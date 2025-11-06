Sunchalense estafado en Rafaela luego de pactar una supuesta sesión de masajes

Nueva muestra fotográfica se exhibe en el Recinto del Concejo Municipal
En la sala de sesiones, se expone las imágenes ganadoras de la cuarta edición del concurso fotográfico organizado por el Cuerpo Legislativo de Rafaela.
En la mañana del 4 de noviembre, un hombre de 60 años, realizó el pago anticipado de la sesión por un monto de $25.000. Pero la masajista recibió el dinero en forma presencial, le solicitó unos minutos de espera y nunca más regresó.CiudadHoy Rafaela Noticias
Un hombre de 60 años, oriundo de Sunchales, denunció haber sido víctima de una estafa en Rafaela, luego de haber coordinado una supuesta sesión de masajes a través de Facebook.
Según pudo saber RAFAELA NOTICIAS, este martes 4 de noviembre, la víctima contó que alrededor de las 7:00 de la mañana se comunicó con una mujer por Facebook que se hacía llamar "Tati", que ofrecía servicios de masajes y le indicó dirigirse a un domicilio ubicado en calle Uruguay en barrio 30 de octubre.
Alrededor de las 9:00, el denunciante llegó al lugar donde fue recibido por la mujer, quien - según su relato - le solicitó el pago anticipado de la sesión, por un monto de $25.000 en efectivo. El hombre accedió al pedido, pero al entregarle el dinero, la supuesta masajista cerró la puerta y le pidió que esperara afuera unos minutos.
Pasó el tiempo y la mujer nunca volvió a salir. El hombre intentó comunicarse con ella en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta, y tras esperar casi una hora decidió retirarse y presentar la denuncia en sede policial.
En la sala de sesiones, se expone las imágenes ganadoras de la cuarta edición del concurso fotográfico organizado por el Cuerpo Legislativo de Rafaela.
La medida no implica nuevas incorporaciones sino una reasignación de funciones. La Agencia Municipal de Seguridad y la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas dependerán directamente del Intendente Pablo Pinotti. María Eugenia Gamero asumirá como Secretaria de Producción y Empleo.
En el petitorio menciona que la provincia de Santa Fe ha implementado un crédito fiscal sobre el Impuesto Inmobiliario para el sector de hotelería, cabañas y corredores turísticos. Y piden que el Municipio sea consecuente con el Derecho de Registro e Inspección para el periodo fiscal 2026.
Este martes 29 de octubre, en la Oficina de Empleo de Sunchales, se llevó a cabo el Taller impulsado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
En el establecimiento educativo ubicado en Mitre 233, se instalaron de bicicleteros nuevo, vallas de canalización peatonal, un reductor de velocidad y cartelería acorde a la normativa vigente.
Durante este encuentro interinstitucional se profundizó el abordaje integral de las problemáticas vinculadas a la salud mental, en especial aquellas relacionadas con la prevención del suicidio.
El juez del concurso, Guillermo Vales invitó a los acreedores de la cooperativa que estén interesados en su reactivación, a que presenten en el Juzgado, proyectos de explotación y gestión empresarial viables.
La medida no implica nuevas incorporaciones sino una reasignación de funciones. La Agencia Municipal de Seguridad y la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas dependerán directamente del Intendente Pablo Pinotti. María Eugenia Gamero asumirá como Secretaria de Producción y Empleo.
El Juzgado Comercial 29, a cargo del Juez Subrogante Federico Alberto Güerri, ha resuelto declarar la quiebra de ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A. que posee dos plantas industriales ubicadas en Arenaza y Córdoba.
Se conmemora en todo el país el Día del Bancario. No se podrán realizar trámites presenciales como depósitos o extracciones por ventanilla pero los canales digitales continuarán activos para que puedas operar con normalidad.
El 6 de noviembre comenzará el juicio oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta. En total son 87 imputados: 22 ex funcionarios y 65 empresarios.