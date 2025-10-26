Falleció la joven de 23 años que protagonizó un siniestro vial en Av. Moreno y Ricchieri

Alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado 25, dos jóvenes que circulaban en una motocicleta por calle Ricchieri, impactaron fuertemente con un camión que se encontraba estacionado. Ludmila L. sufrió graves heridas, fue trasladada a un efector de salud de Rafaela, produciéndose su deceso en la mañana de hoy.

PolicialesHoy El Eco de Sunchales
Ricchieri y Av Moreno

Según informó la Unidad Regional V, Ludmila M. de 23 años, conducía la motocicleta marca Honda, modelo Titán, acompañada por Valentina T. de 17 años. Transitaban por calle Richieri, con sentido Oeste a Este, cuando aparentemente un derrape le hizo perder el control, impactando duramente contra un camión que se encontraba estacionado. 

Tras la intervención de efectivos policiales de la Comisaría Nº 3, ambas femeninas fueron trasladadas hacia el nosocomio local por servicios de emergencias y atendidas por el cuerpo médico de turno, quienes constatan lesiones de carácter graves en Ludmila, mientras que en Valentina dictaminaron lesiones leves. A raíz del estado de salud de la joven de 23 años, se la trasladó a un efector de salud de Rafaela, falleciendo este domingo. 

Se entabló comunicación con el fiscal en turno y el hecho fue caratulado como "Lesiones graves en accidente de tránsito".

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Jesús Alejandro Leiva

Cooperativa de Servicios Públicos de Eusebia
Necrológicas SunchalesHoy

Falleció el sábado 25 de octubre, en Colonia Bicha, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en la sala de la Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia (Balcarce N° 430), recibiendo sepultura este domingo 26, a las 17:00, en el cementerio de Eusebia, previo oficio religioso en la Iglesia Santa Eusebia. Casa de Duelo: Zona Urbana, Colonia Bicha. Servicio: Cooperativa de Teléfonos y Servicios Públicos de Eusebia Limitada.

Boletín de noticias