Violento ataque y robo en Tacural: Tres sujetos irrumpieron en una vivienda

Un grave hecho de violencia se registró en la localidad de Tacural, donde un grupo de tres hombres ingresó por la fuerza a una vivienda, amenazó a los moradores - entre ellos una mujer embarazada - y robó una importante suma de dinero junto con diversos elementos.

De acuerdo a la información obtenida por RAFAELA INFORMA, todo comenzó durante la noche del sábado, cuando el propietario del domicilio fue seguido y agredido por uno de los atacantes. Horas después, los mismos individuos se presentaron en su casa, rompieron la puerta principal y los vidrios de las ventanas, ingresando de manera violenta mientras proferían amenazas de muerte.

Dentro del domicilio se encontraba la esposa del damnificado, quien cursa un embarazo y fue víctima de insultos y amenazas. Los intrusos se apoderaron de alrededor de 700 mil pesos en efectivo y de un rifle de aire comprimido con mira telescópica, además de ocasionar serios destrozos.

Tras la denuncia, personal policial de la Subcomisaría N° 3 de Tacural intervino en el lugar y dio aviso al Ministerio Público de la Acusación. La fiscal Lorena Korakis dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones para continuar con las diligencias y reunir pruebas que permitan dar con los responsables.

La víctima, que ya había realizado denuncias anteriores por amenazas de las mismas personas, manifestó temor por su seguridad y la de su familia. La investigación sigue su curso.