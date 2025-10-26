La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe con más del 40% de los votos

La Provincia de Santa Fe definió su nueva representación en la Cámara de Diputados Nacionales con un resultado que confirma la irrupción y consolidación de La Libertad Avanza (LLA) como la fuerza política más votada del distrito.

Con el 97,04% de las mesas escrutadas (y un 97,21% del padrón contabilizado), la jornada electoral otorgó al partido libertario la mayor porción de las nueve bancas en juego.



El contundente triunfo de LLA se cimentó en 664.418 votos, lo que representa un 40,73% del total de sufragios afirmativos, asegurando así 4 de las 9 bancas destinadas a la provincia.

El reparto de los 9 escaños

El segundo lugar fue ocupado por Fuerza Patria, que logró 467.397 votos (28,65%), adjudicándose 3 escaños en el reparto final.

La coalición Provincias Unidas quedó en tercer lugar con 298.992 votos (18,33%), lo que le permitió obtener las 2 bancas restantes, completando así la distribución de los 9 Diputados Nacionales por Santa Fe.

Las restantes fuerzas políticas, incluyendo al Frente Amplio por la Soberanía (3,17%) y el Frente de Izquierda (1,81%), no lograron alcanzar el piso electoral necesario para obtener representación en el Congreso.

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe consolidó el poder territorial del presidente Javier Milei y extendió su presencia en el Congreso.

Los diputados electos por este espacio son:

- Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en la provincia.

- Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez, actualmente al frente de la UDAI Rosario Centro de la ANSES, ubicada en Sarmiento y Rioja

- Juan Pablo Montenegro, abogado de Rosario.

- Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.

El bloque libertario sumará así cuatro escaños santafesinos, que fortalecerán la bancada oficialista en la Cámara baja.

Los diputados electos por Fuerza Patria

El segundo lugar fue para Fuerza Patria (FP), una coalición de raíz peronista y progresista que encabezó Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura.

Los nuevos diputados nacionales por este espacio serán:

- Caren Tepp, primera candidata y referente de Ciudad Futura

- Agustín Rossi, exministro de Defensa y figura histórica del peronismo santafesino

- Alejandrina Borgatta, militante feminista y referenciada en La Cámpora

El resultado confirmó el crecimiento de Fuerza Patria en el escenario provincial, con una estrategia basada en la militancia territorial y el discurso de renovación política.

Los diputados electos por Provincias Unidas

En tercer lugar, se ubicó Provincias Unidas (PU), el frente que integran varios mandatarios del interior del país y que en Santa Fe encabezó la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por dirigentes del socialismo y la UCR.

Los diputados electos por este espacio son:

- Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina y presidenta del PRO provincial

- Pablo Farías, dirigente del Partido Socialista y expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Ambos asumirán con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, que apostó a construir una proyección nacional desde su gestión.

Baja participación

El análisis de las estadísticas generales de participación revela dos datos de impacto. En primer lugar, la participación fue notablemente baja, alcanzando solo el 63,37% del padrón total, lo que significa que 1.755.747 ciudadanos acudieron a las urnas de los 2.770.425 habilitados.

En segundo lugar, se destaca el alto porcentaje de votos nulos. Si bien los votos afirmativos constituyeron el 92,90% del total válido, los votos nulos representaron un significativo 4,81%, una cifra que supera con creces el registro de votos en blanco (2,24%) y refleja un alto nivel de disconformidad o error en la emisión del sufragio.

En Sunchales, victoria contundente de La Libertad Avanza

En Sunchales, la asistencia de los ciudadanos fue del 64,33% (12.521 votantes ante un padrón conformado por 19462 personas habilitas a votar). La lista de LLA liderada por Agustín Pellegrini obtuvo más de la mitad de los votos válidos emitidos, Fuerza Patria se ubicó en el segundo lugar con poco más del 20% mientras que Provincias Unidas tuvo una pobre performance, cosechando menos de 2000 votos.