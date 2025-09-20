Una cartera robada que se pudo recuperar y una estafa en dólares

Un sujeto le arrebató la cartera a una mujer que se dirigía a su trabajo en bicicleta. Lo persiguieron y el ladrón descartó lo robado. En tanto, una sunchalense advirtió que le faltaban 50 dólares de la cuenta.

PolicialesHace 3 horas El Eco de Sunchales
Robo cartera

El hecho ocurrió en la vía pública, cuando una mujer de más de 65 años se dirigía a su trabajo en bicicleta. Llevaba su cartera en el canasto cuando un delincuente aprovechó la ocasión y se la arrebató para luego huir. El robo tuvo lugar en la intersección de las calles Ingenieros y 9 de Julio. En medio de la desesperación, la víctima decidió seguir al ladrón. En ese momento, un transeúnte se sumó a la persecución y logró alcanzarlo en inmediaciones de calle Colón, recuperando así la cartera. Sin embargo, el delincuente ya había sustraído el dinero que estaba en su interior, aunque dejó el resto de los objetos.

 
Estafa

Una vecina de Sunchales, descubrió la falta de 50 dólares de su cuenta bancaria. En la entidad financiera descubrió que utilizando sus datos, durante la madrugada se había realizado una compra en una cuenta desconocida por la titular, y sin autorización.

Te puede interesar
Obras de cloacas Moreno

Recuperan una bomba sumergible que sustrajeron de la obra de cloacas en Barrio Moreno

El Eco de Sunchales
PolicialesEl martes

En la obra de recambio de cañerías cloacales que se ejecuta en el predio ubicado al oeste del espacio "Gigantes Verdes", desconocidos robaron una bomba sumergible, 50 metros de cable subterráneo y un tablero comando. Este lunes 15, personal de la Comisaría Nº 3, realizó requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en Barrio Villa Autódromo, recuperando los elementos sustraídos.

Lo más visto
EPE

Corte de energía programado para este domingo 21

EPE
GeneralAyer

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 21 de septiembre, entre las 7:00 y las 12:30, en el sector comprendido por las calles: Norte: Juan B. Justo; Sur: Lainez; Este: Pres. Illia y Oeste: Santa Fe. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.

Boletín de noticias