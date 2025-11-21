LRF: Unión festejó de local, Libertad tropezó de visitante

#LRF: Unión y Libertad, en simultáneo este jueves
Esta noche, a partir de las 21:30, el Bicho Verde recibe a Argentino de Vila en el estadio de la Avenida. A la misma hora, pero en Rafaela, el Cañonero enfrenta a Peñarol.
El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa más apasionante, con la definición del campeonato. En la noche del jueves se puso en marcha la fecha 16, la penúltima.
Unión obtuvo una victoria agónica frente a Argentino de Vila. En los minutos finales del primer tiempo, tras muy pocas emociones, el gol de Matías Manelli a los 41’ le posibilitaba a Argentino de Vila retirarse al vestuario con una mínima ventaja.
Pero el equipo albiverde reaccionaría en el segundo tiempo, obteniendo el empate en los minutos iniciales a través de Nahuel Lastra (47’).
A los 60’, un apagón en un sector de la cancha hizo que se retrasara 15 minutos. El árbitro del partido añadiría los 15 minutos perdidos y cuando ya se despedía el cotejo, tras un centro al área, Thiago Strak definía el 2 a 1 para desatar el festejo del Bicho Verde que obtuvo 3 puntos en la anteúltima fecha aunque ya sin chances de campeonar.
En Rafaela, el Cañonero arrancó con el pie izquierdo ante Peñarol, ya que a los 15’ sufría el primer gol convertido por Lautaro Rodríguez. La visita reaccionaría y a los 30’ igualó el trámite con el gol de Claudio Lezcano. Pero el empate no duraría mucho ya que solo 5 minutos después, Peñarol recuperó la ventaja con otro gol de Lautaro Rodríguez.
En el segundo tiempo llegaría el gol de Nicolás Peralta a los 55’ para sentenciar el duelo, estampando el 3 - 1 final
Argentino de Quilmes 4-0 Atlético Juventud
Deportivo Aldao 1-1 Atlético Rafaela
Atlético María Juana 5-2 Florida de Clucellas
21.30hs
Sportivo Roca - Ben Hur (Facundo Rodríguez)
9 de Julio - Deportivo Tacural (Darío Suárez)
22.00hs
Sportivo Norte - Deportivo Josefina (Ángelo Trucco)
16.00hs
Ferrocarril del Estado - Brown de San Vicente (Franco Ceballos)
Ferrocarril del Estado 32, puntos; Quilmes 32; Aldao 30; Brown 28; Unión 27; Peñarol 26; Roca 23; Atlético (MJ) 23; Atlético de Rafaela 20; 9 de Julio 20; Tacural 19; Sportivo Norte 19; Libertad 18; Ben Hur 17; Josefina 17; Vila 13; Florida 11; Juventud 9.
Libertad se impuso 2 a 1 ante el Bicho Verde en el estadio "Dr. Plácido Tita". Marcos Quiroga y Joaquin Reynoso convirtieron para el aurinegro; Marcos Froimovich fue el autor del único gol albiverde. Deportivo Aldao empató con San Lorenzo de San Cristóbal y ahora comparte el liderazgo del grupo con el Cañonero.
Gabriel Espíndola, a los 29 minutos del segundo tiempo marcó para el equipo oriundo de Colonia Aldao y con un partido más, ahora comparte el liderazgo con Ferro.
A partir de las 21:30 de este jueves, el Cañonero enfrenta a los aldaenses en el estadio "Dr. Plácido Tita". A la misma hora, el Bicho Verde visita a Deportivo Tacural. Los partidos corresponden a la 15ª fecha del Torneo Clausura de Primera A.
El Bicho Verde consiguió su primer triunfo en el torneo al derrotar 4 a 1 al equipo oriundo de Ambrosetti. Deportivo Aldao, con el empate en 1 ante el Cañonero, sigue liderando la Zona 7.
El equipo aldaense, puntero absoluto de la Zona 7, recibirá este domingo, a partir de las 20:00, al Cañonero. Unión enfrenta a San Lorenzo de Ambrosetti, en el estadio de la Avenida.
