La EPE alertó por una nueva estafa que circula en redes sociales ofreciendo descuentos falsos

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió por una modalidad de estafa que circula en redes sociales. Mediante publicaciones engañosas, se ofrecen supuestos beneficios exagerados para los usuarios, fundamentalmente jubilados. Esto se suma a otros intentos de engaños vía WhatsApp o por correo electrónico.

La estafa detectada ofrece un descuento del 50 % de la factura a jubilados del Banco Nación a través de las redes sociales, principalmente la plataforma Facebook, tomando los datos para posteriormente llamar a la víctima y a través de maniobras de convencimiento extraerle datos personales, claves de banco e información para hackear el WhatsApp.



Desde la EPE aclararon que esta información es falsa y advirtieron que ante cualquier información que circule de la empresa, antes de acceder a los supuestos beneficios, consultar la información a través de las vías oficiales o acercándose a la oficina comercial más cercana.

Consejos de la EPE

Desde la Empresa Provincial de la Energía recordaron que nunca se va a solicitar información confidencial por WhatsApp, como contraseñas, número de tarjetas ni datos bancarios. Si bien la empresa informa sobre cortes programados, lo hace a través de un mensaje automático, con aquellos que tengan registrado sus datos en la Oficina Virtual, pero sin interacción con el usuario.

Con respecto a los correos electrónicos se recomienda chequear la dirección del emisario del mensaje, el mismo deberá ser con dominio: [email protected] y no otro.

A tener en cuenta

* Desconfiar de contactos no agendados: la EPE no ofrece descuentos a través de WhatsApp. Si recibe mensajes de este tipo, no responda ni proporcione información. Agende 3425101000, el número oficial de la empresa. Cualquier otra comunicación por WhatsApp, seguramente sea una estafa.

* Verificar la identidad: si alguien dice ser representante de la empresa, solicite nombre, identificación y número de contacto oficial. Luego, confirme directamente con la empresa a través de sus canales oficiales.

* No compartir datos personales: nunca proporcione información personal sensible (DNI, cuentas bancarias, etc) ni firme documentos sin asegurarse de su autenticidad.

* Desconfiar de ofertas “demasiados buenas”: si le ofrecen descuentos exagerados o beneficios poco realistas, es probable que sea una estafa.

* Comunicarse con la empresa: si tiene dudas, sea usted quien se comunique con la empresa y solicite información.

Vías de contacto

* WhatsApp: 3425101000

* www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual

* Chat de Instagram: epe.oficial

* Chat de Facebook: EPE Oficial

* 0800 777 44444