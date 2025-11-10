Varios hechos delictivos durante el fin de semana

Murió un nadador santafesino durante un torneo en Córdoba
Marcelo Chiapero de 73 años se descompuso en la pileta del predio del estadio Mario Alberto Kempes. La organización suspendió la prueba y el Torneo Master quedó interrumpido.
En las últimas horas, autoridades de la entidad deportiva, dieron cuenta de un robo ocurrido en sus instalaciones Desconocidos forzaron una abertura y sustrajeron varias bebidas alcohólicas, generando daños materiales en el lugar.
Una vivienda ubicada en calle Leloir fue violentada por malvivientes mientras su propietaria se encontraba ausente. La mujer salió de su domicilio durante la mañana del domingo y al regresar, minutos después de las 14:00 horas, notó que tenía una abertura forzada. Posteriormente notó la faltante de un televisor de 50 pulgadas, una notebook, una consola PlayStation 3 y una importante suma de dinero en efectivo, además de calzado deportivo nuevo.
Personas desconocidas ingresaron a la Escuela N° 6.388 “Juan B. V. Mitri”, provocando desorden y roturas dentro del establecimiento educativo ubicado en Lisandro de la Torre 475. También causaron destrozos en el Jardín de Infantes Nucleado N° 274, que se encuentra aledaño a la escuela
En Lisandro de la Torre 513, una de las vidrieras del local comercial CoopeHogar fue dañado con un objeto contundente aunque no pudieron destrozarlo para ingresar al interior. Las autoridades investigan los hechos para identificar a los responsables de esta serie de ataques que generaron preocupación en los vecinos de Barrio Sancor.
Dos sujetos protagonizaron un robo a mano armada, este jueves, cerca de las 21:00. en la estación de servicio ubicada en la vecina localidad. Se habrían apropiado de medio millón de pesos.
El ilícito fue advertido por un empleado en la mañana del lunes. Sustrajeron una amoladora angular, un soplador y un taladro, entre otros elementos.
En la noche de este miércoles 5, las fuerzas de seguridad concurrieron a calle Brasil al 500, entre Avellaneda y Rotania, para interceder en un intenso enfrentamiento entre dos grupos, presuntamente vinculados y que conviven a pocos metros.
Un joven fue víctima de un engaño virtual tras intentar comprar un vehículo publicado en redes sociales. Hizo varias transferencias y recién después advirtió inconsistencias. El caso ya está en manos del área especializada.
En la mañana del sábado 1, un vecino denunció la sustracción de su auto. Minutos más tarde, personal del Comando Radioeléctrico de Sunchales interceptó el vehículo en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Urquiza, aprehendiendo al sujeto que lo conducía.
La audiencia dará inicio el 25 de noviembre en los Tribunales de Rafaela. El Tribunal estará presidido por el Juez Gustavo Javier Bumaguin, con la Fiscal Fabiana Andrea Bertero representando al Ministerio Público de la Acusación, y el Dr. Alejandro Leguizamón a cargo de la defensa.
La aseguradora obtuvo cuatro distinciones, ocupando nuevamente un lugar destacado, consolidando su liderazgo y prestigio institucional.
Las provincias de Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras en cerrar el ciclo lectivo 2025: las clases finalizarán el viernes 12 de diciembre. El año escolar terminará el 19 de diciembre para la Ciudad de Buenos Aires y 15 provincias.
El Bicho Verde consiguió su primer triunfo en el torneo al derrotar 4 a 1 al equipo oriundo de Ambrosetti. Deportivo Aldao, con el empate en 1 ante el Cañonero, sigue liderando la Zona 7.
Los Tigres sufrieron la segunda derrota consecutiva con el Celeste que está match point en la serie final. Nuevamente, el último período fue clave (24-9) para que los rafaelinos se impusieran 80 a 61 en el estadio «Arq. Lucio Casarín»