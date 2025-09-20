Una cartera robada que se pudo recuperar y una estafa en dólares

Dos personas detenidas bajo la sospecha de narcomenudeo
Una mujer de 26 años y un hombre de 36 que se trasladaban en una motocicleta portando un envoltorio de nylon que contenía presumiblemente marihuana prensada y un cuchillo.
Un sujeto le arrebató la cartera a una mujer que se dirigía a su trabajo en bicicleta. Lo persiguieron y el ladrón descartó lo robado. En tanto, una sunchalense advirtió que le faltaban 50 dólares de la cuenta.
El hecho ocurrió en la vía pública, cuando una mujer de más de 65 años se dirigía a su trabajo en bicicleta. Llevaba su cartera en el canasto cuando un delincuente aprovechó la ocasión y se la arrebató para luego huir. El robo tuvo lugar en la intersección de las calles Ingenieros y 9 de Julio. En medio de la desesperación, la víctima decidió seguir al ladrón. En ese momento, un transeúnte se sumó a la persecución y logró alcanzarlo en inmediaciones de calle Colón, recuperando así la cartera. Sin embargo, el delincuente ya había sustraído el dinero que estaba en su interior, aunque dejó el resto de los objetos.
Una vecina de Sunchales, descubrió la falta de 50 dólares de su cuenta bancaria. En la entidad financiera descubrió que utilizando sus datos, durante la madrugada se había realizado una compra en una cuenta desconocida por la titular, y sin autorización.
En la obra de recambio de cañerías cloacales que se ejecuta en el predio ubicado al oeste del espacio "Gigantes Verdes", desconocidos robaron una bomba sumergible, 50 metros de cable subterráneo y un tablero comando. Este lunes 15, personal de la Comisaría Nº 3, realizó requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en Barrio Villa Autódromo, recuperando los elementos sustraídos.
El hecho se produjo alrededor de las 2.00 de la madrugada de este domingo cuando se desarrollaba un operativo en Av. Independencia y Roque Saenz Peña. La agente sufrió lesiones leves.
La denuncia se registró en un pueblo ubicado a 83 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y también hay casos en otras localidades. Las menores habrían sido captadas por la plataforma de juegos Roblox.
Una mujer fue engañada mediante videollamada: delincuentes le hicieron compartir la pantalla de su celular y simular un préstamo para vaciar su cuenta.
En la tarde del martes 2, personal de PDI Sunchales efectuó una requisa domiciliaria, secuestrando en el domicilio la herramienta marca Dowen Pagio.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 21 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:30, en el sector comprendido por las calles: Norte: Juan B. Justo; Sur: Lainez; Este: Pres. Illia y Oeste: Santa Fe. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
El Grupo de Medicina Privada se suma a la iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 2011, cuyo propósito es promover hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia de dedicar tiempo a sentirse bien.
Las tasas ofrecidas por los principales bancos muestran una amplia dispersión, con rendimientos que van desde el 30% hasta el 55% nominal anual (TNA), según los datos informados por cada entidad al Banco Central de la República Argentina.
Explora el crecimiento de los eSports en Argentina, su impacto cultural y económico, y cómo las apuestas digitales se han integrado en este fenómeno. Analiza las tendencias actuales, las oportunidades de monetización y el futuro de esta industria en expansión.