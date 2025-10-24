Detienen a un sujeto por robo y le secuestran 6 celulares en su vivienda

El hombre identificado con las iniciales J. A. P. de 46 años, habría sido el autor de un ilícito ocurrido el 19 de octubre. El allanamiento se produjo en un inmueble ubicado en calle Virgilio Márquez de nuestra ciudad.

PolicialesHace 4 horas PDI Sunchales
Detencion y secuestro1 24-10-25

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo este viernes 24 a un hombre, identificado como J. A. P. de 46 años, por una causa de robo.

La investigación, a cargo del personal del Distrito Sunchales PDI, está relacionado con un robo ocurrido el 19 de octubre de este año. Conforme a las tareas investigativas desarrolladas, se dispuso el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Virgilio Márquez, entre 0 al 100, en Barrio Villa Autódromo.

Como resultado del procedimiento, los efectivos detuvieron a J. A. P. y secuestraron 7 plantas de marihuana, una bocha de la misma sustancia y 6 teléfonos celulares que serían de interés para la causa. 

 En consulta con el fiscal interviniente, Dr. Juan Manuel Puig, dispuso el secuestro de los elementos y la detención del individuo.

Detencion y secuestro2 24-10-25

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias