Taller “Impulsá tu Oficio”, herramientas prácticas para profesionalizar tu trabajo

Fechas y Temáticas

👉 Martes 26 de agosto | 18:30 a 20:30 hs

Monotributo

Cotizaciones

Reconocimiento de gastos y costos

Valor de los servicios/bienes

👩‍💼 Disertante: CPN Dalila Sánchez

👉 Jueves 28 de agosto | 18:30 a 20:30 hs

Organización de agenda

Gestión de proveedores y materiales

Atención post-servicio

Recomendaciones prácticas

👩‍💼 Disertante: Lic. Natalia Gorgo

📍 Lugar: Oficina de Empleo – Balbín 333

💲 Actividad gratuita

📄 Inscripciones: https://forms.gle/JPgdtsPYzgeq6eRU6