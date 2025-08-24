El Municipio gestionó recursos para la adquisición de 14 kits de robótica

La Municipalidad de Sunchales convoca a profesionales para cubrir el cargo de Médico Municipal
Inscripción: En la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales (Av. Belgrano 103), entre el lunes 25 de agosto y el viernes 5 de septiembre de 2025.
Es para impulsar un taller permanente de programación, robótica e inteligencia artificial. El proyecto fue elaborado en conjunto con la Escuela Técnica Nº 279 y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).CiudadHace 2 horas Municipalidad de Sunchales
A través del programa provincial “Código Ciencia – Herramientas Territorializadas”, el Municipio, en el marco del CE.MU.TEC, gestionó 5 millones de pesos destinados a la adquisición de 14 kits de robótica y a la formación docente para impulsar un taller permanente de programación, robótica e inteligencia artificial.
Esta propuesta busca promover la cultura científica y tecnológica, capacitar a los docentes y despertar en niños, niñas y adolescentes el interés por la innovación, la ciencia y la ingeniería.
Inscripción: En la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sunchales (Av. Belgrano 103), entre el lunes 25 de agosto y el viernes 5 de septiembre de 2025.
La Ordenanza Nº 544 del año 1987 autoriza al Intendente a la firma de un convenio con la EPE, facultando a la repartición provincial a cobrar directamente el CAP en la factura de los usuarios sunchalenses. Pero el cálculo se determina proporcionalmente a través del consumo particular, una metodología que podría generar inequidades.
La Oficina de Empleo y la Casa del Emprendedor invita a participar de esta propuesta de formación gratuita, destinada a todas las personas que desarrollen oficios y a quienes deseen mejorar, organizar y dar mayor valor a su labor.
La obra se extenderá desde calle Dentesano hasta Av. Eva Perón, en el predio ubicado al oeste del espacio "Gigantes Verdes" y de las vías férreas.
Se aprobaron Declaraciones de Interés para reconocer la historia y los aportes realizados por el Taller Protegido de Producción "Rupay", el Aero Club Sunchales y el Centro de Cultura Artística “Amigos del Arte”.
Los ediles opositores no avalaron el pedido del oficialismo y presentaron una propuesta diferente donde se aprueba un incremento del 6,50% para septiembre y otra actualización del 8% en octubre que estaría vigente hasta fin de año.
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
En relación con la iniciativa vinculada a la universidades, el proyecto establece actualizar las partidas presupuestarias por la inflación acumulada de 2023 y 2024; y recomposición salarial docente desde diciembre de 2023, entre otras cosas.
Fue por orden del juez Casanello, quien investiga posibles hechos de corrupción de funcionarios del gobierno de Javier Milei a raíz de los audios divulgados que tienen como protagonista al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó un balance del trabajo que se viene realizando en todo el territorio provincial, en el marco de una política pública que prioriza la resolución eficaz, la transparencia y la equidad.
Carmina y Daiana Gonella, jóvenes de Santa Clara de Saguier (depto. Castellanos), forman parte de la serie “En el barro”, el spin-off de El marginal. Su llegada al casting fue casi casual y hoy celebran una experiencia que las sorprendió.