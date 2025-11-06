Sunchalense estafado en Rafaela luego de pactar una supuesta sesión de masajes

Un hombre de 60 años, oriundo de Sunchales, denunció haber sido víctima de una estafa en Rafaela, luego de haber coordinado una supuesta sesión de masajes a través de Facebook.

Según pudo saber RAFAELA NOTICIAS, este martes 4 de noviembre, la víctima contó que alrededor de las 7:00 de la mañana se comunicó con una mujer por Facebook que se hacía llamar "Tati", que ofrecía servicios de masajes y le indicó dirigirse a un domicilio ubicado en calle Uruguay en barrio 30 de octubre.

Alrededor de las 9:00, el denunciante llegó al lugar donde fue recibido por la mujer, quien - según su relato - le solicitó el pago anticipado de la sesión, por un monto de $25.000 en efectivo. El hombre accedió al pedido, pero al entregarle el dinero, la supuesta masajista cerró la puerta y le pidió que esperara afuera unos minutos.

Pasó el tiempo y la mujer nunca volvió a salir. El hombre intentó comunicarse con ella en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta, y tras esperar casi una hora decidió retirarse y presentar la denuncia en sede policial.