Buscan prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en Santa Fe: Una peligrosa moda entre los jóvenes

La EPE alertó por una nueva estafa que circula en redes sociales ofreciendo descuentos falsos
Desde la empresa provincial advirtieron sobre publicaciones en redes sociales con descuentos para jubilados en el pago de la boleta.
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por la legisladora Sonia Martorano, que propone actualizar la normativa provincial sobre control del tabaquismo e incorporar, por primera vez, el vapeo y los cigarrillos electrónicos dentro de las políticas públicas de salud.
La iniciativa modifica la Ley Nº 12.432, vigente desde 2005, para adaptarla a las nuevas formas de consumo que preocupan por su rápida expansión, especialmente entre adolescentes y jóvenes.
Entre los principales puntos, el proyecto:
Al respecto, la legisladora planteó que “el cigarrillo electrónico no es inocuo. Contiene sustancias que generan adicción y daño pulmonar. Por eso necesitamos una ley que proteja a las nuevas generaciones”.
“El proyecto tiene un enfoque integral: educa, previene y protege. No se trata solo de prohibir, sino de cuidar la salud y acompañar a quienes necesitan dejar el hábito. La salud pública tiene que adelantarse a los problemas. Este proyecto busca eso: prevenir antes que lamentar”, agregó además.
Según el Informe Global sobre el Consumo de Tabaco publicado por la Organización Mundial de la Salud, al menos 15 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años utilizan cigarrillos electrónicos en el mundo. El riesgo de que comiencen a fumar es nueve veces mayor que entre los adultos.
Esto incluye:
“Los cigarrillos electrónicos están alimentando una nueva ola de adicción a la nicotina”, advirtió Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.
Aunque suelen presentarse como una alternativa “menos dañina” que el tabaco tradicional, estos dispositivos “enganchan a los jóvenes a la nicotina a una edad más temprana y ponen en riesgo décadas de avances en salud pública”, agregó el especialista.
De acuerdo con el mismo informe, el número total de consumidores de cigarrillos electrónicos asciende a 86 millones de personas, la mayoría en países de altos ingresos, y el fenómeno sigue en expansión.
El médico especialista en alergia e inmunología, Martín Maillo, explicó que, aunque los efectos del vapeo y del tabaco tradicional no son idénticos, ambos representan un riesgo serio para la salud respiratoria. “El daño pulmonar es diferente, pero ya sabemos que los productos que derivan de estos inhaladores dañan las células respiratorias, y ese tipo de lesión puede llegar a provocar cáncer”, señaló en diálogo con AIRE.
Sobre el tratamiento, el especialista aclaró que la adicción al vapeo “se aborda con técnicas conductuales y, en algunos casos, con medicación para la dependencia a la nicotina”.
Sin embargo, advirtió que el abordaje médico debe considerar también qué sustancias se utilizan en estos dispositivos: “El problema es que muchos vapeadores se emplean para inhalar otros compuestos, como derivados de marihuana, por lo que el tratamiento varía según cada caso”.
Finalmente, al ser consultado sobre la creencia de que el vapeo “no hace daño”, el neumonólogo fue categórico: “Ese concepto es una mentira total. La mayoría de los consumidores son adolescentes o jóvenes, que asocian el vapeador con algo moderno o popular, igual que ocurría con el cigarrillo hace 30 o 40 años. Pero usar un vapeador y fumar no te hace ser más moderno, sino que puede generar una adicción riesgosa para la salud y afectar la calidad de vida”.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe emitió un decreto a través del cuál amplió la vigencia de las licencias de conducir en torno a las clases profesionales C,D y E. La nueva normativa comenzó a regir a partir del martes 28 de octubre.
"Habíamos dado nuestra palabra de que si la inflación le ganaba a los salarios, íbamos a recomponerlos, y lo vamos a hacer", afirmó el gobernador.
Desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre se encuentra prohibida la captura, acopio, transporte y comercialización de ejemplares de surubí en todo el territorio provincial.
La inscripción es online a través del portal web de la Provincia y se extiende hasta al 10 de noviembre inclusive. En esta oportunidad la convocatoria es solo para hombres.
La LLA gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego. El segundo lugar fue ocupado por Fuerza Patria (28,65%), y la coalición Provincias Unidas quedó en tercer lugar (18,33%). En Sunchales, La Libertad Avanza obtuvo el 51,62%. Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe.
El sujeto había sido detenido el 1 de octubre en Sunchales, acusado de estafa y microtráfico. Su defensa logró medidas alternativas a la prisión preventiva.
Las cifras oficiales de la estafa siguen estremeciendo: más de 560 damnificados, un daño económico superior a 235 millones de pesos, 8 millones de dólares y 11 mil euros.
Los Tigres se impusieron con comodidad en el segundo juego de la serie semifinal, derrotando al Bicho Verde por 62 a 48. El tercer cuarto fue clave para los aurinegros porque estamparon un parcial 20-5 que les permitió administrar una ventaja de dos dígitos hasta el final del clásico.
El Grupo SanCor Salud celebró su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante el encuentro, se formalizó la renovación de cargos y se designó a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva que se encargará de la conducción institucional durante el período 2025/2026.
El juez del concurso, Guillermo Vales invitó a los acreedores de la cooperativa que estén interesados en su reactivación, a que presenten en el Juzgado, proyectos de explotación y gestión empresarial viables.