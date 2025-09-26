A partir de este viernes, el Área de Patentamiento funciona en el Palacio Municipal

Se encuentra abierta la segunda convocatoria para proyectos productivos
La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos ofrece línea de créditos para emprendimientos tamberos, ganaderos y agrarios.
El traslado tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un espacio más accesible, cómodo y adecuado para la realización de los trámites correspondientes al sector. La atención al público se realiza en el horario habitual de 6:00 a 13:00.CiudadHace 2 horas Municipalidad de Sunchales
La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos ofrece línea de créditos para emprendimientos tamberos, ganaderos y agrarios.
El Departamento Ejecutivo presentó un proyecto de ordenanza para financiar la obra con el Plan de Obras Menores 2025. El presupuesto oficial asciende a casi 300 millones de pesos y la pavimentación se ejecutaría en el tramo que comprende Maretto y Rafaela.
Cada beneficiario deberá acercarse de la distribuidora “Alibe” ubicada en calle Alem 1190, en el horario de 8:30 a 12:30, con su propia bolsa para retirar la mercadería, según el cronograma establecido:
La Municipalidad de Sunchales informa que el sábado 27 de septiembre se llevará a cabo la última jornada de vacunación antirrábica para felinos y caninos, machos y hembras, a partir de los 6 meses en barrios Villa Autódromo, Villa del Parque y Centro.
El Ing. Agr. Gustavo Ristorto fundamenta la preocupación de los sunchalenses que temen por la aparición de problemáticas ambientales y sanitarias si el Complejo Ambiental del Consorcio del Área Metropolitana de Sunchales se radica a unos pocos kilómetros del ejido urbano. En tanto, este jueves 18, el abogado Juan Manuel Chiappero hará uso de la Banca Ciudadana para exponer las causas de su oposición.
Los trabajos se ejecutan en una cuneta ubicada en calle Montalbetti, entre Chubut y Río Negro. Resolverá el riesgo estructural que afectaba a las propiedades linderas y eliminará el estancamiento de agua a cielo abierto.
Una pareja de la provincia de Santa Fe inició una acción de amparo pretendiendo que se le brinde cobertura integral al tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad de gestación por sustitución con gametos propios, en todas sus etapas y procedimientos, inclusive la cobertura y atención de la mujer gestante.
Las declaraciones de exportaciones ya alcanzaron el tope previsto por el Gobierno. Desde este jueves las retenciones volverán a los niveles previos.
En el marco del Día Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - que se celebra cada 25 de septiembre -, el Grupo ratifica su adhesión a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un plan de acción global que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar un futuro más justo, inclusivo y próspero para las nuevas generaciones.
La mayoría de los profesionales que dimitieron en el efector de salud, lo hicieron con cuestionamientos a la directora de la Región de Salud Nodo Ceres, Carina Dutto.
Nuevo ranking actualizado de billeteras virtuales y bancos que ofrecen mayor rendimiento en inversiones. Conocé todo el detalle.