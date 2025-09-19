Dos personas detenidas bajo la sospecha de narcomenudeo

Este jueves 18, personal de Comando Radioeléctrico de Sunchales fue comisionado a la intersección de las calles San Luis y Ameghino, porque seencontraban dos personas en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta. Allí fueron identificados, una mujer de 26 años y un hombre de 36.

Tras realizar un chequeo, en poder de uno de ellos, se encontró un teléfono celular, dinero en efectivo y un envoltorio de nylon conteniendo presumiblemente marihuana prensada, mientras que el restante individuo portaba un teléfono celular y un cuchillo, procediendo a la aprehensión de ambos.

Posteriormente, se comisionó al personal de P.D.I., tomando a su cargo el procedimiento, procediendo al formal secuestro de los elementos, y tras comunicación con el fiscal en turno, ambos sujetos pasaron a revestir carácter de detenidos.

Con respecto al birrodado, fue retenido según lo connotado por el decreto 460/22.