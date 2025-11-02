Buscan prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en Santa Fe: Una peligrosa moda entre los jóvenes

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por la legisladora Sonia Martorano, que propone actualizar la normativa provincial sobre control del tabaquismo e incorporar, por primera vez, el vapeo y los cigarrillos electrónicos dentro de las políticas públicas de salud.



La iniciativa modifica la Ley Nº 12.432, vigente desde 2005, para adaptarla a las nuevas formas de consumo que preocupan por su rápida expansión, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Entre los principales puntos, el proyecto:

Prohíbe el uso de dispositivos de vapeo en espacios cerrados de acceso público.

Restringe la venta a menores de 18 años de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado.

Extiende la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de marcas vinculadas al tabaco o al vapeo.

Obliga a los Ministerios de Salud y Educación a desarrollar campañas preventivas, talleres escolares y una línea gratuita de asesoramiento.

Reconoce la adicción al vapeo y al tabaco como enfermedad, que deberá ser diagnosticada y tratada en todos los sistemas de salud.

Al respecto, la legisladora planteó que “el cigarrillo electrónico no es inocuo. Contiene sustancias que generan adicción y daño pulmonar. Por eso necesitamos una ley que proteja a las nuevas generaciones”.

“El proyecto tiene un enfoque integral: educa, previene y protege. No se trata solo de prohibir, sino de cuidar la salud y acompañar a quienes necesitan dejar el hábito. La salud pública tiene que adelantarse a los problemas. Este proyecto busca eso: prevenir antes que lamentar”, agregó además.

Santa Fe no está exenta de la alarma global por el uso de cigarrillos electrónicos

Según el Informe Global sobre el Consumo de Tabaco publicado por la Organización Mundial de la Salud, al menos 15 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años utilizan cigarrillos electrónicos en el mundo. El riesgo de que comiencen a fumar es nueve veces mayor que entre los adultos.

Esto incluye:

Adultos: al menos 86 millones de usuarios, principalmente en países de ingresos altos. Adolescentes: al menos 15 millones de niños (de 13 a 15 años) ya usan cigarrillos electrónicos

“Los cigarrillos electrónicos están alimentando una nueva ola de adicción a la nicotina”, advirtió Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.

Aunque suelen presentarse como una alternativa “menos dañina” que el tabaco tradicional, estos dispositivos “enganchan a los jóvenes a la nicotina a una edad más temprana y ponen en riesgo décadas de avances en salud pública”, agregó el especialista.

De acuerdo con el mismo informe, el número total de consumidores de cigarrillos electrónicos asciende a 86 millones de personas, la mayoría en países de altos ingresos, y el fenómeno sigue en expansión.

"Es mentira que el vapeo no hace daño"

El médico especialista en alergia e inmunología, Martín Maillo, explicó que, aunque los efectos del vapeo y del tabaco tradicional no son idénticos, ambos representan un riesgo serio para la salud respiratoria. “El daño pulmonar es diferente, pero ya sabemos que los productos que derivan de estos inhaladores dañan las células respiratorias, y ese tipo de lesión puede llegar a provocar cáncer”, señaló en diálogo con AIRE.

Sobre el tratamiento, el especialista aclaró que la adicción al vapeo “se aborda con técnicas conductuales y, en algunos casos, con medicación para la dependencia a la nicotina”.

Sin embargo, advirtió que el abordaje médico debe considerar también qué sustancias se utilizan en estos dispositivos: “El problema es que muchos vapeadores se emplean para inhalar otros compuestos, como derivados de marihuana, por lo que el tratamiento varía según cada caso”.

Finalmente, al ser consultado sobre la creencia de que el vapeo “no hace daño”, el neumonólogo fue categórico: “Ese concepto es una mentira total. La mayoría de los consumidores son adolescentes o jóvenes, que asocian el vapeador con algo moderno o popular, igual que ocurría con el cigarrillo hace 30 o 40 años. Pero usar un vapeador y fumar no te hace ser más moderno, sino que puede generar una adicción riesgosa para la salud y afectar la calidad de vida”.