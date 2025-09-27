Dos detenidos en Tacural por una camioneta robada que circulaba en Ruta 34

Chequeado.com21 de septiembre de 2025
El caso de un niño de 9 años en Río Negro y el de varias niñas en Santa Fe encendieron las alarmas sobre los peligros que encierra la plataforma de juegos online que usan millones de chicos. Entre los principales riesgos aparecen el grooming, el ciberbullying, las estafas virtuales.
Aire de Santa FeSaludEl miércoles
Una pareja de la provincia de Santa Fe inició una acción de amparo pretendiendo que se le brinde cobertura integral al tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad de gestación por sustitución con gametos propios, en todas sus etapas y procedimientos, inclusive la cobertura y atención de la mujer gestante.
Bautista MassaraDeportes - BásquetAyer
Los Tigres se enfrentan al equipo oriundo de San Cristóbal, a partir de las 21:30, en el Estadio Amancio Fuentes. Anoche, Atlético de Rafaela obtuvo un triunfo clave ante la BH y es el nuevo líder del certamen.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesAyer
Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
El Eco de SunchalesDeportes - BásquetHoy
Este viernes, el Bicho Verde sufrió una derrota contundente en su debut en los cuartos de final del torneo provincial. El equipo oriundo de San Justo se impuso 97 a 49, eliminando al conjunto albiverde.