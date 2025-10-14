Sunchales festeja el 139º Aniversario de su colonización

Te puede interesar

El Concejo Municipal reconoció al estudiante Agustín Schmithalter Concejo Municipal de Sunchales Ciudad Ayer La Legislatura local destacó el mérito del estudiante de la Escuela de Educación Técnica Nº 279 por su participación en el concurso "Beca Instituto Balseiro 2025", obteniendo una mención especial.

José Lattanzi: "La revitalización del Predio Ferroviario podría demandar seis meses" Jorge Tribouley Ciudad El jueves El subsecretario de Obras y Servicios Públicos explica el desarrollo del proyecto que está planificado en 3 etapas y demandará una inversión de 820 millones de pesos que provendrán de aportes provinciales. También brinda detalles sobre las 9 cuadras que se pavimentarán en los barrios Villa del Parque y Sancor; y fundamenta la elección de calle Falucho para los recursos provenientes del Fondo de Obras Menores.

SEOM en Sunchales: Reuniones con el Intendente y el Concejo Municipal SEOM Ciudad 09 de octubre de 2025 Este martes, SEOM Rafaela mantuvo una serie de encuentros con el Intendente y el Concejo Municipal de Sunchales, reafirmando el compromiso de trabajo conjunto y la presencia activa en la ciudad.

El intendente Pinotti mantuvo una reunión con el gobernador Pullaro Municipalidad de Sunchales Ciudad 01 de octubre de 2025 En el encuentro se analizó el avance del proyecto del Acueducto, la necesidad de asegurar los recursos del Plan de Obras Menores para concretar la pavimentación de calle Falucho y la resolución de gestiones pendientes ante la EPE para habilitar el loteo “Sunchalote”.