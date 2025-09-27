Dos detenidos en Tacural por una camioneta robada que circulaba en Ruta 34

La Guardia Provincial realizó un procedimiento el viernes pasado que terminó con dos hombres detenidos, un vehículo secuestrado y una causa por robo, uso de documentación falsa y tentativa de cohecho.

PolicialesHoy El Eco de Sunchales
Camioneta secuestrada 26-9-25

El operativo se realizó en el kilómetro 272 de la Ruta Nacional Nº 34, a la altura de Tacural, cuando efectivos de la UOR II de Rafaela detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok que viajaba desde Buenos Aires rumbo a Tucumán.

Durante el control, los agentes detectaron que la cédula y las patentes eran apócrifas. En ese momento, los ocupantes - identificados como J. P. S. y A. S. - ofrecieron dinero para evitar la intervención policial, lo que derivó en la inmediata comunicación al fiscal de turno y en su aprehensión.

La camioneta y los teléfonos celulares de los implicados fueron secuestrados, y tras verificar los guarismos en la DNRPA, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo solicitado en Buenos Aires dos días antes.

Por disposición judicial, la aprehensión se convirtió en detención y se les formó causa por encubrimiento con uso de documentación falsa, robo y tentativa de cohecho. Ambos permanecen alojados en la Alcaidía local, a la espera de audiencia imputativa.

La rápida intervención de la Guardia Provincial fue clave para frustrar el traslado de la camioneta robada y evitar un acto de corrupción en plena ruta.

Te puede interesar
Obras de cloacas Moreno

Recuperan una bomba sumergible que sustrajeron de la obra de cloacas en Barrio Moreno

El Eco de Sunchales
Policiales16 de septiembre de 2025

En la obra de recambio de cañerías cloacales que se ejecuta en el predio ubicado al oeste del espacio "Gigantes Verdes", desconocidos robaron una bomba sumergible, 50 metros de cable subterráneo y un tablero comando. Este lunes 15, personal de la Comisaría Nº 3, realizó requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en Barrio Villa Autódromo, recuperando los elementos sustraídos.

Lo más visto
Lazo

Gastón Alejandro Pfaffen

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesAyer

Falleció el jueves 25 de septiembre en la localidad de Moisés Ville, a la edad de 35 años. Sus restos son velados en sala de Moisés Ville, hasta las 17:00 del viernes 26, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Moisés Ville, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Dr. Iarcho 409, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Boletín de noticias