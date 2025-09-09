Día histórico para Santa Fe: La Convención Reformadora vota este martes el texto definitivo de la nueva Constitución

En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.
El peronismo obtuvo 46,96 puntos frente a 33,86% de La Libertad Avanza. Participó el 63% del padrón. El Gobierno profundiza su crisis y hay expectativa por el impacto económico.
El Eco de SunchalesProvinciaAyer
Tras 63 años de espera, Santa Fe tendrá una nueva Carta Magna. Con la aprobación de los últimos dictámenes. El proceso contó con amplios consensos entre oficialismo y oposición.
SanCor Salud sigue fortaleciendo su unidad de seguros, con más presencia, alcance y prestaciones. Mista Seguros es una aseguradora joven, especializada en seguros de personas.
Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesAyer
Falleció el lunes 8 de septiembre en la localidad de Rafaela, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 20:00 y las 22:00, prosiguiendo el martes 9, desde las 8:00 hasta las 11:00, siendo trasladados al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: J.B.V. Mitri 581. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.