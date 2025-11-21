Hallan una avioneta abandonada en la zona rural de Curupaity

Una avioneta fue hallada este jueves por la tarde en suelo santafesino, más precisamente en un campo de la zona rural de Curupaity, localidad del departamento San Cristóbal. Según fuentes policiales, la avioneta estaba la identificada con la matrícula CP – 3487 y se encontraba oculta detrás de un monte. Lo que llamó poderosamente la atención fue la bandera boliviana visible en el fuselaje.

El hallazgo encendió las alarmas de las autoridades, que presumen que el aparato puede estar vinculado con alguna organización dedicada al narcotráfico.

En un primer momento, el caso fue tomado por el fiscal Emiliano Odriozzola (del Ministerio Público de la Acusación de la provincia), quien dispuso las medidas iniciales de rigor para determinar la procedencia del aeroplano, quiénes viajaban en él y qué transportaban.

Investigación Federal

No obstante, poco después, las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía federal de Rafaela, que pidió colaboración a especialistas de la Gendarmería Nacional. También participaron en el lugar agentes antinarcóticos y del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, quienes realizaron los peritajes criminalísticos de rigor ordenados por la Justicia.

Según pudo saberse, el aparato descendió horas antes del hallazgo y nadie fue testigo de ese aterrizaje.

Ahora, se analiza el GPS del aparato para precisar el recorrido que hizo hasta llegar al lugar. También se pidió información sobre posibles detecciones de vuelos ilegales en los radares.

Búsqueda

Por orden del fiscal federal, una partida de Gendarmería Nacional Argentina se hizo cargo del procedimiento. Con el apoyo de perros adiestrados para la detección de estupefacientes, los gendarmes realizaron una inspección exhaustiva del interior de la avioneta.

El resultado fue contundente: los canes marcaron presencia de vestigios de cocaína en distintos sectores, lo que confirma que la aeronave habría sido utilizada para el traslado de droga.