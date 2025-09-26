A partir de este viernes, el Área de Patentamiento funciona en el Palacio Municipal

Te puede interesar

Se encuentra abierta la segunda convocatoria para proyectos productivos Municipalidad de Sunchales Ciudad Ayer La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos ofrece línea de créditos para emprendimientos tamberos, ganaderos y agrarios.

Pinotti propone pavimentar la calle Falucho con aportes provinciales El Eco de Sunchales Ciudad El miércoles El Departamento Ejecutivo presentó un proyecto de ordenanza para financiar la obra con el Plan de Obras Menores 2025. El presupuesto oficial asciende a casi 300 millones de pesos y la pavimentación se ejecutaría en el tramo que comprende Maretto y Rafaela.

El Municipio presenta una nueva modalidad para la entrega de bolsones alimentarios Municipalidad de Sunchales Ciudad El martes Cada beneficiario deberá acercarse de la distribuidora “Alibe” ubicada en calle Alem 1190, en el horario de 8:30 a 12:30, con su propia bolsa para retirar la mercadería, según el cronograma establecido:

Campaña de vacunación antirrábica 2025 Municipalidad de Sunchales Ciudad El martes La Municipalidad de Sunchales informa que el sábado 27 de septiembre se llevará a cabo la última jornada de vacunación antirrábica para felinos y caninos, machos y hembras, a partir de los 6 meses en barrios Villa Autódromo, Villa del Parque y Centro.

Un grupo de vecinos pide la relocalización de la nueva planta regional de residuos Jorge Tribouley Ciudad 17 de septiembre de 2025 El Ing. Agr. Gustavo Ristorto fundamenta la preocupación de los sunchalenses que temen por la aparición de problemáticas ambientales y sanitarias si el Complejo Ambiental del Consorcio del Área Metropolitana de Sunchales se radica a unos pocos kilómetros del ejido urbano. En tanto, este jueves 18, el abogado Juan Manuel Chiappero hará uso de la Banca Ciudadana para exponer las causas de su oposición.