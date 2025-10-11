Tacural: Prisión preventiva para acusados de irrumpir armados en una casa y amenazar a una familia

En una audiencia Imputativa primero, y luego de Medida Cautelar, presididas por el juez Gustavo Bumaguin, el fiscal Juan Manuel Puig acusó a Franco Andrés M., de 26 años, y Maximiliano Agustín M., de 29, hermanos por parte de madre, por hechos de amenazas y robo calificado ocurridos en Tacural, el 4 de octubre pasado. La defensa estuvo a cargo de los abogados José María Silvela y Andrés Colón.

Según detalló el fiscal, a los acusados se les atribuyen los delitos de amenaza simple agravada por el uso de arma de fuego —cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse— y robo doblemente calificado, agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud tampoco fue demostrada, ya que no se secuestró arma alguna.

Los hechos comenzaron cuando Franco M. amenazó a un hombre en la vía pública, frente a una escuela y luego en las inmediaciones de un bar, donde además le propinó un golpe en la nuca y lo amenazó con “ir a buscarlo a su casa”, asegurando que conseguiría armas y “su gente” para robarle y matarlo.

Más tarde, según la imputación fiscal, Franco M. volvió armado junto a su medio hermano Maximiliano a la vivienda del denunciante, donde rompieron puertas y ventanas para ingresar y se llevaron un aire comprimido. También sustrajeron 700 mil pesos desde adentro de una camioneta luego de romper los vidrios de la misma. Todas estas situaciones fueron dadas por acreditadas por el juez Bumaguin en esta instancia de la investigación, en base a testimonios de las víctimas y de testigos.

En la audiencia se describió el episodio con detalles dramáticos: la mujer del hombre amenazado, que está embarazada, se encerró en una pieza con su hijo de 12 años y tapó la puerta con el colchón, mientras su marido salió a buscar ayuda. Fue en ese momento cuando llegó el comisario del pueblo, que estaba de franco y vestido de civil, y se encontró afuera de la vivienda con el padre de uno de los imputados y luego con los propios imputados; estos últimos huyeron del lugar. El matrimonio expresó en la audiencia: “Vivimos hace un año aterrados y queremos estar tranquilos”.

La supuesta causa del ataque: "Fuimos a buscarlo por lo que le hizo a nuestra madre"

Los imputados tambien declararon y, en consonancia con la defensa, negaron el robo: aseguraron que solo habían ido a buscar a la víctima porque, según dijeron, la madre de los acusados había denunciado al hombre por intento de abuso en dos oportunidades. Estos hechos habrían ocurrido cuando la mujer hacía dedo de Sunchales a Tacural y hay una investigación en curso. "Fuimos a buscarlo por lo que le hizo a nuestra madre", declararon.

La defensa solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva y propuso que los acusados residieran fuera de Tacural —uno en San Nicolás y el otro en Sunchales—; también cuestionaron el uso de arma al no haberse secuestrado ninguna.

No obstante, el juez Bumaguin se inclinó por la postura fiscal, remarcando la materialidad de los hechos y el conjunto probatorio. El magistrado también recordó que Franco M. ya registra una condena de un año y seis meses por lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego, dictada en 2022, lo que influye en la valoración de la reincidencia. Bumaguin señaló además que, según consta en la causa, Franco M. aparece en declaraciones diciendo que iba a buscar armas para ir a robarle o matar a la víctima, algo que el juez consideró relevante para acreditar la intención.

El magistrado advirtió que, de prosperar una eventual condena por los hechos que se le imputan ahora, la pena mínima para Franco M. se ubicaría en alrededor de 4 años y medio por reincidencia y por ende sería de cumplimiento efectivo; en el caso de Maximiliano M., pese a no tener antecedentes, el juez estimó que la violencia del episodio —la presencia de víctimas vulnerables como una mujer embarazada y un niño de 12 años, y el ensañamiento— podría justificar una pena que se aparte del mínimo de tres años, o que incluso esa pena sea de cumplimiento efectivo.

De este modo, los dos medio hermanos quedaron formalmente imputados y con medida de prisión preventiva, mientras la causa avance en la investigación.

