Falleció la joven de 23 años que protagonizó un siniestro vial en Av. Moreno y Ricchieri

Según informó la Unidad Regional V, Ludmila M. de 23 años, conducía la motocicleta marca Honda, modelo Titán, acompañada por Valentina T. de 17 años. Transitaban por calle Richieri, con sentido Oeste a Este, cuando aparentemente un derrape le hizo perder el control, impactando duramente contra un camión que se encontraba estacionado.

Tras la intervención de efectivos policiales de la Comisaría Nº 3, ambas femeninas fueron trasladadas hacia el nosocomio local por servicios de emergencias y atendidas por el cuerpo médico de turno, quienes constatan lesiones de carácter graves en Ludmila, mientras que en Valentina dictaminaron lesiones leves. A raíz del estado de salud de la joven de 23 años, se la trasladó a un efector de salud de Rafaela, falleciendo este domingo.

Se entabló comunicación con el fiscal en turno y el hecho fue caratulado como "Lesiones graves en accidente de tránsito".