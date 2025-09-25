Se encuentra abierta la segunda convocatoria para proyectos productivos

La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos, a través de la Subsecretaría de Desarollo Económico y Productivo de la Municipalidad de Sunchales informan que se encuentra abierta la segunda convocatoria del año 2025 para proyectos productivos tamberos ganaderos y agrarios.

CRÉDITOS EMPRENDEDORES

Monto máximo según rubro:

1. Metalúrgico: $800.000

2. Carpintería: $800.000

3. Producción de Insumos para construcción: $800.000

4. Desarrollo de software: $800.000

5. Producción de alimentos a gran escala: $800.000

6. Textil-sublimados: $600.000

7. Cría de animales de granja/apícola: $600.000

8. Producción de plantas: $600.000

9. Elaboración de comidas: $600.000

10. Artesanías: $500.000

Los proyectos productivos donde en monto solicitado supere los $800.000 serán considerados por la Comisión Directiva hasta un monto máximo de $1.000.000 y una tasa del 4% mensual (48% anual), cumpliendo con los mismos requisitos detallados anteriormente

SECTOR TAMBERO

• Para pequeños y medianos productores.

• Monto máximo: $3.000.000 (hasta 100 vacas, $30.000 cada una).

SECTOR AGRARIO

• Monto máximo: $3.000.000 (hasta 300 hectáreas, propias o arrendadas).

SECTOR GANADERO

• Monto máximo: $3.000.000 (hasta 400 cabezas de ganado bovino).

Plazos y fechas para todas las líneas

• Presentación de proyectos:

hasta el 24 de Octubre de 2025 inclusive

• Plazo de devolución: hasta 36 meses

• Tasa: 3% mensual directo (36% anual).