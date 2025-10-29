Cambios en la vigencia de las licencias profesionales para el transporte de pasajeros y cargas en Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe emitió un decreto a través del cuál amplió la vigencia de las licencias de conducir en torno a las clases profesionales C,D y E, que corresponden a personas que conduzcan transporte de pasajeros y de cargas.

Provincia amplió la vigencia de las licencias profesionales

La nueva normativa comenzó a regir a partir del martes 28 de octubre y dispone además que las renovaciones se otorgarán por un tiempo igual al período de la vigencia original, siempre que el solicitante aprueba los examenes correspondientes y otras evaluaciones. Si eso no sucediera, la licencia podrá concederse por un plazo menor.

"La ampliación de las vigencias significa que las licencias tendrán validez por más tiempo", comentó al respecto Roberto Bruera, director de Sistemas Técnicos y Administrativos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en diálogo con AIRE.

En ese marco agregó que "esta modificación también está relacionado con que hay mayores costos para sacar certificados, la carga horaria que significa que las personas pierdan días de trabajo. Es una decisión que se toma en función de todas las nuevas licencias profesionales que se emiten en la provincia de Santa Fe".

Nuevas vigencias según la edad del solicitante:

De 21 a 45 años : hasta cinco (5) años de vigencia.

: hasta cinco (5) años de vigencia. De 46 a 65 años : hasta tres (3) años de vigencia.

: hasta tres (3) años de vigencia. De 66 a 70 años : hasta dos (2) años de vigencia.

: hasta dos (2) años de vigencia. Mayores de 70 años: hasta un (1) año de vigencia.

Faltante de plásticos para imprimir carnet de conducir

Bruera mencionó además que los "plásticos para emisión de licencias los brinda nación a través de un sistema de entrega miníma de stock a los centros emisores y cuándo hay faltante vuelven a enviar. Lamentablemente no está muy aceitado el tema y nos encontramos a veces con que faltan esos kits, allí la provincia colabora en la gestión para poder subsanar la situación".