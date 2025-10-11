Tacural: Prisión preventiva para acusados de irrumpir armados en una casa y amenazar a una familia

Hallaron una camioneta robada en un camino rural de Ataliva
Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.
Según la a acusación del fiscal, actuaron armados, rompieron aberturas y profirieron amenazas, cuando en el lugar había una mujer embarazada y un menor de 12 años.PolicialesHace 5 horas Rafaela Noticias
En una audiencia Imputativa primero, y luego de Medida Cautelar, presididas por el juez Gustavo Bumaguin, el fiscal Juan Manuel Puig acusó a Franco Andrés M., de 26 años, y Maximiliano Agustín M., de 29, hermanos por parte de madre, por hechos de amenazas y robo calificado ocurridos en Tacural, el 4 de octubre pasado. La defensa estuvo a cargo de los abogados José María Silvela y Andrés Colón.
Según detalló el fiscal, a los acusados se les atribuyen los delitos de amenaza simple agravada por el uso de arma de fuego —cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse— y robo doblemente calificado, agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud tampoco fue demostrada, ya que no se secuestró arma alguna.
Los hechos comenzaron cuando Franco M. amenazó a un hombre en la vía pública, frente a una escuela y luego en las inmediaciones de un bar, donde además le propinó un golpe en la nuca y lo amenazó con “ir a buscarlo a su casa”, asegurando que conseguiría armas y “su gente” para robarle y matarlo.
Más tarde, según la imputación fiscal, Franco M. volvió armado junto a su medio hermano Maximiliano a la vivienda del denunciante, donde rompieron puertas y ventanas para ingresar y se llevaron un aire comprimido. También sustrajeron 700 mil pesos desde adentro de una camioneta luego de romper los vidrios de la misma. Todas estas situaciones fueron dadas por acreditadas por el juez Bumaguin en esta instancia de la investigación, en base a testimonios de las víctimas y de testigos.
En la audiencia se describió el episodio con detalles dramáticos: la mujer del hombre amenazado, que está embarazada, se encerró en una pieza con su hijo de 12 años y tapó la puerta con el colchón, mientras su marido salió a buscar ayuda. Fue en ese momento cuando llegó el comisario del pueblo, que estaba de franco y vestido de civil, y se encontró afuera de la vivienda con el padre de uno de los imputados y luego con los propios imputados; estos últimos huyeron del lugar. El matrimonio expresó en la audiencia: “Vivimos hace un año aterrados y queremos estar tranquilos”.
Los imputados tambien declararon y, en consonancia con la defensa, negaron el robo: aseguraron que solo habían ido a buscar a la víctima porque, según dijeron, la madre de los acusados había denunciado al hombre por intento de abuso en dos oportunidades. Estos hechos habrían ocurrido cuando la mujer hacía dedo de Sunchales a Tacural y hay una investigación en curso. "Fuimos a buscarlo por lo que le hizo a nuestra madre", declararon.
La defensa solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva y propuso que los acusados residieran fuera de Tacural —uno en San Nicolás y el otro en Sunchales—; también cuestionaron el uso de arma al no haberse secuestrado ninguna.
No obstante, el juez Bumaguin se inclinó por la postura fiscal, remarcando la materialidad de los hechos y el conjunto probatorio. El magistrado también recordó que Franco M. ya registra una condena de un año y seis meses por lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego, dictada en 2022, lo que influye en la valoración de la reincidencia. Bumaguin señaló además que, según consta en la causa, Franco M. aparece en declaraciones diciendo que iba a buscar armas para ir a robarle o matar a la víctima, algo que el juez consideró relevante para acreditar la intención.
El magistrado advirtió que, de prosperar una eventual condena por los hechos que se le imputan ahora, la pena mínima para Franco M. se ubicaría en alrededor de 4 años y medio por reincidencia y por ende sería de cumplimiento efectivo; en el caso de Maximiliano M., pese a no tener antecedentes, el juez estimó que la violencia del episodio —la presencia de víctimas vulnerables como una mujer embarazada y un niño de 12 años, y el ensañamiento— podría justificar una pena que se aparte del mínimo de tres años, o que incluso esa pena sea de cumplimiento efectivo.
De este modo, los dos medio hermanos quedaron formalmente imputados y con medida de prisión preventiva, mientras la causa avance en la investigación.
FUENTE: Rafaela Noticias
Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.
Serían los autores del violento ataque sufrido por una pareja en la noche del pasado sábado en la vecina localidad. Se efectuaron 3 allanamientos, secuestrándose armas de fuego, cartuchos y municiones.
Los delincuentes ingresaron a una casa tras romper la puerta y destrozar ventanas. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de aire comprimido. La víctima había denunciado reiteradas amenazas previas.
En horas de la madrugada del sábado, personal policial aprehendió a un individuo que intentaba huir con diversos elementos sustraídos ocultos entre sus prendas. Minutos más tarde, descubrió al cómplice escondido en un patio.
Una ingrata sorpresa tuvieron los vecinos que atravesaron Plaza Libertad en las primeras horas de la mañana de este sábado. Entrelazado en las ramas de un árbol, yacía un antiguo banco de madera que pertenece al mobiliario del espacio público céntrico. Un suceso que podría calificarse como una travesura aunque genera interrogantes sobre el nivel de seguridad que posee uno de los sectores urbanos más importante de la ciudad.
Personal del PDI Sunchales realizó este miércoles un allanamiento donde detuvo a un hombre identificado como F. A. R. de 23 años. Le secuestraron cocaína, marihuana, una balanza digital, dos teléfonos celulares, un equipo de handy banda ancha, un arma calibre .22 y $2.744.740 en efectivo.
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
El emprendimiento inmobiliario ubicado en la intersección estratégica de Av. Roque Sáenz Peña y La Rioja, se erige como un nuevo ícono arquitectónico con vistas privilegiadas al río Paraná y al entorno verde de la ciudad misionera.
El subsecretario de Obras y Servicios Públicos explica el desarrollo del proyecto que está planificado en 3 etapas y demandará una inversión de 820 millones de pesos que provendrán de aportes provinciales. También brinda detalles sobre las 9 cuadras que se pavimentarán en los barrios Villa del Parque y Sancor; y fundamenta la elección de calle Falucho para los recursos provenientes del Fondo de Obras Menores.
Con un gol en cada bando, el Bicho Verde igualó ante el "Bicho Colorado" en la cancha de barrio Los Nogales. El gol albiverde lo convirtió Valentin Milanese a los 8' del segundo tiempo.
Esta nubosidad es parte de la que, como se había anticipado, cubrirá parcialmente el cielo de Santa Fe este viernes y generará inestabilidad desde el sábado.