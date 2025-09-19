Dos personas detenidas bajo la sospecha de narcomenudeo

Una mujer de 26 años y un hombre de 36 que se trasladaban en una motocicleta portando un envoltorio de nylon que contenía presumiblemente marihuana prensada y un cuchillo.

PolicialesHace 5 horas El Eco de Sunchales
policiales

Este jueves 18, personal de Comando Radioeléctrico de Sunchales fue comisionado a la intersección de las calles San Luis y Ameghino, porque seencontraban dos personas en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta. Allí fueron identificados, una mujer de 26 años y un hombre de 36.

Tras realizar un chequeo, en poder de uno de ellos, se encontró un teléfono celular, dinero en efectivo y un envoltorio de nylon conteniendo presumiblemente marihuana prensada, mientras que el restante individuo portaba un teléfono celular y un cuchillo, procediendo a la aprehensión de ambos.

Posteriormente, se comisionó al personal de P.D.I., tomando a su cargo el procedimiento, procediendo al formal secuestro de los elementos, y tras comunicación con el fiscal en turno, ambos sujetos pasaron a revestir carácter de detenidos.

Con respecto al birrodado, fue retenido según lo connotado por el decreto 460/22.

Te puede interesar
Obras de cloacas Moreno

Recuperan una bomba sumergible que sustrajeron de la obra de cloacas en Barrio Moreno

El Eco de Sunchales
PolicialesEl martes

En la obra de recambio de cañerías cloacales que se ejecuta en el predio ubicado al oeste del espacio "Gigantes Verdes", desconocidos robaron una bomba sumergible, 50 metros de cable subterráneo y un tablero comando. Este lunes 15, personal de la Comisaría Nº 3, realizó requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en Barrio Villa Autódromo, recuperando los elementos sustraídos.

Lo más visto
sociedad rural logo bis

La Sociedad Rural de Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria

Sociedad Rural de Sunchales
Contenido patrocinadoHoy

La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 3 de Octubre de 2025, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Avda. Belgrano 164 de la ciudad Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:

Un grupo de vecinos piden la relocalización de la nueva planta regional de residuos

Un grupo de vecinos pide la relocalización de la nueva planta regional de residuos

Jorge Tribouley
CiudadEl miércoles

El Ing. Agr. Gustavo Ristorto fundamenta la preocupación de los sunchalenses que temen por la aparición de problemáticas ambientales y sanitarias si el Complejo Ambiental del Consorcio del Área Metropolitana de Sunchales se radica a unos pocos kilómetros del ejido urbano. En tanto, este jueves 18, el abogado Juan Manuel Chiappero hará uso de la Banca Ciudadana para exponer las causas de su oposición.

Boletín de noticias