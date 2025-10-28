Cuenta regresiva para Sunchales Circular: Reinicia

En el marco del Día de la Economía Circular, la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, te invita a vivir entre el 17 y el 20 de noviembre, jornadas plenas de actividades prácticas y comunitarias, en el Parque de los Encuentros y Casa Steigleder

CiudadHace 5 horas
Sunchales Circular 1 bis

¿Qué es la Economía Circular?

Es un modelo que busca diseñar sistemas donde los materiales se reutilicen, reciclen y renueven continuamente, creando un ciclo virtuoso de uso eficiente de los recursos. Cada decisión que tomamos como consumidores cuenta para construir un futuro más sostenible y productivo.

Actividades a realizar:

  • 17 de noviembre: Feria de Reestreno en el Parque de los Encuentros, que incluirá una Feria Americana, Talleres de Customización y un Outlet de Comercios.
  • 18 de noviembre: la Casa Steigleder será sede del Club del Trueque, un espacio de intercambio de objetos como vajilla, libros, calzados, accesorios, antigüedades y muebles.
  • 19 de noviembre: en el Parque de los Encuentros con "Vida Sana desde la Tierra". Las actividades se centrarán en el Compost y Chipeo, enseñando secretos para transformar basura en recurso, y en la preparación de un Botiquín con plaguicidas y abonos orgánicos.
  • 20 de noviembre: se celebrará "Oficios en Acción" en Casa Steigleder, con restauraciones en vivo.

Sunchales Circular 1Sunchales Circular 2Sunchales Circular 3

