Varios hechos delictivos durante el fin de semana

En Sunchales Cicles Club

En las últimas horas, autoridades de la entidad deportiva, dieron cuenta de un robo ocurrido en sus instalaciones Desconocidos forzaron una abertura y sustrajeron varias bebidas alcohólicas, generando daños materiales en el lugar.

Robo en vivienda en Villa del Parque

Una vivienda ubicada en calle Leloir fue violentada por malvivientes mientras su propietaria se encontraba ausente. La mujer salió de su domicilio durante la mañana del domingo y al regresar, minutos después de las 14:00 horas, notó que tenía una abertura forzada. Posteriormente notó la faltante de un televisor de 50 pulgadas, una notebook, una consola PlayStation 3 y una importante suma de dinero en efectivo, además de calzado deportivo nuevo.

Daños en instituciones educativas

Personas desconocidas ingresaron a la Escuela N° 6.388 “Juan B. V. Mitri”, provocando desorden y roturas dentro del establecimiento educativo ubicado en Lisandro de la Torre 475. También causaron destrozos en el Jardín de Infantes Nucleado N° 274, que se encuentra aledaño a la escuela

Hecho vandálico en CoopeHogar

En Lisandro de la Torre 513, una de las vidrieras del local comercial CoopeHogar fue dañado con un objeto contundente aunque no pudieron destrozarlo para ingresar al interior. Las autoridades investigan los hechos para identificar a los responsables de esta serie de ataques que generaron preocupación en los vecinos de Barrio Sancor.

FUENTE COLABORATIVA: Móvil Quique