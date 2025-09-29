Prevención Salud llevó su propuesta de bienestar a Rafaela con una activación original y saludable

La iniciativa de la prepaga de Sancor Seguros apostó a generar conciencia desde un enfoque accesible, con experiencias en vivo, contenidos online y mensajes claros sobre salud física y mental.

SaludHace 6 horas Gupo Sancor Seguros
Barra de tragos sin alcohol y buena música, la previa de Prevención Salud (1)

En el marco del mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el domingo 28 de septiembre, la plaza 25 de Mayo se convirtió en el escenario de una serie de activaciones organizadas por Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros, como parte de su campaña #MandalePrevia, con el objetivo de promover hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de prevenir antes que curar.

Durante la jornada, quienes se acercaron al espacio pudieron disfrutar de tragos saludables y llevarse de regalo un holder pop up para el celular con un código QR, para acceder de manera directa al Ciclo de Charlas en YouTube “Charlemos con Prevención de Salud”, que reúne entrevistas y contenidos breves con foco en temáticas clave como nutrición, tabaquismo, prevención del cáncer de colon, el deporte como estilo de vida, y más. La última entrega cuenta con la participación exclusiva de Luciano De Cecco, quien compartió su mirada sobre la salud mental en el deporte, las presiones del alto rendimiento y cómo cuidar el bienestar más allá de lo físico. Cabe mencionar que Luciano, días atrás, se destacó en su sexto mundial representando a la celeste y blanca como jugador de la Selección Argentina de vóley.

Prevención Salud, acción de concientización en Rafaela. (1)

“La prevención no tiene que ser una obligación médica: puede ser algo simple, cotidiano y hasta divertido. Esa es la idea detrás de #MandalePrevia, un buen argumento para hablar de salud desde un lugar más cercano, con información útil y acciones concretas”, destacaron desde Prevención Salud.

Con estas iniciativas, Prevención Salud reafirma su compromiso con el bienestar integral, desde la promoción activa de hábitos saludables hasta la generación de contenidos accesibles y educativos.

Prevención es salud y también es nuestro nombre. Para ver el ciclo completo de entrevistas, ingresá a  https://www.youtube.com/playlist?list=PLVMNkUO1BzRDI9neynnW3v43wJvO4TbjD

Prevención Salud, activación en el centro de Rafaela. (1)

