LRF: El Cañonero goleó a Florida de Clucellas

Kevin Muñoz convirtió el primer tanto a los 20' del primer tiempo a través de un penal. El segundo llegó a los 40', con un gol en contra de Federico Gioino, luego de acción de Muñoz, la gran figura de la tarde..

Y el tercero, a los 27' del segundo tiempo, fue un golazo con un gran oportunismo del goleador aurinegro. Kevin Muñoz controló el balón en el círculo central y levantó la cabeza. Vio al arquero adelantando y no dudó. Un fantástico derechazo desde 40 metros para cerrar una gran actuación.

Con 13 puntos, el elenco dirigido por el Dt Anibal Roldán quedó a 7 unidades de Argentino Quilmes, el nuevo puntero.

En Reserva la victoria del «Cañonero» fue 4 a 1.

Quilmes le ganó el clásico a Sportivo Norte y saltó a la punta

La fecha 10 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tuvo continuidad en la jornada de este domingo. El clásico de las vías terminó con triunfo para Argentino Quilmes por 2-0 ante Sportivo Norte y el Cervecero se subió a la cima de las posiciones.

Los goles para la victoria del elenco local fueron anotados por Cristian Suárez (11m PT) e Ignacio Bonamino (30m PT). En Reserva fue 2-1 el triunfo de Quilmes.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 10º

JUEVES 09/10

Atlético de Rafaela 0 vs Brown de San Vicente 1

Ferrocarril del Estado 1 vs Unión de Sunchales 1

Atlético María Juana 1 vs 9 de Julio 1

Ben Hur 4 vs Deportivo Tacural 2

DOMINGO 12/10

Sportivo Roca 5 vs Atlético Juventud 1

Libertad de Sunchales 3 vs Florida de Clucellas 0

Peñarol 1 vs Argentino de Vila 1

Deportivo Aldao 2 vs Deportivo Josefina 0

Argentino Quilmes 2 vs Sportivo Norte 0

LA PRÓXIMA FECHA (11°)

9 de Julio vs Sportivo Roca

Unión vs Atlético María Juana

Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado

Deportivo Josefina vs Argentino Quilmes

Argentino de Vila vs Deportivo Aldao

Deportivo Tacural vs Peñarol

Brown de San Vicente vs Deportivo Libertad

Atlético Juventud vs Atlético de Rafaela

LAS POSICIONES:

Argentino Quilmes 20, puntos; Ferrocarril del Estado 19; Brown de San Vicente 18; Sportivo Norte 17; Unión de Sunchales 17; Dep. Aldao 17; Sp. Roca 17; Deportivo Tacural 16; Libertad 13; Ben Hur 13; Atlético María Juana 13; Atlético de Rafaela 12; Deportivo Josefina 11; Peñarol 10; Argentino de Vila 10; Atlético Juventud 8; 9 de Julio 7; Florida de Clucellas 4.