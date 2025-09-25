Se encuentra abierta la segunda convocatoria para proyectos productivos

Fundación Grupo Sancor SegurosEducaciónEl martes
La Fundación integró la mesa evaluadora para elegir los proyectos que más impacto tienen en el desarrollo del cooperativismo escolar.
El Eco de SunchalesEducaciónAyer
Un informe de Argentinos por la Educación muestra un retroceso respecto de 2022, cuando eran 13 de cada 100.
El Eco de SunchalesDeportes - BásquetAyer
La competencia se desarrollará el próximo fin de semana en los estadios de Libertad y Unión. Siete basquetbolistas locales integran el plantel regional que será dirigido por el cuerpo técnico conformado por los sunchalenses Nicolás Schierano y Agustín Loro.
Aire de Santa FeSaludAyer
Una pareja de la provincia de Santa Fe inició una acción de amparo pretendiendo que se le brinde cobertura integral al tratamiento de reproducción humana asistida de alta complejidad de gestación por sustitución con gametos propios, en todas sus etapas y procedimientos, inclusive la cobertura y atención de la mujer gestante.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesAyer
Falleció el miércoles 24 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 11:30 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia de San Carlos. Casa de Duelo: Santa Fe 290. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.