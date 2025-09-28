PDI detuvo a un hombre por hurto y amenazas

Chequeado.com21 de septiembre de 2025
El caso de un niño de 9 años en Río Negro y el de varias niñas en Santa Fe encendieron las alarmas sobre los peligros que encierra la plataforma de juegos online que usan millones de chicos. Entre los principales riesgos aparecen el grooming, el ciberbullying, las estafas virtuales.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesEl viernes
Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Chequeado.comEconomíaAyer
Con las modificaciones introducidas por la entidad, los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en el mercado de los dólares financieros en los siguientes 90 días.
El Eco de SunchalesPolicialesAyer
La Guardia Provincial realizó un procedimiento el viernes pasado que terminó con dos hombres detenidos, un vehículo secuestrado y una causa por robo, uso de documentación falsa y tentativa de cohecho.
Municipalidad de SunchalesCiudadAyer
Este lunes 29, a partir de las 18:30, en las instalaciones del Ferrocarril, el Departamento Ejecutivo Municipal brindará información sobre la iniciativa, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) 2025.