LRF: El clásico terminó en un empate sin goles

En la tarde del domingo, el duelo entre Unión y Libertad finalizó 0 a 0 en el estadio de la Avenida. La más clara la tuvo el equipo albiverde a los 3' del segundo tiempo, con la ejecución de un penal pero Joaquín Cabral no pudo vencer a Adelquis Ruffini.

Clasico 7-9-25

El partido fue intenso y por momentos trabado. Luego de desperdiciar el penal, el Bicho Verde se quedó con diez hombres, por la expulsión de Rubén Tarasco. Sin embargo, el Cañonero no pudo aprovechar la inferioridad numérica. 

El dato: Libertad prolonga una racha positiva con los enfrentamientos ante Unión, ya que son 6 años y 14 clásicos sin conocer la derrota ante el albiverde.

Cumpliendo con la 5° Fecha del Clausura, los resultados son:

– Viernes 5 de septiembre

Ferrocarril del Estado 2 vs. 1 Deportivo Aldao (en Los Nogales).
Argentino de Vila 2 vs. 2 Brown de San Vicente (en Vila).

 
– Sábado 6 de septiembre:

Argentino Quilmes 1 vs. 2 Sportivo Roca.

– Domingo 7 de septiembre:

Atlético María Juana  2 vs. 2 Peñarol
Josefina 3 vs. 2 Atlético Juventud
Unión 0 vs. 0 Deportivo Libertad

Resultados ya jugados:

Deportivo Tacural 0 – Florida de Clucellas 0
9 de Julio 2 – Ben Hur 3
Sportivo Norte 2 – Atlético de Rafaela 1

