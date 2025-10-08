Hallaron una camioneta robada en un camino rural de Ataliva

Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.

PolicialesHace 5 horas El Eco de Sunchales
policia

Un sorprendente hallazgo se produjo en zona rural de Ataliva, donde un vecino que recorría el sector encontró una camioneta abandonada entre la maleza y dio aviso a las autoridades.

El hecho ocurrió en un camino rural al este de la Ruta Provincial 13, cuando un apicultor que trabaja en la zona advirtió la presencia de una Toyota Hilux blanca oculta entre los pastizales. Al acercarse, notó que la camioneta estaba sin medidas de seguridad y aparentaba haber sido dejada allí recientemente.

Ante la sospecha, el hombre se comunicó con la Subcomisaría Nº 2 de Ataliva, desde donde se enviaron móviles policiales al lugar. Tras realizar la consulta de dominio al sistema 911, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad, ocurrida días atrás en Charata, provincia del Chaco.

Por disposición del fiscal Adrián Soria, se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes en el lugar. Luego, la camioneta fue trasladada a la dependencia policial en carácter de secuestro, quedando a disposición de la Justicia.

Las autoridades chaqueñas fueron notificadas del hallazgo para coordinar las actuaciones judiciales y el traslado del rodado, mientras continúa la investigación para determinar cómo llegó hasta el departamento Castellanos.

Te puede interesar
Vandalismo en Plaza Libertad 4-10-25

Vandalismo en Plaza Libertad: Un banco terminó arriba de un árbol

El Eco de Sunchales
PolicialesEl sábado

Una ingrata sorpresa tuvieron los vecinos que atravesaron Plaza Libertad en las primeras horas de la mañana de este sábado. Entrelazado en las ramas de un árbol, yacía un antiguo banco de madera que pertenece al mobiliario del espacio público céntrico. Un suceso que podría calificarse como una travesura aunque genera interrogantes sobre el nivel de seguridad que posee uno de los sectores urbanos más importante de la ciudad.

Lo más visto
Planta distribuidora SanCor

Lapidario comunicado del estudio jurídico que representa al Consorcio de Acreedores de SanCor CUL

Jorge Tribouley
EconomíaAyer

El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.

Boletín de noticias