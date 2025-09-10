El Juzgado de Faltas se traslada a una nueva sede: funcionará en calle 25 de Mayo 431

El viernes 12 de septiembre comenzará a prestar servicio en las nuevas oficinas, en el horario habitual de 6:00 a 13:00. Debido a la mudanza, este jueves 11 de septiembre no se brindará atención al público.

Ciudad
Nueva sede Juzgado de Faltas

La Municipalidad de Sunchales, a través de la Secretaría de Gobierno, informa que el Juzgado de Faltas se traslada a la nueva dependencia municipal ubicada en calle 25 de mayo 431.

Debido a la mudanza, mañana jueves 11 de septiembre no se brindará atención al público. La actividad se retomará el viernes 12 de septiembre, en las nuevas oficinas, en el horario habitual de 6:00 a 13:00 hs.

El objetivo de este cambio es ofrecer a la ciudadanía un espacio más accesible y adecuado para dar respuesta a la demanda de trámites y gestiones que allí se realizan.

