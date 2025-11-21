LRF: Unión festejó de local, Libertad tropezó de visitante

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa más apasionante, con la definición del campeonato. En la noche del jueves se puso en marcha la fecha 16, la penúltima.

Unión obtuvo una victoria agónica frente a Argentino de Vila. En los minutos finales del primer tiempo, tras muy pocas emociones, el gol de Matías Manelli a los 41’ le posibilitaba a Argentino de Vila retirarse al vestuario con una mínima ventaja.

Pero el equipo albiverde reaccionaría en el segundo tiempo, obteniendo el empate en los minutos iniciales a través de Nahuel Lastra (47’).

A los 60’, un apagón en un sector de la cancha hizo que se retrasara 15 minutos. El árbitro del partido añadiría los 15 minutos perdidos y cuando ya se despedía el cotejo, tras un centro al área, Thiago Strak definía el 2 a 1 para desatar el festejo del Bicho Verde que obtuvo 3 puntos en la anteúltima fecha aunque ya sin chances de campeonar.

Libertad cayó en Villa Rosas

En Rafaela, el Cañonero arrancó con el pie izquierdo ante Peñarol, ya que a los 15’ sufría el primer gol convertido por Lautaro Rodríguez. La visita reaccionaría y a los 30’ igualó el trámite con el gol de Claudio Lezcano. Pero el empate no duraría mucho ya que solo 5 minutos después, Peñarol recuperó la ventaja con otro gol de Lautaro Rodríguez.

En el segundo tiempo llegaría el gol de Nicolás Peralta a los 55’ para sentenciar el duelo, estampando el 3 - 1 final

Otros resultados:

Argentino de Quilmes 4-0 Atlético Juventud

Deportivo Aldao 1-1 Atlético Rafaela

Atlético María Juana 5-2 Florida de Clucellas

VIERNES 21/11

21.30hs

Sportivo Roca - Ben Hur (Facundo Rodríguez)

9 de Julio - Deportivo Tacural (Darío Suárez)

22.00hs

Sportivo Norte - Deportivo Josefina (Ángelo Trucco)

DOMINGO 23/11

16.00hs

Ferrocarril del Estado - Brown de San Vicente (Franco Ceballos)

LAS POSICIONES

Ferrocarril del Estado 32, puntos; Quilmes 32; Aldao 30; Brown 28; Unión 27; Peñarol 26; Roca 23; Atlético (MJ) 23; Atlético de Rafaela 20; 9 de Julio 20; Tacural 19; Sportivo Norte 19; Libertad 18; Ben Hur 17; Josefina 17; Vila 13; Florida 11; Juventud 9.