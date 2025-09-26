A partir de este viernes, el Área de Patentamiento funciona en el Palacio Municipal

El traslado tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un espacio más accesible, cómodo y adecuado para la realización de los trámites correspondientes al sector. La atención al público se realiza en el horario habitual de 6:00 a 13:00.

Ciudad
Palacio Municipal
Campaña vacunacion antirrábica

Campaña de vacunación antirrábica 2025

Municipalidad de Sunchales
Ciudad

La Municipalidad de Sunchales informa que el sábado 27 de septiembre se llevará a cabo la última jornada de vacunación antirrábica para felinos y caninos, machos y hembras, a partir de los 6 meses en barrios Villa Autódromo, Villa del Parque y Centro.

Un grupo de vecinos piden la relocalización de la nueva planta regional de residuos

Un grupo de vecinos pide la relocalización de la nueva planta regional de residuos

Jorge Tribouley
Ciudad17 de septiembre de 2025

El Ing. Agr. Gustavo Ristorto fundamenta la preocupación de los sunchalenses que temen por la aparición de problemáticas ambientales y sanitarias si el Complejo Ambiental del Consorcio del Área Metropolitana de Sunchales se radica a unos pocos kilómetros del ejido urbano. En tanto, este jueves 18, el abogado Juan Manuel Chiappero hará uso de la Banca Ciudadana para exponer las causas de su oposición.

Obra en cuneta Barrio Sancor 1

La Municipalidad avanza con obras en Barrio Sancor

Municipalidad de Sunchales
Ciudad16 de septiembre de 2025

Los trabajos se ejecutan en una cuneta ubicada en calle Montalbetti, entre Chubut y Río Negro. Resolverá el riesgo estructural que afectaba a las propiedades linderas y eliminará el estancamiento de agua a cielo abierto.

sancor salud final

SanCor Salud reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

SanCor Salud
Economía

En el marco del Día Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - que se celebra cada 25 de septiembre -, el Grupo ratifica su adhesión a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, un plan de acción global que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar un futuro más justo, inclusivo y próspero para las nuevas generaciones.

