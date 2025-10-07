Violento ataque y robo en Tacural: Tres sujetos irrumpieron en una vivienda

Los delincuentes ingresaron a una casa tras romper la puerta y destrozar ventanas. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de aire comprimido. La víctima había denunciado reiteradas amenazas previas.

Tacural

Un grave hecho de violencia se registró en la localidad de Tacural, donde un grupo de tres hombres ingresó por la fuerza a una vivienda, amenazó a los moradores - entre ellos una mujer embarazada - y robó una importante suma de dinero junto con diversos elementos.

De acuerdo a la información obtenida por RAFAELA INFORMA, todo comenzó durante la noche del sábado, cuando el propietario del domicilio fue seguido y agredido por uno de los atacantes. Horas después, los mismos individuos se presentaron en su casa, rompieron la puerta principal y los vidrios de las ventanas, ingresando de manera violenta mientras proferían amenazas de muerte.

Dentro del domicilio se encontraba la esposa del damnificado, quien cursa un embarazo y fue víctima de insultos y amenazas. Los intrusos se apoderaron de alrededor de 700 mil pesos en efectivo y de un rifle de aire comprimido con mira telescópica, además de ocasionar serios destrozos.

Tras la denuncia, personal policial de la Subcomisaría N° 3 de Tacural intervino en el lugar y dio aviso al Ministerio Público de la Acusación. La fiscal Lorena Korakis dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones para continuar con las diligencias y reunir pruebas que permitan dar con los responsables.

La víctima, que ya había realizado denuncias anteriores por amenazas de las mismas personas, manifestó temor por su seguridad y la de su familia. La investigación sigue su curso.

