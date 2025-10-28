Cuenta regresiva para Sunchales Circular: Reinicia

Te puede interesar

Vuelve el Quirófano Móvil a Sunchales Municipalidad de Sunchales Ciudad El sábado Prestará servicio el sábado 1 de noviembre, de 7:30 a 14:00, en Barrio Centro, frente al Palacio Municipal. Realizará castraciones gratuitas de caninos hembras, con turno asignado.

Los concejales oficialistas impulsan un programa solidario de transporte para jubilados Prensa Ahora Sunchales Ciudad El viernes El proyecto propone que los jubilados sin vehículo propio o sin ayuda familiar puedan solicitar transporte gratuito, hasta dos viajes por mes dentro de la ciudad, para realizar trámites, cobros o gestiones relacionadas con su haber jubilatorio, o bien recibir el reintegro de hasta el 50% del costo del remis.

Entregaron certificados del Curso universitario de asistentes personales para personas con discapacidad Municipalidad de Sunchales Ciudad El viernes La capacitación, donde asistieron más de 30 personas, fue brindada por la Universidad del Gran Rosario, en articulación con la Municipalidad de Rafaela y la Subsecretaría de Personas con Discapacidad de Rafaela.

Charla: "Deterioro Cognitivo, Demencias y Enfermedad de Alzheimer" Municipalidad de Sunchales Ciudad 22 de octubre de 2025 El jueves 23 de octubre, a las 18:30, disertará el médico psiquiatra Alejandro Ruiz Díaz en la Casa de la Cultura. Un enfoque en la prevención, diagnóstico, cuidados y acompañamiento de las personas mayores. Entrada libre y gratuita.

El Intendente Pinotti y los concejales juraron la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe El Eco de Sunchales Ciudad 21 de octubre de 2025 En el marco de la celebración del 139º aniversario de la ciudad de Sunchales, el domingo 19 de octubre, el mandatario sunchalense y ediles prestaron juramento ante la nueva Carta Magna santafesina. Participaron de la ceremonia los convencionales constituyentes Alcides Calvo y Gisel Mahmud.