El hombre de 44 años, identificado con las iniciales J.H.K., está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.
Tres personas cayeron con su moto a un canal en la zona rural de Aldao
El siniestro ocurrió este miércoles por la noche en un camino rural entre Colonia Aldao y Hugentobler. Bomberos de Sunchales trabajaron en el rescate de los ocupantes, entre ellos un menor de edad.PolicialesHoy Rafaela Noticias
Un accidente vial se registró alrededor de las 21:30 de este miércoles en un camino de zona rural que conecta las localidades de Colonia Aldao y Hugentobler.
Por causas que se investigan, una motocicleta en la que viajaban dos personas mayores y una menor terminó en el fondo de un canal, luego de que aparentemente continuaran de largo en una curva o desvío del camino. Según fuentes policiales, las dos mujeres sufrieron lesiones de carácter graves, mientras que la menor no presentó lesiones.
Hasta el lugar acudieron los Bomberos Voluntarios de Sunchales, quienes trabajaron en el rescate de los tres ocupantes del rodado. También intervino personal policial de Colonia Aldao y el servicio de emergencias, que trasladó a los heridos a un centro de salud para su atención médica.
Tacural: Prisión preventiva para acusados de irrumpir armados en una casa y amenazar a una familia
Según la a acusación del fiscal, actuaron armados, rompieron aberturas y profirieron amenazas, cuando en el lugar había una mujer embarazada y un menor de 12 años.
Hallaron una camioneta robada en un camino rural de Ataliva
Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.
Detienen a dos sujetos en Tacural acusados de robo calificado
Serían los autores del violento ataque sufrido por una pareja en la noche del pasado sábado en la vecina localidad. Se efectuaron 3 allanamientos, secuestrándose armas de fuego, cartuchos y municiones.
Violento ataque y robo en Tacural: Tres sujetos irrumpieron en una vivienda
Los delincuentes ingresaron a una casa tras romper la puerta y destrozar ventanas. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de aire comprimido. La víctima había denunciado reiteradas amenazas previas.
Detienen a dos sujetos que estaban robando en un local comercial de calle Brasil
En horas de la madrugada del sábado, personal policial aprehendió a un individuo que intentaba huir con diversos elementos sustraídos ocultos entre sus prendas. Minutos más tarde, descubrió al cómplice escondido en un patio.
Condenaron a 14 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de un niño en Humberto 1º
Tiene 57 años y cometió los ilícitos en un inmueble donde residía. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales de Rafaela. La pena también se le impuso por haber filmado el ilícito.
Advierten sobre un verano "templado" y lluvias por debajo de lo normal en Santa Fe
El CMMC proyecta una primavera y verano "algo templados" en Santa Fe, con un leve déficit de precipitaciones y predominio de días soleados. Alerta por la tendencia a bajos niveles del Río Paraná.
El Municipio y la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales firmaron el acuerdo de concesión del servicio público
Es por un plazo de 15 años a contar desde el primero de septiembre del 2025. Hay una cláusula especial de rescisión y nuevo contrato de concesión en caso de concretarse la provisión de agua potable a través del Acueducto Desvío Arijón
Este jueves, se desarrollará Expo Carreras 2025 “Tu futuro empieza hoy”
La exposición se realizará este 16 de octubre, de 8:30 a 16:00, en la Casa de la Cultura. Será un espacio ideal para descubrir las distintas opciones académicas y de formación que ofrecen universidades, institutos y entidades educativas.