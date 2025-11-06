Sunchalense estafado en Rafaela luego de pactar una supuesta sesión de masajes

En la mañana del 4 de noviembre, un hombre de 60 años, realizó el pago anticipado de la sesión por un monto de $25.000. Pero la masajista recibió el dinero en forma presencial, le solicitó unos minutos de espera y nunca más regresó.

Un hombre de 60 años, oriundo de Sunchales, denunció haber sido víctima de una estafa en Rafaela, luego de haber coordinado una supuesta sesión de masajes a través de Facebook.

Según pudo saber RAFAELA NOTICIAS, este martes 4 de noviembre, la víctima contó que alrededor de las 7:00 de la mañana se comunicó con una mujer por Facebook que se hacía llamar "Tati", que ofrecía servicios de masajes y le indicó dirigirse a un domicilio ubicado en calle Uruguay en barrio 30 de octubre.

Alrededor de las 9:00, el denunciante llegó al lugar donde fue recibido por la mujer, quien - según su relato - le solicitó el pago anticipado de la sesión, por un monto de $25.000 en efectivo. El hombre accedió al pedido, pero al entregarle el dinero, la supuesta masajista cerró la puerta y le pidió que esperara afuera unos minutos.

Pasó el tiempo y la mujer nunca volvió a salir. El hombre intentó comunicarse con ella en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta, y tras esperar casi una hora decidió retirarse y presentar la denuncia en sede policial.

