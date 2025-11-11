Investigan maniobra de extorsión online a un adolescente de Sunchales

Hallan cocaína en una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en un campo de Arequito
La aeronave, sin ocupantes, fue hallada por vecinos en un campo. Gendarmería encontró en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína.
El joven mantuvo contacto virtual con un perfil supuestamente femenino. En ese intercambio, envió una imagen íntima y posteriormente empezó a recibir amenazas con difundirla si no realizaba una transferencia de dinero.PolicialesHoy Rafaela Informa
Una familia de Sunchales atravesó días de angustia tras una maniobra de extorsión digital que - según allegados contaron a Rafaela Informa - comenzó en Instagram y terminó con el envío de dinero para evitar la publicación de una imagen íntima.
Días atrás, un hombre de esa ciudad tomó conocimiento de que su hijo adolescente había mantenido contacto virtual con un perfil que se presentaba como femenino. En ese intercambio, la persona detrás de la cuenta le solicitó una imagen íntima y, una vez obtenida, lo amenazó con difundirla si no realizaba una transferencia de dinero.
La situación se volvió más grave cuando el menor verificó que la foto había sido publicada brevemente en una historia de otra cuenta, lo que aumentó el temor y la presión. Para evitar que el material siguiera circulando, el joven efectuó dos transferencias por sumas que, en conjunto, superan los 20 mil pesos.
Fuentes cercanas señalaron que, tras recibir los comprobantes de pago, el perfil extorsionador eliminó la publicación, pero dejó de responder mensajes. Ese silencio motivó que el caso fuera puesto en conocimiento de las autoridades judiciales de la región.
La fiscalía dispuso que el legajo sea derivado al área especializada en delitos informáticos, para profundizar la investigación y tomar las medidas correspondientes en materia de protección del menor y rastreo de movimientos digitales.
Gendarmería Nacional detuvo en Exaltación de la Cruz a Brian Walter Bilbao, conocido como “Patoruzek” o “Negro”, acusado de liderar una red transnacional que transportaba cocaína en avionetas desde Bolivia. Estaba entre los diez delincuentes más buscados por la provincia
Una mujer de 62 años fue abordada por dos sujetos en la madrugada del pasado domingo. La golpearon y le revisaron la mochila pero al no encontrar objetos de valor, se retiraron sin llevarse nada.
Un hombre de 43 años de Sunchales denunció que intentaron estafarlo por whatsapp, con un contacto que tenía la característica 3493, haciéndose pasar por representantes de la compañía de comercio electrónico. Le exigieron una transferencia por una deuda falsa y lo amenazaron al negarse.
La vidriera de CoopeHogar sufrió un hecho vandálico. Dos establecimientos educativos fueron violentados. En el Sunchales Cicles Club le sustrajeron bebidas y en una vivienda del barrio Villa del Parque robaron un televisor de 50 pulgadas, una notebook y una consola de juegos.
Marcelo Chiapero de 73 años se descompuso en la pileta del predio del estadio Mario Alberto Kempes. La organización suspendió la prueba y el Torneo Master quedó interrumpido.
La semaglutida, originalmente aprobada para controlar la diabetes tipo 2, es una droga que demostró ser eficaz para la pérdida de peso en personas con obesidad y recientemente ingresó al mercado argentino en dosis 2.4 mg inyectable. Los expertos advierten que no es un fármaco “milagroso” y aseguran que debe formar parte de un tratamiento integral.
