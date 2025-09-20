Una cartera robada que se pudo recuperar y una estafa en dólares

El hecho ocurrió en la vía pública, cuando una mujer de más de 65 años se dirigía a su trabajo en bicicleta. Llevaba su cartera en el canasto cuando un delincuente aprovechó la ocasión y se la arrebató para luego huir. El robo tuvo lugar en la intersección de las calles Ingenieros y 9 de Julio. En medio de la desesperación, la víctima decidió seguir al ladrón. En ese momento, un transeúnte se sumó a la persecución y logró alcanzarlo en inmediaciones de calle Colón, recuperando así la cartera. Sin embargo, el delincuente ya había sustraído el dinero que estaba en su interior, aunque dejó el resto de los objetos.



Estafa

Una vecina de Sunchales, descubrió la falta de 50 dólares de su cuenta bancaria. En la entidad financiera descubrió que utilizando sus datos, durante la madrugada se había realizado una compra en una cuenta desconocida por la titular, y sin autorización.