Tres personas cayeron con su moto a un canal en la zona rural de Aldao

Un accidente vial se registró alrededor de las 21:30 de este miércoles en un camino de zona rural que conecta las localidades de Colonia Aldao y Hugentobler.

Por causas que se investigan, una motocicleta en la que viajaban dos personas mayores y una menor terminó en el fondo de un canal, luego de que aparentemente continuaran de largo en una curva o desvío del camino. Según fuentes policiales, las dos mujeres sufrieron lesiones de carácter graves, mientras que la menor no presentó lesiones.

Hasta el lugar acudieron los Bomberos Voluntarios de Sunchales, quienes trabajaron en el rescate de los tres ocupantes del rodado. También intervino personal policial de Colonia Aldao y el servicio de emergencias, que trasladó a los heridos a un centro de salud para su atención médica.