#LRF: Unión solo pudo sumar un punto en su casa

El Bicho Verde y Atlético María Juana protagonizaron un partido con muchas emociones pero finalmente terminaron igualados en 2.

Bautista Massara
Unión y Atlético María Juana igualaron 2 a 2 en un partido intenso que se disputó en la noche del jueves por la undécima fecha del Torneo Clausura.

El "Bicho Verde" dejó pasar otra oportunidad para volver a la cima de la tabla y logró sumar solo 1 punto en condición de local, complicando sus chances de seguir peleando el campeonato a falta de 7 fechas.

El albiverde contó con los goles de Luciano Fissore (16') y Michael Tarasco (44'), mientras que en el conjunto visitante los tantos fueron de Facundo Díaz a los 25' y de Damian Arnold de penal a los 64' 

Además el "Chupaleche" sufrió la expulsión de Nicolás González a los 58', 6 minutos antes de conseguír el penal que les daría el empate en condición de visitante.

Otros resultados:

9 de julio 2-0 Sportivo Roca
Florida de Clucellas 2-1 Ben Hur
Atlético Juventud 0-3 Atlético de Rafaela

