Se encuentra abierta la segunda convocatoria para proyectos productivos

La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos ofrece línea de créditos para emprendimientos tamberos, ganaderos y agrarios.

CiudadHoy Municipalidad de Sunchales
Linea de creditos 2025

La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos, a través de la Subsecretaría de Desarollo Económico y Productivo de la Municipalidad de Sunchales informan que se encuentra abierta la segunda convocatoria del año 2025 para proyectos productivos tamberos ganaderos y agrarios.

CRÉDITOS EMPRENDEDORES

Monto máximo según rubro:
1. Metalúrgico: $800.000
2. Carpintería: $800.000
3. Producción de Insumos para construcción: $800.000
4. Desarrollo de software: $800.000
5. Producción de alimentos a gran escala: $800.000
6. Textil-sublimados: $600.000
7. Cría de animales de granja/apícola: $600.000
8. Producción de plantas: $600.000
9. Elaboración de comidas: $600.000
10. Artesanías: $500.000

Los proyectos productivos donde en monto solicitado supere los $800.000 serán considerados por la Comisión Directiva hasta un monto máximo de $1.000.000 y una tasa del 4% mensual (48% anual), cumpliendo con los mismos requisitos detallados anteriormente

SECTOR TAMBERO

• Para pequeños y medianos productores.
• Monto máximo: $3.000.000 (hasta 100 vacas, $30.000 cada una).

SECTOR AGRARIO

• Monto máximo: $3.000.000 (hasta 300 hectáreas, propias o arrendadas).

SECTOR GANADERO

• Monto máximo: $3.000.000 (hasta 400 cabezas de ganado bovino).
  Plazos y fechas para todas las líneas
• Presentación de proyectos:
hasta el 24 de Octubre de 2025 inclusive
• Plazo de devolución: hasta 36 meses
• Tasa: 3% mensual directo (36% anual).

