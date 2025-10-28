Cuenta regresiva para Sunchales Circular: Reinicia

Vuelve el Quirófano Móvil a Sunchales
Prestará servicio el sábado 1 de noviembre, de 7:30 a 14:00, en Barrio Centro, frente al Palacio Municipal. Realizará castraciones gratuitas de caninos hembras, con turno asignado.
En el marco del Día de la Economía Circular, la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, te invita a vivir entre el 17 y el 20 de noviembre, jornadas plenas de actividades prácticas y comunitarias, en el Parque de los Encuentros y Casa SteiglederCiudadHace 5 horas Municipalidad de Sunchales
Es un modelo que busca diseñar sistemas donde los materiales se reutilicen, reciclen y renueven continuamente, creando un ciclo virtuoso de uso eficiente de los recursos. Cada decisión que tomamos como consumidores cuenta para construir un futuro más sostenible y productivo.
El proyecto propone que los jubilados sin vehículo propio o sin ayuda familiar puedan solicitar transporte gratuito, hasta dos viajes por mes dentro de la ciudad, para realizar trámites, cobros o gestiones relacionadas con su haber jubilatorio, o bien recibir el reintegro de hasta el 50% del costo del remis.
La capacitación, donde asistieron más de 30 personas, fue brindada por la Universidad del Gran Rosario, en articulación con la Municipalidad de Rafaela y la Subsecretaría de Personas con Discapacidad de Rafaela.
El jueves 23 de octubre, a las 18:30, disertará el médico psiquiatra Alejandro Ruiz Díaz en la Casa de la Cultura. Un enfoque en la prevención, diagnóstico, cuidados y acompañamiento de las personas mayores. Entrada libre y gratuita.
En el marco de la celebración del 139º aniversario de la ciudad de Sunchales, el domingo 19 de octubre, el mandatario sunchalense y ediles prestaron juramento ante la nueva Carta Magna santafesina. Participaron de la ceremonia los convencionales constituyentes Alcides Calvo y Gisel Mahmud.
"Nos pareció impostergable referirnos a las necesidades que tienen los jubilados en nuestra ciudad y que están invisibilizadas por una parte de la población" expresaron en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales desarrollada el jueves 16 de octubre.
Falleció el domingo 26 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 23 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 22:00 y las 12:00 del lunes 27, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: 19 de Octubre 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Al gobernador santafesino le salió mal, no rompió la polarización y recibió su primer golpe electoral desde que gobierna Santa Fe. El mandatario radical jugó muy fuerte, apostó a su vicegobernadora como cabeza de lista, pero quedó a 22 puntos de La Libertad Avanza (LLA) y diez de Fuerza Patria ¿Y ahora qué?
La resolución del Dr. José Luis Estévez marca el cierre definitivo del caso, confirmando la inexistencia de conducta delictiva y reafirmando los principios de libre ejercicio profesional y derecho al trabajo.
En la noche del lunes 27, en un camino cercano a la intersección de Av. Gral. Paz y Ruta 34, tres personas lo abordaron y le sustrajeron dos celulares, 300.000 pesos y la billetera con documentación.
El Departamento Castellanos se inclinó mayoritariamente por La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre, aunque en varias localidades Provincias Unidas o Fuerza Patria consiguieron el primer lugar.