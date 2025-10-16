LRF: Unión solo pudo sumar un punto en su casa

#LRF: Esta noche, Unión recibe a Atlético María Juana
A partir de las 21:30 de este jueves, en el estadio La Avenida, el Bicho Verde tiene un nuevo desafío que le permitiría volver a la cima del Clausura.
El Bicho Verde y Atlético María Juana protagonizaron un partido con muchas emociones pero finalmente terminaron igualados en 2.Deportes - FútbolAyerBautista Massara
Unión y Atlético María Juana igualaron 2 a 2 en un partido intenso que se disputó en la noche del jueves por la undécima fecha del Torneo Clausura.
El "Bicho Verde" dejó pasar otra oportunidad para volver a la cima de la tabla y logró sumar solo 1 punto en condición de local, complicando sus chances de seguir peleando el campeonato a falta de 7 fechas.
El albiverde contó con los goles de Luciano Fissore (16') y Michael Tarasco (44'), mientras que en el conjunto visitante los tantos fueron de Facundo Díaz a los 25' y de Damian Arnold de penal a los 64'
Además el "Chupaleche" sufrió la expulsión de Nicolás González a los 58', 6 minutos antes de conseguír el penal que les daría el empate en condición de visitante.
Otros resultados:
9 de julio 2-0 Sportivo Roca
Florida de Clucellas 2-1 Ben Hur
Atlético Juventud 0-3 Atlético de Rafaela
