El Juzgado de Faltas se traslada a una nueva sede: funcionará en calle 25 de Mayo 431

La Municipalidad de Sunchales, a través de la Secretaría de Gobierno, informa que el Juzgado de Faltas se traslada a la nueva dependencia municipal ubicada en calle 25 de mayo 431.

Debido a la mudanza, mañana jueves 11 de septiembre no se brindará atención al público. La actividad se retomará el viernes 12 de septiembre, en las nuevas oficinas, en el horario habitual de 6:00 a 13:00 hs.

El objetivo de este cambio es ofrecer a la ciudadanía un espacio más accesible y adecuado para dar respuesta a la demanda de trámites y gestiones que allí se realizan.