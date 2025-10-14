A través de la Banca Ciudadana, estudiantes de la Escuela Nº 709 solicitaron medidas de seguridad vial

Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesAyer
Falleció el domingo 12 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 21 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 8:30 y las 16:30 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Pte Illia 765. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Chequeado.comSociedadAyer
El gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) utilizó la vieja denominación de “Día de la Raza” para referirse a la efeméride del 12 de octubre en un comunicado oficial de la Casa Rosada. En esta nota, te contamos cómo se conoce a este día en el resto de América y en España.
El proyecto, denominado Stargate Argentina, consistirá en la construcción de un centro de datos que progresivamente alcanzará una capacidad de hasta 500 MW, con el objetivo de aumentar la capacidad de procesamiento de OpenAI.
El Eco de SunchalesEconomíaAyer
Para ganarse la confianza de los usuarios, a menudo estas aplicaciones simulan ser bancos o proveedores de servicios financieros legítimos.
El imputado tiene 32 años y sus iniciales son MRM. El ilícito fue cometido el domingo 5 de octubre, invadiendo la vivienda de la víctima, donde intentó asfixiarla con el cable de un ventilador.