Hallaron una camioneta robada en un camino rural de Ataliva

Un sorprendente hallazgo se produjo en zona rural de Ataliva, donde un vecino que recorría el sector encontró una camioneta abandonada entre la maleza y dio aviso a las autoridades.

El hecho ocurrió en un camino rural al este de la Ruta Provincial 13, cuando un apicultor que trabaja en la zona advirtió la presencia de una Toyota Hilux blanca oculta entre los pastizales. Al acercarse, notó que la camioneta estaba sin medidas de seguridad y aparentaba haber sido dejada allí recientemente.

Ante la sospecha, el hombre se comunicó con la Subcomisaría Nº 2 de Ataliva, desde donde se enviaron móviles policiales al lugar. Tras realizar la consulta de dominio al sistema 911, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad, ocurrida días atrás en Charata, provincia del Chaco.

Por disposición del fiscal Adrián Soria, se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes en el lugar. Luego, la camioneta fue trasladada a la dependencia policial en carácter de secuestro, quedando a disposición de la Justicia.

Las autoridades chaqueñas fueron notificadas del hallazgo para coordinar las actuaciones judiciales y el traslado del rodado, mientras continúa la investigación para determinar cómo llegó hasta el departamento Castellanos.