Intento de estafa: Se hicieron pasar por agentes de Mercado Pago y amenazaron a un sunchalense

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito
La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína.
Un vecino de Sunchales, de 43 años, denunció haber sido víctima de un intento de estafa virtual a través de la aplicación WhatsApp, en una maniobra que simulaba provenir de Mercado Pago.
El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando el hombre recibió un mensaje desde un número con característica 3493, en el que el remitente se presentó como supuesto agente de la plataforma de pagos digitales.
Según el testimonio del denunciante, el falso representante le informó que tenía una deuda inexistente de $145.500 y le exigió que realizara una transferencia bancaria inmediata. Ante su negativa, el estafador lo amenazó, diciéndole que “sabía que vivía en Sunchales, en un sector de departamentos”, en un claro intento de intimidarlo.
El vecino, al advertir la maniobra, bloqueó el número y posteriormente radicó la denuncia en sede policial.
Desde las autoridades locales recordaron la importancia de no brindar datos personales, no realizar transferencias ni acceder a enlaces sospechosos ante este tipo de mensajes, que son cada vez más frecuentes. Además, se recomienda reportar los intentos de estafa para facilitar la investigación y prevenir nuevos casos.
Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Sunchales durante la jornada del domingo, cuando autores desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en calle Mitre al 400 y se llevaron diversos elementos.
Según trascendió, los propietarios no se encontraban en el domicilio al momento del robo, lo que habría sido aprovechado por los delincuentes para sustraer un televisor de 50 pulgadas, una bicicleta, un equipo de sonido LG y un par de zapatillas, entre otros objetos.
Al regresar, la familia notó el faltante y dio aviso a las autoridades. La Policía de Sunchales trabaja en la investigación del hecho y en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los responsables.
Gendarmería Nacional detuvo en Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek” o “Negro”, acusado de liderar una red transnacional que transportaba cocaína en avionetas desde Bolivia. Estaba entre los diez delincuentes más buscados por la provincia
Marcelo Chiapero de 73 años se descompuso en la pileta del predio del estadio Mario Alberto Kempes. La organización suspendió la prueba y el Torneo Master quedó interrumpido.
La semaglutida, originalmente aprobada para controlar la diabetes tipo 2, es una droga que demostró ser eficaz para la pérdida de peso en personas con obesidad y recientemente ingresó al mercado argentino en dosis 2.4 mg inyectable. Los expertos advierten que no es un fármaco “milagroso” y aseguran que debe formar parte de un tratamiento integral.
