Dos detenidos en Tacural por una camioneta robada que circulaba en Ruta 34

El operativo se realizó en el kilómetro 272 de la Ruta Nacional Nº 34, a la altura de Tacural, cuando efectivos de la UOR II de Rafaela detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok que viajaba desde Buenos Aires rumbo a Tucumán.

Durante el control, los agentes detectaron que la cédula y las patentes eran apócrifas. En ese momento, los ocupantes - identificados como J. P. S. y A. S. - ofrecieron dinero para evitar la intervención policial, lo que derivó en la inmediata comunicación al fiscal de turno y en su aprehensión.

La camioneta y los teléfonos celulares de los implicados fueron secuestrados, y tras verificar los guarismos en la DNRPA, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo solicitado en Buenos Aires dos días antes.

Por disposición judicial, la aprehensión se convirtió en detención y se les formó causa por encubrimiento con uso de documentación falsa, robo y tentativa de cohecho. Ambos permanecen alojados en la Alcaidía local, a la espera de audiencia imputativa.

La rápida intervención de la Guardia Provincial fue clave para frustrar el traslado de la camioneta robada y evitar un acto de corrupción en plena ruta.