El Municipio y y las residencias geriátricas firmaron un Convenio Marco de Cooperación

El acto contó con la presencia del intendente Pablo Pinotti, destacando la importancia de garantizar una vida plena, activa y saludable para nuestros adultos mayores.

CiudadHace 4 horas Municipalidad de Sunchales
Firma convenio con geriatricos 1

El jueves 4 de septiembre, en la Casa de la Cultura, se rubricó elConvenio Marco y se desarrolló la charla “¿De qué hablamos cuando hablamos de buen trato?”, disertada por profesionales del equipo de Adultos Mayores del área, generando un espacio de reflexión y compromiso hacia una adultez mayor con respeto y cuidado.

Firma convenio con geriatricos 2

Te puede interesar
Lo más visto
Asamblea trabajadores 3 6-9-25

Los trabajadores de SanCor, afiliados a Atilra, pedirán la quiebra de la cooperativa láctea

ATILRA
EconomíaEl domingo

En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.

Lazo

Cristian Pelossi "Comi"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesAyer

Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.

Boletín de noticias