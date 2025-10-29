Cambios en la vigencia de las licencias profesionales para el transporte de pasajeros y cargas en Santa Fe

Rafaela NoticiasJudicialesAyer
La resolución del Dr. José Luis Estévez marca el cierre definitivo del caso, confirmando la inexistencia de conducta delictiva y reafirmando los principios de libre ejercicio profesional y derecho al trabajo.
El Eco de SunchalesPolicialesAyer
En la noche del lunes 27, en un camino cercano a la intersección de Av. Gral. Paz y Ruta 34, tres personas lo abordaron y le sustrajeron dos celulares, 300.000 pesos y la billetera con documentación.
María Laura Giol. Psicóloga. MP. 4661SaludAyer
Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros, lanzó su programa "Tu Mano Derecha", una iniciativa que busca brindar apoyo y acompañamiento durante momentos complejos de salud.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesHoy
Falleció el miércoles 29 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 47 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 9:30 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Dorrego 582. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
El Eco de SunchalesProvinciaHoy
"Habíamos dado nuestra palabra de que si la inflación le ganaba a los salarios, íbamos a recomponerlos, y lo vamos a hacer", afirmó el gobernador.