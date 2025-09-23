La Provincia abrió la inscripción para ingresar a la Policía con el objetivo de sumar más varones

La nueva Constitución de Santa Fe demandará la sanción de una veintena de leyes
El objetivo es empezar este año tras las elecciones nacionales. Entre las prioridades, la futura ley electoral y el régimen de partidos políticos.
El Instituto de Seguridad Pública habilitó un formulario online que se extiende hasta el 10 de noviembre. La convocatoria está dirigida exclusivamente a hombres de entre 18 y 30 años con secundario completo.ProvinciaHace 3 horas El Eco de Sunchales
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia informó que continúa abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana del Instituto de Seguridad Pública (Isep). Se trata de la formación que habilita a ingresar a la Policía de Santa Fe y, en esta etapa, la convocatoria es exclusivamente para hombres.
La inscripción es online y se extenderá hasta el 10 de noviembre de 2025. Los interesados deben registrarse a través de la plataforma oficial de la provincia, donde también se encuentra disponible el formulario.
La tecnicatura dura tres años. Los dos primeros son de cursado presencial y al finalizar ese tramo los estudiantes reciben el título intermedio de Auxiliar en Seguridad, que les permite ingresar a la fuerza. Luego de dos años de servicio, deben completar el tercer año para graduarse como Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana.
Los aspirantes deben contar con una ID Ciudadana, que se gestiona en el portal oficial del Gobierno provincial. Tras el registro se envía un correo electrónico que debe validarse dentro de las 24 horas.
Para más consultas, están disponibles los correos de la subsecretaría de Formación y Carrera Policial ([email protected]) y del Instituto de Seguridad Pública ([email protected]).
La decisión de no habilitar cupo femenino en la convotatoria para sumar nuevos policías responde a un trabajo que viene realizando el ministerio de Seguridad de Santa Fe para alcanzar estándares de seguridad que se utilizan en todo el mundo donde las fuerzas policiales se componen por un 30% de mujeres y un 70% de varones.
Cabe señalar que en 2023 el porcentaje de ingresantes mujeres fue del 80% y sólo el 20 % de varones. “Necesitamos revertir esos porcentajes para alcanzar los estándares internacionales y tener una fuerza con un balance de género similar a los que tienen otras policías del mundo”, explicó en su momento el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Además, el funcionario había explicado en enero del 2025 que durante el 2024 el 75% de los efectivos que se jubilaron fueron hombres, por lo que apuntan a poder suplantar esas bajas.
Con el acto realizado este viernes 12 de septiembre en la Legislatura Provincial, finalizó formalmente el trabajo de la Convención Reformadora, que sesionó en comisiones y plenarios para debatir y aprobar el nuevo texto constitucional.
Este viernes 12 de septiembre, a las 17:00, se llevará a cabo el "Acto oficial de Jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe", en el marco del proceso de reforma que culmina tras dos meses de trabajo de la Convención.
La deuda corresponde a prestaciones brindadas a santafesinos con cobertura, pero atendidos en efectores estatales. El PAMI y cuatro obras sociales concentran la mitad del monto total, con más de 3.000 millones.
Entre hoy y mañana los convencionales debaten y votan el texto constitucional completo. Se espera que una amplia mayoría respalde lo actuado por la Convención.
La Comisión redactora sesionó en la Universidad Nacional de Rosario y continuará este martes en Santa Fe con el trabajo de integración del articulado final. El texto será debatido y votado en plenario a las 17:00 en la Cámara de Diputados.
Según la víctima, el imputado golpeó las manos pidiendo cortar el césped y, ante la negativa de ofrecerle trabajo, reaccionó violentamente con un golpe de puño. Posteriormente, sustrajo una mochila y una campera que estaban en la casa aledaña, dándose luego a la fuga en una bicicleta verde.
El caso de un niño de 9 años en Río Negro y el de varias niñas en Santa Fe encendieron las alarmas sobre los peligros que encierra la plataforma de juegos online que usan millones de chicos. Entre los principales riesgos aparecen el grooming, el ciberbullying, las estafas virtuales.
El estudiante de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo” presentó una monografía titulada "La IA en la educación: herramienta o amenaza".
Tras el Decreto firmado semanas atrás para poder mover feriados que caen en fin de semana, el Gobierno decidió ampliar el fin de semana largo de noviembre.
Esta medida se suma a la decisión previa de reducir a cero los derechos de exportación para los granos, vigente hasta la misma fecha.