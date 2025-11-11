Intento de estafa: Se hicieron pasar por agentes de Mercado Pago y amenazaron a un sunchalense

Un vecino de Sunchales, de 43 años, denunció haber sido víctima de un intento de estafa virtual a través de la aplicación WhatsApp, en una maniobra que simulaba provenir de Mercado Pago.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando el hombre recibió un mensaje desde un número con característica 3493, en el que el remitente se presentó como supuesto agente de la plataforma de pagos digitales.

Según el testimonio del denunciante, el falso representante le informó que tenía una deuda inexistente de $145.500 y le exigió que realizara una transferencia bancaria inmediata. Ante su negativa, el estafador lo amenazó, diciéndole que “sabía que vivía en Sunchales, en un sector de departamentos”, en un claro intento de intimidarlo.

El vecino, al advertir la maniobra, bloqueó el número y posteriormente radicó la denuncia en sede policial.

Desde las autoridades locales recordaron la importancia de no brindar datos personales, no realizar transferencias ni acceder a enlaces sospechosos ante este tipo de mensajes, que son cada vez más frecuentes. Además, se recomienda reportar los intentos de estafa para facilitar la investigación y prevenir nuevos casos.

Roban en una vivienda de calle Mitre

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Sunchales durante la jornada del domingo, cuando autores desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en calle Mitre al 400 y se llevaron diversos elementos.

Según trascendió, los propietarios no se encontraban en el domicilio al momento del robo, lo que habría sido aprovechado por los delincuentes para sustraer un televisor de 50 pulgadas, una bicicleta, un equipo de sonido LG y un par de zapatillas, entre otros objetos.

Al regresar, la familia notó el faltante y dio aviso a las autoridades. La Policía de Sunchales trabaja en la investigación del hecho y en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los responsables.