Investigan maniobra de extorsión online a un adolescente de Sunchales

Una familia de Sunchales atravesó días de angustia tras una maniobra de extorsión digital que - según allegados contaron a Rafaela Informa - comenzó en Instagram y terminó con el envío de dinero para evitar la publicación de una imagen íntima.

Días atrás, un hombre de esa ciudad tomó conocimiento de que su hijo adolescente había mantenido contacto virtual con un perfil que se presentaba como femenino. En ese intercambio, la persona detrás de la cuenta le solicitó una imagen íntima y, una vez obtenida, lo amenazó con difundirla si no realizaba una transferencia de dinero.

La situación se volvió más grave cuando el menor verificó que la foto había sido publicada brevemente en una historia de otra cuenta, lo que aumentó el temor y la presión. Para evitar que el material siguiera circulando, el joven efectuó dos transferencias por sumas que, en conjunto, superan los 20 mil pesos.

Fuentes cercanas señalaron que, tras recibir los comprobantes de pago, el perfil extorsionador eliminó la publicación, pero dejó de responder mensajes. Ese silencio motivó que el caso fuera puesto en conocimiento de las autoridades judiciales de la región.

La fiscalía dispuso que el legajo sea derivado al área especializada en delitos informáticos, para profundizar la investigación y tomar las medidas correspondientes en materia de protección del menor y rastreo de movimientos digitales.