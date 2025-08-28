Cambios en el Poder Legislativo: Fin a los fueros y a las mayorías automáticas en Diputados

Grupo Sancor SegurosEconomíaEl martes
En el marco del compromiso que la prepaga de Sancor Seguros tiene con la promoción del deporte y la adopción de hábitos de vida saludables, se firmó el convenio de colaboración con la voleibolista sunchalense, capitana de la Selección Argentina Sub 21.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales rechazó la oferta del 7% distribuida en seis meses y dispuso un plan de lucha. La medida de fuerza comenzará el próximo viernes.
El Eco de SunchalesProvinciaAyer
Esta noche, el plenario votará los capítulos referidos al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y una cláusula transitoria. Seguirá el bicameralismo. Se definió el cronograma de reuniones con punto final el 10 de septiembre.
El Litoral de Santa FeProvinciaHoy
Gran cantidad de firmas en el dictamen de mayorías sobre este poder. Este miércoles se le puso fin a los fueros parlamentarios y a las mayorías automáticas en diputados. La Libertad Avanza tiene proyecto de minoría que se fundamenta en una sola cámara.
Sunchales Cicles ClubContenido patrocinadoHoy
La Comisión Directiva del “Sunchales Cicles Club” tiene el agrado de invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 11 de septiembre de 2025, a las 20:00, en la Secretaría del Club, en la sede social sito en calle J. B. Aberdi y Chaco de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día: