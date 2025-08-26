El secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos explica como abordan las problemáticas que atraviesan los sunchalenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pueden satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y educación. "El Servicio Local de Niñez está abordando 150 casos de vulneración de derechos" describe el funcionario municipal.
Finalizó la segunda etapa del plan de iluminación LED en Sunchales
Se concretó la instalación completa en Avenida Sarmiento, en el tramo que comprende el monumento a los Italianos hasta el puente de Canal Sur.CiudadHoy Municipalidad de Sunchales
La Municipalidad de Sunchales finalizó la etapa dos del plan de iluminación LED, una obra que mejora la conexión y la seguridad de nuestra ciudad. En esta instancia, se concretó la instalación completa de nuevas columnas, artefactos lumínicos LED, cableado subterráneo, que ofrece mayor seguridad, durabilidad y mejor estética urbana, en el tramo de Avenida Sarmiento, desde el puente que vincula con el sector Lomas del Sur hasta el monumento a los Italianos.
Gracias a esta intervención se triplicó la iluminación existente, consolidando la transformación de una de las vías de acceso más transitadas. Además, la obra se complementa con las mejoras ejecutadas en el cantero central y el cordón cuneta en esas cuadras.
El intendente Pablo Pinotti subrayó que este logro fue posible gracias a la capacidad de programación de los equipos técnicos municipales y al trabajo responsable del personal del área de Alumbrado, quienes llevan adelante con compromiso y dedicación cada una de las etapas del plan.
“Cumplimos con lo que prometemos. Así como planificamos y ejecutamos esta segunda etapa, ya estamos proyectando la tercera, que implicará la colocación de nuevas columnas en calles troncales de la ciudad. Nuestro compromiso es seguir avanzando paso a paso, con responsabilidad y con palabra cumplida”, expresó Pinotti.
La Municipalidad agradece el apoyo del gobierno provincial, que comprende la importancia de acompañar el desarrollo y la modernización de nuestra ciudad.
Aprueban Ordenanza que restringe el ingreso al Municipio de personas que posean algún vínculo de parentesco con funcionarios municipales o concejales
El objetivo de la iniciativa es prevenir y erradicar el nepotismo en todas sus formas dentro del ámbito del Estado local, “asegurando la transparencia, la equidad y la imparcialidad en los procesos de selección y contratación de personal, así como en la contratación de servicios”.
El Municipio gestionó recursos para la adquisición de 14 kits de robótica
Es para impulsar un taller permanente de programación, robótica e inteligencia artificial. El proyecto fue elaborado en conjunto con la Escuela Técnica Nº 279 y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).
La Municipalidad de Sunchales convoca a profesionales para cubrir el cargo de Médico Municipal
Inscripción: En la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales (Av. Belgrano 103), entre el lunes 25 de agosto y el viernes 5 de septiembre de 2025.
Derogan la Ordenanza que facultaba a la EPE al cobro del servicio de alumbrado público a los contribuyentes
La Ordenanza Nº 544 del año 1987 autoriza al Intendente a la firma de un convenio con la EPE, facultando a la repartición provincial a cobrar directamente el CAP en la factura de los usuarios sunchalenses. Pero el cálculo se determina proporcionalmente a través del consumo particular, una metodología que podría generar inequidades.
Taller “Impulsá tu Oficio”, herramientas prácticas para profesionalizar tu trabajo
La Oficina de Empleo y la Casa del Emprendedor invita a participar de esta propuesta de formación gratuita, destinada a todas las personas que desarrollen oficios y a quienes deseen mejorar, organizar y dar mayor valor a su labor.
Cambio de huso horario en la Argentina: Qué dice el proyecto de ley y qué opinan los especialistas
El pasado jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que plantea retrasar una hora los relojes en todo el territorio nacional, pasando del actual UTC -3 al UTC -4. Esto implicaría atrasar una hora el reloj respecto de la hora actual durante la época invernal.
Infostealers: Banco del Sol advierte sobre las nuevas amenazas digitales y comparte recomendaciones de seguridad
Se trata de programas maliciosos diseñados para robar credenciales, datos financieros y documentos sensibles. Se propagan principalmente mediante correos electrónicos falsos, sitios web que simulan ser legítimos o descargas de programas o archivos fraudulentos.
Lo nuevo asoma y tendrá fuerte impacto: Todos los cambios que suma la Constitución santafesina
De la reeleccion del gobernador a los derechos digitales, un recorrido por la amplia reforma constitucional que está a poco de ver la luz y redefine el esquema y los equilibrios de poder en la provincia
Prevención Salud acompaña a Milena Margaría, capitana de Las Panteritas, en el desarrollo de su carrera deportiva
En el marco del compromiso que la prepaga de Sancor Seguros tiene con la promoción del deporte y la adopción de hábitos de vida saludables, se firmó el convenio de colaboración con la voleibolista sunchalense, capitana de la Selección Argentina Sub 21.