#LRF: El Cañonero goleó a Florida de Clucellas

En la tarde del domingo, Libertad volvió a sumar de a 3 en el estadio "Dr. Plácido Tita". Los goles aurinegros fueron convertidos por Kevin Muñoz (en 2 ocasiones) y el restante en contra de Federico Gioino.

Deportes - FútbolAyer El Eco de Sunchales
Plantel Libertad 12-10-25

Kevin Muñoz convirtió el primer tanto a los 20' del primer tiempo a través de un penal. El segundo llegó a los 40', con un gol en contra de Federico Gioino, luego de acción de Muñoz, la gran figura de la tarde..

Y el tercero, a los 27' del segundo tiempo, fue un golazo con un gran oportunismo del goleador aurinegro. Kevin Muñoz controló el balón en el círculo central y levantó la cabeza. Vio al arquero adelantando y no dudó. Un fantástico derechazo desde 40 metros para cerrar una gran actuación.

Con 13 puntos, el elenco dirigido por el Dt Anibal Roldán quedó a 7 unidades de Argentino Quilmes, el nuevo puntero.

En Reserva la victoria del «Cañonero» fue 4 a 1.

Quilmes le ganó el clásico a Sportivo Norte y saltó a la punta

La fecha 10 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tuvo continuidad en la jornada de este domingo. El clásico de las vías terminó con triunfo para Argentino Quilmes por 2-0 ante Sportivo Norte y el Cervecero se subió a la cima de las posiciones.

Los goles para la victoria del elenco local fueron anotados por Cristian Suárez (11m PT) e Ignacio Bonamino (30m PT). En Reserva fue 2-1 el triunfo de Quilmes.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 10º

JUEVES 09/10 

Atlético de Rafaela 0 vs Brown de San Vicente 1
Ferrocarril del Estado 1 vs Unión de Sunchales 1
Atlético María Juana 1 vs 9 de Julio 1
Ben Hur 4 vs Deportivo Tacural 2

DOMINGO 12/10 

Sportivo Roca 5 vs Atlético Juventud 1
Libertad de Sunchales 3 vs Florida de Clucellas 0
Peñarol 1 vs Argentino de Vila 1
Deportivo Aldao 2 vs Deportivo Josefina 0
Argentino Quilmes 2 vs Sportivo Norte 0

LA PRÓXIMA FECHA (11°) 

  • 9 de Julio vs Sportivo Roca
  • Unión vs Atlético María Juana
  • Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado
  • Deportivo Josefina vs Argentino Quilmes
  • Argentino de Vila vs Deportivo Aldao
  • Deportivo Tacural vs Peñarol
  • Brown de San Vicente vs Deportivo Libertad
  • Atlético Juventud vs Atlético de Rafaela

LAS POSICIONES: 

Argentino Quilmes 20, puntos; Ferrocarril del Estado 19; Brown de San Vicente 18; Sportivo Norte 17; Unión de Sunchales 17; Dep. Aldao 17; Sp. Roca 17; Deportivo Tacural 16; Libertad 13; Ben Hur 13; Atlético María Juana 13; Atlético de Rafaela 12; Deportivo Josefina 11; Peñarol 10; Argentino de Vila 10; Atlético Juventud 8; 9 de Julio 7; Florida de Clucellas 4.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias