Arranca en Santa Fe la veda del surubí: Regirá desde este sábado y por 60 días

El domingo
Falleció el domingo 26 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 23 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 22:00 y las 12:00 del lunes 27, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: 19 de Octubre 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Ayer
Al gobernador santafesino le salió mal, no rompió la polarización y recibió su primer golpe electoral desde que gobierna Santa Fe. El mandatario radical jugó muy fuerte, apostó a su vicegobernadora como cabeza de lista, pero quedó a 22 puntos de La Libertad Avanza (LLA) y diez de Fuerza Patria ¿Y ahora qué?
Hoy
La resolución del Dr. José Luis Estévez marca el cierre definitivo del caso, confirmando la inexistencia de conducta delictiva y reafirmando los principios de libre ejercicio profesional y derecho al trabajo.
Hoy
En la noche del lunes 27, en un camino cercano a la intersección de Av. Gral. Paz y Ruta 34, tres personas lo abordaron y le sustrajeron dos celulares, 300.000 pesos y la billetera con documentación.
Hoy
El Departamento Castellanos se inclinó mayoritariamente por La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre, aunque en varias localidades Provincias Unidas o Fuerza Patria consiguieron el primer lugar.