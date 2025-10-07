Serían los autores del violento ataque sufrido por una pareja en la noche del pasado sábado en la vecina localidad. Se efectuaron 3 allanamientos, secuestrándose armas de fuego, cartuchos y municiones.
Violento ataque y robo en Tacural: Tres sujetos irrumpieron en una vivienda
Los delincuentes ingresaron a una casa tras romper la puerta y destrozar ventanas. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de aire comprimido. La víctima había denunciado reiteradas amenazas previas.PolicialesHoy Rafaela Informa
Un grave hecho de violencia se registró en la localidad de Tacural, donde un grupo de tres hombres ingresó por la fuerza a una vivienda, amenazó a los moradores - entre ellos una mujer embarazada - y robó una importante suma de dinero junto con diversos elementos.
De acuerdo a la información obtenida por RAFAELA INFORMA, todo comenzó durante la noche del sábado, cuando el propietario del domicilio fue seguido y agredido por uno de los atacantes. Horas después, los mismos individuos se presentaron en su casa, rompieron la puerta principal y los vidrios de las ventanas, ingresando de manera violenta mientras proferían amenazas de muerte.
Dentro del domicilio se encontraba la esposa del damnificado, quien cursa un embarazo y fue víctima de insultos y amenazas. Los intrusos se apoderaron de alrededor de 700 mil pesos en efectivo y de un rifle de aire comprimido con mira telescópica, además de ocasionar serios destrozos.
Tras la denuncia, personal policial de la Subcomisaría N° 3 de Tacural intervino en el lugar y dio aviso al Ministerio Público de la Acusación. La fiscal Lorena Korakis dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones para continuar con las diligencias y reunir pruebas que permitan dar con los responsables.
La víctima, que ya había realizado denuncias anteriores por amenazas de las mismas personas, manifestó temor por su seguridad y la de su familia. La investigación sigue su curso.
Detienen a dos sujetos que estaban robando en un local comercial de calle Brasil
En horas de la madrugada del sábado, personal policial aprehendió a un individuo que intentaba huir con diversos elementos sustraídos ocultos entre sus prendas. Minutos más tarde, descubrió al cómplice escondido en un patio.
Vandalismo en Plaza Libertad: Un banco terminó arriba de un árbol
Una ingrata sorpresa tuvieron los vecinos que atravesaron Plaza Libertad en las primeras horas de la mañana de este sábado. Entrelazado en las ramas de un árbol, yacía un antiguo banco de madera que pertenece al mobiliario del espacio público céntrico. Un suceso que podría calificarse como una travesura aunque genera interrogantes sobre el nivel de seguridad que posee uno de los sectores urbanos más importante de la ciudad.
Detienen en Barrio Sancor a un sujeto por estafa, tenencia de armas de fuego y drogas
Personal del PDI Sunchales realizó este miércoles un allanamiento donde detuvo a un hombre identificado como F. A. R. de 23 años. Le secuestraron cocaína, marihuana, una balanza digital, dos teléfonos celulares, un equipo de handy banda ancha, un arma calibre .22 y $2.744.740 en efectivo.
Dos negocios en Avenida Belgrano fueron víctimas de la delincuencia
En la madrugada de este lunes, desconocidos forzaron las aberturas y robaron en una peluquería canina y una oficina de una empresa constructora ubicadas en Avenida Belgrano al 700.
PDI detuvo a un hombre por hurto y amenazas
El sujeto detenido este sábado en la vía pública está identificado con las iniciales J. G. R. y tiene 30 años. Fue denunciado por un ilícito y posteriores amenazas telefónicas.
Carlos Casto fue reelecto en el cargo de Presidente de Sancor Seguros
Este sábado 4 de octubre, se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, procediéndose a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026 y elección de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador.
Alzheimer: Un santafesino obtuvo un premio internacional por una investigación clave
El investigador Iván Sanchis, becario del CONICET y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), fue reconocido por una revista prestigiosa.
La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales convoca a Asamblea Ordinaria
En cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SUNCHALES LIMITADA convoca a los Asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025, a las 19:30, en las instalaciones de nuestra cooperativa, sito en la calle Roque Saenz Peña Nº 42 de la ciudad de Sunchales para considerar el siguiente Orden del Día:
Pablo Farías: “Desde Provincias Unidas queremos llevar al Congreso el estilo de gestión que tenemos en Santa Fe”
Durante una visita a Sunchales, el legislador recorrió la obra que el Gobierno santafesino realiza en el Hospital "Dr. Almicar Gorosito". El candidato a diputado nacional del Frente Provincias Unidas afirmó: “Vamos a llevar un estilo de gestión distinto al que vemos tradicionalmente que permita resolver los problemas con creatividad, diálogo y acuerdos, más allá de las diferencias políticas”.