Las inscripciones a las más de 140 carreras de grado y pregrado que se dictarán en la UNL a partir de 2026 se realizan de manera completamente online a través de la página web, entre el sábado 1º de noviembre y el miércoles 10 de diciembre.
Se termina la exención: Vuelven a descontar Impuesto a las Ganancias a docentes en Santa Fe
Una resolución de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la cautelar que eximía al sector del tributo. El Gobierno de Santa Fe informó que volverá a aplicar las retenciones a quienes superen el mínimo no imponible, con impacto en los haberes que se cobrarán en diciembre.EducaciónHace 5 horas El Eco de Sunchales
El Gobierno de Santa Fe comunicó de manera interna que los docentes de la provincia volverán a estar sujetos al pago del Impuesto a las Ganancias, siempre que sus salarios superen los montos establecidos por ley. La medida se aplicará a partir de los sueldos correspondientes a noviembre, que se abonarán en diciembre.
La resolución interna que da aviso a los docentes
La notificación se fundamenta en una Resolución de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que dejó sin efecto la cautelar dictada en agosto de 2024 por la Justicia Nacional del Trabajo. Aquella medida había suspendido de manera preventiva la retención del impuesto para todo el personal afiliado a CTERA, luego de un planteo realizado por el gremio docente
Con la revocación, el gobierno provincial deberá reanudar las retenciones correspondientes, según se indicó desde la Dirección General de Administración.
¿Cómo se aplicarán las retenciones?
La comunicación oficial aclara que las mismas se efectuarán según el artículo 7° y el Anexo II de la Resolución General AFIP 4003/17, con un tope del 35% sobre la remuneración bruta mensual.
Si existiera un monto de impuesto pendiente que supere ese límite, se diferirá y será ajustado en la liquidación anual de abril de 2026, mediante el formulario F.1359.
Además, el gobierno recordó que los y las agentes deben presentar o actualizar el Formulario F.572 Web a través del sistema SIRADIG – Trabajador, para declarar: cargas de familia, otros ingresos y gastos deducibles. Esto será tomado en cuenta para el período fiscal 2025.
Lucas Montini, estudiante del ICES, obtuvo la medalla dorada en el Certamen Nacional de Olimpíada de Química
El estudiante sunchalense que cursa el cuarto año del nivel secundario recibió el máximo galardón en el Nivel 2 en la edición 35º de la competencia desarrollada del 21 al 24 de octubre en la ciudad de Villa Giardino.
Se abren las inscripciones a los Jardines Maternales Municipales
A partir de este lunes 3 y hasta el viernes 21 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de los Jardines Maternales Municipales “Dr. Claudio Ugalde” y “Berta Giacosa”.
Desde Amsafe insisten en que el salario docente perdió el 30% del poder adquisitivo
El gremio de los maestros públicos santafesino aguarda el llamado a paritarias por parte del gobierno provincial. Intentan profundizar el análisis de la evolución salarial y la inflación.
Educación: Hasta el 13 de noviembre se podrán realizar las inscripciones para el ciclo lectivo 2026
Se harán de manera manual como en los años anteriores y, en simultáneo, se continuará trabajando en la implementación progresiva de la inscripción digital.
Este jueves, se desarrollará Expo Carreras 2025 “Tu futuro empieza hoy”
La exposición se realizará este 16 de octubre, de 8:30 a 16:00, en la Casa de la Cultura. Será un espacio ideal para descubrir las distintas opciones académicas y de formación que ofrecen universidades, institutos y entidades educativas.
Una última jugada busca evitar un final abrupto para la láctea SanCor
El juez del concurso, Guillermo Vales invitó a los acreedores de la cooperativa que estén interesados en su reactivación, a que presenten en el Juzgado, proyectos de explotación y gestión empresarial viables.
El Departamento Ejecutivo Municipal avanzó en la reorganización de su equipo de trabajo
La medida no implica nuevas incorporaciones sino una reasignación de funciones. La Agencia Municipal de Seguridad y la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas dependerán directamente del Intendente Pablo Pinotti. María Eugenia Gamero asumirá como Secretaria de Producción y Empleo.
Decretan la quiebra de ARSA, la dueña de la marca SanCor para la elaboración de yogures y postres
El Juzgado Comercial 29, a cargo del Juez Subrogante Federico Alberto Güerri, ha resuelto declarar la quiebra de ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A. que posee dos plantas industriales ubicadas en Arenaza y Córdoba.
Por qué no habrá bancos este jueves 6 de noviembre
Se conmemora en todo el país el Día del Bancario. No se podrán realizar trámites presenciales como depósitos o extracciones por ventanilla pero los canales digitales continuarán activos para que puedas operar con normalidad.
Causa Cuadernos: Las 5 claves del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y empresarios
El 6 de noviembre comenzará el juicio oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta. En total son 87 imputados: 22 ex funcionarios y 65 empresarios.