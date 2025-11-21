Tres allanamientos simultáneos se efectuaron este martes en nuestra ciudad. Aprehendieron a un hombre de 34 años, presunto autor de varios delitos, secuestrando armamento y una motocicleta Honda CBX 250.
Hallan una avioneta abandonada en la zona rural de Curupaity
La nave fue encontrada este jueves en un campo del distrito perteneciente al departamento San Cristóbal. Perros entrenados de Gendarmería Nacional detectaron vestigios de cocaína dentro de la aeronave, lo que refuerza la hipótesis de un operativo vinculado al narcotráfico.PolicialesHace 6 horas El Eco de Sunchales
Una avioneta fue hallada este jueves por la tarde en suelo santafesino, más precisamente en un campo de la zona rural de Curupaity, localidad del departamento San Cristóbal. Según fuentes policiales, la avioneta estaba la identificada con la matrícula CP – 3487 y se encontraba oculta detrás de un monte. Lo que llamó poderosamente la atención fue la bandera boliviana visible en el fuselaje.
El hallazgo encendió las alarmas de las autoridades, que presumen que el aparato puede estar vinculado con alguna organización dedicada al narcotráfico.
En un primer momento, el caso fue tomado por el fiscal Emiliano Odriozzola (del Ministerio Público de la Acusación de la provincia), quien dispuso las medidas iniciales de rigor para determinar la procedencia del aeroplano, quiénes viajaban en él y qué transportaban.
Investigación Federal
No obstante, poco después, las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía federal de Rafaela, que pidió colaboración a especialistas de la Gendarmería Nacional. También participaron en el lugar agentes antinarcóticos y del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, quienes realizaron los peritajes criminalísticos de rigor ordenados por la Justicia.
Según pudo saberse, el aparato descendió horas antes del hallazgo y nadie fue testigo de ese aterrizaje.
Ahora, se analiza el GPS del aparato para precisar el recorrido que hizo hasta llegar al lugar. También se pidió información sobre posibles detecciones de vuelos ilegales en los radares.
Búsqueda
Por orden del fiscal federal, una partida de Gendarmería Nacional Argentina se hizo cargo del procedimiento. Con el apoyo de perros adiestrados para la detección de estupefacientes, los gendarmes realizaron una inspección exhaustiva del interior de la avioneta.
El resultado fue contundente: los canes marcaron presencia de vestigios de cocaína en distintos sectores, lo que confirma que la aeronave habría sido utilizada para el traslado de droga.
Violento robo en una vivienda y sustracción de herramientas en otra
En calle Pellegrini al 600, en las primeras horas del lunes, cuando los residentes estaban durmiendo, dos sujetos ingresaron violentamente y exigieron dinero, alzándose con alrededor de 30.000 pesos.
Un cachorro de gato montés fue entregado a la Guardia Rural "Los Pumas" para su resguardo
Veterinarios del Centro Municipal de Salud Animal de Sunchales se presentaron en la dependencia policial llevando el animal que había sido dejado en sus instalaciones para su protección.
Identificaron al conductor del auto calcinado en un camino rural que une Rafaela y Lehmann
De acuerdo con las pericias iniciales, el vehículo habría desviado su trayectoria bajo condiciones de lluvia y terminó prendido fuego luego de un impacto. La víctima es un hombre que residía en Rafaela, de 67 años.
Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito
La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína.
Quién es Brian Bilbao, el prófugo más buscado que fue detenido de casualidad por la Gendarmería
Gendarmería Nacional detuvo en Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek” o “Negro”, acusado de liderar una red transnacional que transportaba cocaína en avionetas desde Bolivia. Estaba entre los diez delincuentes más buscados por la provincia
Caso Vaudagna: Por qué es la causa de corrupción más grande en la historia de la provincia de Santa Fe
Carlos Vaudagna, oriundo de Humberto Primo y ex titular de la AFIP en Rosario y Santa Fe, declaró como arrepentido luego de que la Justicia federal accediera a los registros de whatsapp de sus teléfonos celulares. Confesó haber cometido ilícitos en su función para beneficiar a diferentes empresarios.
Qué pasa con las clases, los bancos y los comercios este viernes 21 de noviembre
El Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, pero el feriado se trasladó al lunes 24. Como el viernes se estableció como “día no laborable con fines turísticos”, para algunos en Argentina será un fin de semana extralargo.
El tiempo en Sunchales: Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy, una temperatura máxima de 31º y activó un alerta amarillo para la tarde y la noche por posibles tormentas fuertes, ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h y ocasional caída de granizo.
Con un acto y el show de Jorge Rojas, se inaugurará el nuevo Hospital Regional en Rafaela
Las puertas del nuevo efector de salud se abrirán oficialmente el viernes 28 de noviembre, en una ceremonia con autoridades y un show gratuito para celebrar un acontecimiento histórico para la ciudad de Rafaela y la región.
Alerta por la caída en la vacunación infantil y adolescente y preocupación por enfermedades olvidadas
El Ministerio de Salud de la Nación publicó datos donde se ve que vacunas claves, como la vacuna IPV o Salk contra la polio (47,6% de cobertura) y la triple viral (segunda dosis, 46,7%), registran los valores más bajos de los últimos años. También hubo caída en la vacuna contra el VPH.