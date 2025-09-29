Advirtieron sobre la complicación de los síntomas alérgicos en la región debido al brusco aumento de pólenes y hongos con la llegada del calor. Nuestra provincia presenta un panorama complejo, donde los ácaros son el principal factor por la humedad.
Prevención Salud llevó su propuesta de bienestar a Rafaela con una activación original y saludable
La iniciativa de la prepaga de Sancor Seguros apostó a generar conciencia desde un enfoque accesible, con experiencias en vivo, contenidos online y mensajes claros sobre salud física y mental.SaludHace 6 horas Gupo Sancor Seguros
En el marco del mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el domingo 28 de septiembre, la plaza 25 de Mayo se convirtió en el escenario de una serie de activaciones organizadas por Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros, como parte de su campaña #MandalePrevia, con el objetivo de promover hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de prevenir antes que curar.
Durante la jornada, quienes se acercaron al espacio pudieron disfrutar de tragos saludables y llevarse de regalo un holder pop up para el celular con un código QR, para acceder de manera directa al Ciclo de Charlas en YouTube “Charlemos con Prevención de Salud”, que reúne entrevistas y contenidos breves con foco en temáticas clave como nutrición, tabaquismo, prevención del cáncer de colon, el deporte como estilo de vida, y más. La última entrega cuenta con la participación exclusiva de Luciano De Cecco, quien compartió su mirada sobre la salud mental en el deporte, las presiones del alto rendimiento y cómo cuidar el bienestar más allá de lo físico. Cabe mencionar que Luciano, días atrás, se destacó en su sexto mundial representando a la celeste y blanca como jugador de la Selección Argentina de vóley.
“La prevención no tiene que ser una obligación médica: puede ser algo simple, cotidiano y hasta divertido. Esa es la idea detrás de #MandalePrevia, un buen argumento para hablar de salud desde un lugar más cercano, con información útil y acciones concretas”, destacaron desde Prevención Salud.
Con estas iniciativas, Prevención Salud reafirma su compromiso con el bienestar integral, desde la promoción activa de hábitos saludables hasta la generación de contenidos accesibles y educativos.
Prevención es salud y también es nuestro nombre. Para ver el ciclo completo de entrevistas, ingresá a https://www.youtube.com/playlist?list=PLVMNkUO1BzRDI9neynnW3v43wJvO4TbjD
Campaña de atención contra el cáncer de Mamas en Sunchales
LALCEC Sunchales y Clínica Sunchales desarrollarán la tradicional campaña, realizándose mamografias digitales de forma gratuita a mujeres residentes en Sunchales, entre 40 y 65 años, y que no posean obra social ni recursos para poder hacerse el estudio.
La Corte Suprema de Santa Fe respaldó la gestación por sustitución: Iapos deberá cubrir un tratamiento
Una pareja de la provincia de Santa Fe inició una acción de amparo pretendiendo que se le brinde cobertura integral al tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad de gestación por sustitución con gametos propios, en todas sus etapas y procedimientos, inclusive la cobertura y atención de la mujer gestante.
¿Qué se sabe sobre el uso de paracetamol en el embarazo y el autismo?
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que “el uso de paracetamol en el embarazo aumenta el riesgo de autismo”, pero no hay evidencia concluyente que respalde esa relación. Los especialistas recomiendan cautela tras el anuncio y tomar el medicamento sólo cuando sea necesario.
Cinco tips para empezar a correr
Al correr ganas un montón de beneficios como más energía, menos estrés y mejoras notablemente tu salud. Quizás piensas que empezar desde cero es intimidante, pero no tiene por qué ser así. En este artículo te comparto cinco tips clave para dar tus primeros pasos corriendo.
Desarrollan un gel que ensaya una técnica para soldar huesos en apenas tres minutos
Tras numerosos intentos fallidos con resinas y compuestos artificiales, este adhesivo se convierte en la primera solución que consigue unir fragmentos óseos con estabilidad y sin dejar residuos en el organismo.
El Banco Central prohibió el “rulo” entre el dólar oficial y los financieros
Con las modificaciones introducidas por la entidad, los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en el mercado de los dólares financieros en los siguientes 90 días.
PDI detuvo a un hombre por hurto y amenazas
El sujeto detenido este sábado en la vía pública está identificado con las iniciales J. G. R. y tiene 30 años. Fue denunciado por un ilícito y posteriores amenazas telefónicas.
Santa Fe solicita a Nación evaluar el puente de la Ruta 34 para garantizar el corredor productivo nacional
La Provincia elevó a Nación un pedido de análisis estructural del puente ubicado en el km 232,77 de la Ruta Nacional 34, entre Rafaela y Sunchales, actualmente limitado a 45 toneladas.
#LRF: Unión tropezó en Aldao y dejó escapar la chance de seguir liderando la competencia
Esta tarde, el Bicho Verde perdió 2 a 1 ante Deportivo Aldao en un partido intenso disputado en la vecina localidad. Baltazar Triverio, de penal, abrió el marcador para el local; pudo igualar Thiago Strak a los 51' pero Triverio, en modo verdugo, estampó el segundo (61') para los aldaenses. Los albiverdes sufrieron la explusión de dos jugadores.
En la madrugada de este lunes, desconocidos forzaron las aberturas y robaron en una peluquería canina y una oficina de una empresa constructora ubicadas en Avenida Belgrano al 700.