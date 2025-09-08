LRF: El clásico terminó en un empate sin goles

El partido fue intenso y por momentos trabado. Luego de desperdiciar el penal, el Bicho Verde se quedó con diez hombres, por la expulsión de Rubén Tarasco. Sin embargo, el Cañonero no pudo aprovechar la inferioridad numérica.

El dato: Libertad prolonga una racha positiva con los enfrentamientos ante Unión, ya que son 6 años y 14 clásicos sin conocer la derrota ante el albiverde.

Cumpliendo con la 5° Fecha del Clausura, los resultados son:

– Viernes 5 de septiembre

Ferrocarril del Estado 2 vs. 1 Deportivo Aldao (en Los Nogales).

Argentino de Vila 2 vs. 2 Brown de San Vicente (en Vila).



– Sábado 6 de septiembre:

Argentino Quilmes 1 vs. 2 Sportivo Roca.

– Domingo 7 de septiembre:

Atlético María Juana 2 vs. 2 Peñarol

Josefina 3 vs. 2 Atlético Juventud

Unión 0 vs. 0 Deportivo Libertad

Resultados ya jugados:

Deportivo Tacural 0 – Florida de Clucellas 0

9 de Julio 2 – Ben Hur 3

Sportivo Norte 2 – Atlético de Rafaela 1