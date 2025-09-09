El Municipio y y las residencias geriátricas firmaron un Convenio Marco de Cooperación

Lo más visto

Los trabajadores de SanCor, afiliados a Atilra, pedirán la quiebra de la cooperativa láctea ATILRA Economía El domingo En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.

Mista Seguros: Cercanía, innovación y soluciones reales SanCor Salud Economía Ayer SanCor Salud sigue fortaleciendo su unidad de seguros, con más presencia, alcance y prestaciones. Mista Seguros es una aseguradora joven, especializada en seguros de personas.