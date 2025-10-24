Detienen a un sujeto por robo y le secuestran 6 celulares en su vivienda

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo este viernes 24 a un hombre, identificado como J. A. P. de 46 años, por una causa de robo.

La investigación, a cargo del personal del Distrito Sunchales PDI, está relacionado con un robo ocurrido el 19 de octubre de este año. Conforme a las tareas investigativas desarrolladas, se dispuso el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Virgilio Márquez, entre 0 al 100, en Barrio Villa Autódromo.

Como resultado del procedimiento, los efectivos detuvieron a J. A. P. y secuestraron 7 plantas de marihuana, una bocha de la misma sustancia y 6 teléfonos celulares que serían de interés para la causa.

En consulta con el fiscal interviniente, Dr. Juan Manuel Puig, dispuso el secuestro de los elementos y la detención del individuo.