Serían los autores del violento ataque sufrido por una pareja en la noche del pasado sábado en la vecina localidad. Se efectuaron 3 allanamientos, secuestrándose armas de fuego, cartuchos y municiones.
Hallaron una camioneta robada en un camino rural de Ataliva
Un apicultor dio aviso a la policía. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en la provincia del Chaco.
Un sorprendente hallazgo se produjo en zona rural de Ataliva, donde un vecino que recorría el sector encontró una camioneta abandonada entre la maleza y dio aviso a las autoridades.
El hecho ocurrió en un camino rural al este de la Ruta Provincial 13, cuando un apicultor que trabaja en la zona advirtió la presencia de una Toyota Hilux blanca oculta entre los pastizales. Al acercarse, notó que la camioneta estaba sin medidas de seguridad y aparentaba haber sido dejada allí recientemente.
Ante la sospecha, el hombre se comunicó con la Subcomisaría Nº 2 de Ataliva, desde donde se enviaron móviles policiales al lugar. Tras realizar la consulta de dominio al sistema 911, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo calificado con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad, ocurrida días atrás en Charata, provincia del Chaco.
Por disposición del fiscal Adrián Soria, se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes en el lugar. Luego, la camioneta fue trasladada a la dependencia policial en carácter de secuestro, quedando a disposición de la Justicia.
Las autoridades chaqueñas fueron notificadas del hallazgo para coordinar las actuaciones judiciales y el traslado del rodado, mientras continúa la investigación para determinar cómo llegó hasta el departamento Castellanos.
Violento ataque y robo en Tacural: Tres sujetos irrumpieron en una vivienda
Los delincuentes ingresaron a una casa tras romper la puerta y destrozar ventanas. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de aire comprimido. La víctima había denunciado reiteradas amenazas previas.
Detienen a dos sujetos que estaban robando en un local comercial de calle Brasil
En horas de la madrugada del sábado, personal policial aprehendió a un individuo que intentaba huir con diversos elementos sustraídos ocultos entre sus prendas. Minutos más tarde, descubrió al cómplice escondido en un patio.
Vandalismo en Plaza Libertad: Un banco terminó arriba de un árbol
Una ingrata sorpresa tuvieron los vecinos que atravesaron Plaza Libertad en las primeras horas de la mañana de este sábado. Entrelazado en las ramas de un árbol, yacía un antiguo banco de madera que pertenece al mobiliario del espacio público céntrico. Un suceso que podría calificarse como una travesura aunque genera interrogantes sobre el nivel de seguridad que posee uno de los sectores urbanos más importante de la ciudad.
Detienen en Barrio Sancor a un sujeto por estafa, tenencia de armas de fuego y drogas
Personal del PDI Sunchales realizó este miércoles un allanamiento donde detuvo a un hombre identificado como F. A. R. de 23 años. Le secuestraron cocaína, marihuana, una balanza digital, dos teléfonos celulares, un equipo de handy banda ancha, un arma calibre .22 y $2.744.740 en efectivo.
Dos negocios en Avenida Belgrano fueron víctimas de la delincuencia
En la madrugada de este lunes, desconocidos forzaron las aberturas y robaron en una peluquería canina y una oficina de una empresa constructora ubicadas en Avenida Belgrano al 700.
#PreFederal: El próximo viernes, Unión y Libertad arrancan la serie de Cuartos de Final
El 10 de octubre, a las 20:30, el Bicho Verde recibe a Ben Hur en la Fortaleza Del Bicho, mientras que los Tigres, a las 21:00, visitan a Independiente en el Estadio Carlos Colucci.
Lapidario comunicado del estudio jurídico que representa al Consorcio de Acreedores de SanCor CUL
El estudio de servicios jurídicos Regali & Asociados representa a más de 500 acreedores, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores. Afirma que es preocupante "la falta de respuesta y la desidia con que los funcionarios tratan la situación" y que buscará determinar las responsabilidades profesionales, civiles y penales de los directivos y funcionarios que han llevado a la empresa a esta situación.
La Natividad – La Dolfina visitó la Casa Central de Sancor Seguros en Sunchales
El encuentro marcó un nuevo capítulo en la relación que la aseguradora, líder del mercado asegurador argentino, mantiene con La Dolfina desde hace ya diez años, y que va mucho más allá del patrocinio.
Atilra pide la quiebra con continuidad de SanCor y rechaza el plan de crisis de la empresa
El gremio de los trabajadores lácteos, acompañado por su equipo legal, rechazó el plan presentado por la cooperativa que prevé más de 300 despidos y reclamó la quiebra con continuidad de explotación.