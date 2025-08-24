El Municipio gestionó recursos para la adquisición de 14 kits de robótica

A través del programa provincial “Código Ciencia – Herramientas Territorializadas”, el Municipio, en el marco del CE.MU.TEC, gestionó 5 millones de pesos destinados a la adquisición de 14 kits de robótica y a la formación docente para impulsar un taller permanente de programación, robótica e inteligencia artificial.

Esta propuesta busca promover la cultura científica y tecnológica, capacitar a los docentes y despertar en niños, niñas y adolescentes el interés por la innovación, la ciencia y la ingeniería.