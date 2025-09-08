LRF: El clásico terminó en un empate sin goles

#LRF: Esta tarde, se juega el clásico en el estadio de la Avenida
Cumpliendo con la 5° Fecha del Torneo Clausura, Unión recibe a Libertad. El duelo de Primera División arranca a las 17:00.
En la tarde del domingo, el duelo entre Unión y Libertad finalizó 0 a 0 en el estadio de la Avenida. La más clara la tuvo el equipo albiverde a los 3' del segundo tiempo, con la ejecución de un penal pero Joaquín Cabral no pudo vencer a Adelquis Ruffini.Deportes - FútbolHace 3 horas El Eco de Sunchales
El partido fue intenso y por momentos trabado. Luego de desperdiciar el penal, el Bicho Verde se quedó con diez hombres, por la expulsión de Rubén Tarasco. Sin embargo, el Cañonero no pudo aprovechar la inferioridad numérica.
El dato: Libertad prolonga una racha positiva con los enfrentamientos ante Unión, ya que son 6 años y 14 clásicos sin conocer la derrota ante el albiverde.
– Viernes 5 de septiembre
Ferrocarril del Estado 2 vs. 1 Deportivo Aldao (en Los Nogales).
Argentino de Vila 2 vs. 2 Brown de San Vicente (en Vila).
– Sábado 6 de septiembre:
Argentino Quilmes 1 vs. 2 Sportivo Roca.
– Domingo 7 de septiembre:
Atlético María Juana 2 vs. 2 Peñarol
Josefina 3 vs. 2 Atlético Juventud
Unión 0 vs. 0 Deportivo Libertad
Resultados ya jugados:
Deportivo Tacural 0 – Florida de Clucellas 0
9 de Julio 2 – Ben Hur 3
Sportivo Norte 2 – Atlético de Rafaela 1
Cumpliendo con la 5° Fecha del Torneo Clausura, Unión recibe a Libertad. El duelo de Primera División arranca a las 17:00.
Unión y Libertad junto al plantel aldaense serán los representantes de la Liga Rafaelina en el próximo torneo que se pondrá en marcha en octubre o noviembre.
Este viernes tuvo continuidad la cuarta fecha del torneo Clausura. En el estadio "Dr. Plácido Tita", el Cañonero se impuso por la mínima diferencia con el gol convertido por Kevin Muñoz a los 34 minutos del primer tiempo.
En la noche del jueves, el Bicho Verde se impuso 3 a 2 ante Atlético de Rafaela en un vibrante y cambiante juego que se disputó en el estadio Tito Bartomioli.
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
El Bicho Verde cayó por 2 a 1 ante Atlético Juventud en el estadio de la Avenida. Ambos terminaron con diez por expulsiones. El pasado viernes, Libertad igualó 2 a 2 con Atlético María Juana.
La habilitación del espacio ubicado en Lisandro de la Torre y Tucumán se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, a las 16:00.
Una mujer fue engañada mediante videollamada: delincuentes le hicieron compartir la pantalla de su celular y simular un préstamo para vaciar su cuenta.
Falleció el sábado 6 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 16 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 (Perú 249), entre las 16:00 y las 24:00, siendo trasladados posteriormente al crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la sala. Casa de Duelo: Donato 257. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
En una Asamblea Extraordinaria desarrollada este sábado 6 de septiembre en Sunchales, se resolvió por unanimidad formalizar el pedido de quiebra ante el juzgado donde se tramita el Concurso Preventivo. La determinación está basada en la deuda histórica pre concursal y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del 2025.
Son los pasaportes pertenecientes a la serie AAL debido a una falla de seguridad en su fabricación que compromete su validez internacional. Según el informe, la falla es invisible al ojo humano pero detectable por los equipos de lectura en puestos migratoriales.