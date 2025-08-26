Finalizó la segunda etapa del plan de iluminación LED en Sunchales

La Municipalidad de Sunchales finalizó la etapa dos del plan de iluminación LED, una obra que mejora la conexión y la seguridad de nuestra ciudad. En esta instancia, se concretó la instalación completa de nuevas columnas, artefactos lumínicos LED, cableado subterráneo, que ofrece mayor seguridad, durabilidad y mejor estética urbana, en el tramo de Avenida Sarmiento, desde el puente que vincula con el sector Lomas del Sur hasta el monumento a los Italianos.

Gracias a esta intervención se triplicó la iluminación existente, consolidando la transformación de una de las vías de acceso más transitadas. Además, la obra se complementa con las mejoras ejecutadas en el cantero central y el cordón cuneta en esas cuadras.

El intendente Pablo Pinotti subrayó que este logro fue posible gracias a la capacidad de programación de los equipos técnicos municipales y al trabajo responsable del personal del área de Alumbrado, quienes llevan adelante con compromiso y dedicación cada una de las etapas del plan.

“Cumplimos con lo que prometemos. Así como planificamos y ejecutamos esta segunda etapa, ya estamos proyectando la tercera, que implicará la colocación de nuevas columnas en calles troncales de la ciudad. Nuestro compromiso es seguir avanzando paso a paso, con responsabilidad y con palabra cumplida”, expresó Pinotti.

La Municipalidad agradece el apoyo del gobierno provincial, que comprende la importancia de acompañar el desarrollo y la modernización de nuestra ciudad.