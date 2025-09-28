PDI detuvo a un hombre por hurto y amenazas

El sujeto detenido este sábado en la vía pública está identificado con las iniciales J. G. R. y tiene 30 años. Fue denunciado por un ilícito y posteriores amenazas telefónicas.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo este sábado 27 a un hombre identificado como J. G. R. de 30 años, por el delito de Hurto y amenazas coactivas. 

 La investigación la inició por personal de PDI, tras un hecho de hurto denunciado el 24 de septiembre. En circunstancias de patrullajes preventivos, procedió a la aprehensión de un hombre identificado como J. G. R., que circulaba en la vía pública, en inmediaciones de calles Güemes y Avellaneda de nuestra ciudad. El individuo fue denunciado como autor del hecho delictivo investigado, así como de posteriores amenazas telefónicas.

Tras su identificación, y conforme a lo dispuesto por el fiscal interviniente, Dr. Juan Manuel Puig, el hombre fue detenido, trasladado a sede policial y puesta a disposición de la justicia competente.

