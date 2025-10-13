El Concejo Municipal reconoció al estudiante Agustín Schmithalter

La Legislatura local destacó el mérito del estudiante de la Escuela de Educación Técnica Nº 279 por su participación en el concurso "Beca Instituto Balseiro 2025", obteniendo una mención especial.

Reconocimiento a Agustin Schmithalter 1

A través de la Declaración Nº 530, el Concejo Municipal declaró de Interés Social, Educativo y Cultural la participación del joven Agustín Schmithalter en el concurso "Beca Instituto Balseiro 2025". 

De esta manera, el Cuerpo Legislativo destacó el mérito del alumno de sexto año de la  Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo”, quien resultó finalista y recibió una mención especial por su monografía titulada “La inteligencia artificial en la educación: ¿herramienta o amenaza?”.

El Concejo Municipal en pleno entregó el reconocimiento para Agustín y la entidad educativa. La reunión se concretó con la presencia del director, Gerardo Werger, el docente supervisor de la actividad, Matías Cuvertino, y los padres del joven estudiante. 

Reconocimiento a Agustin Schmithalter 2

Fundamentos 

Agustín Schmithalter resultó finalista y obtuvo una mención especial en el concurso “Beca Instituto Balseiro 2025”,  para estudiantes de escuelas secundarias. El evento busca acercar el ámbito científico y educativo a la sociedad y las instituciones.

El proceso de selección fue largo y difícil. En la edición de este año se recibieron 591 trabajos de más de 290 escuelas de casi todas las provincias del país. 

El proceso involucró la distribución de los trabajos a 60 profesionales del Instituto Balseiro y del Centro Atómico Bariloche, para una primera evaluación. De esta etapa inicial se seleccionaron 156 monografías que luego pasaron al comité evaluador, con 48 trabajos como finalistas. 

Desde el equipo organizar de la Beca se ha destacado que todos los trabajos finalistas fueron de gran nivel y  subrayó la excelencia por parte de Agustín, el cual fue evaluado por al menos cinco revisores distintos. 

La consecución de la mención especial como finalista en el concurso de gran envergadura nacional, que involucró a muchísimas escuelas y que tuvo un proceso de selección altamente riguroso, constituye un logro excepcional para el estudiante sunchalense, para el docente supervisor, Matías Cuvertino y para la Institución educativa a la que pertenece.  

El reconocimiento busca además fomentar la participación juvenil en actividades científicas y tecnológicas, y merece ser destacado por el Cuerpo Legislativo.  

 

