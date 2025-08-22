Taller “Impulsá tu Oficio”, herramientas prácticas para profesionalizar tu trabajo

La Oficina de Empleo y la Casa del Emprendedor invita a participar de esta propuesta de formación gratuita, destinada a todas las personas que desarrollen oficios y a quienes deseen mejorar, organizar y dar mayor valor a su labor.

Taller Impulsa tu oficio

Fechas y Temáticas

👉 Martes 26 de agosto | 18:30 a 20:30 hs
Monotributo
Cotizaciones
Reconocimiento de gastos y costos
Valor de los servicios/bienes
👩‍💼 Disertante: CPN Dalila Sánchez

👉 Jueves 28 de agosto | 18:30 a 20:30 hs
Organización de agenda
Gestión de proveedores y materiales
Atención post-servicio
Recomendaciones prácticas
👩‍💼 Disertante: Lic. Natalia Gorgo

📍 Lugar: Oficina de Empleo – Balbín 333
💲 Actividad gratuita
📄 Inscripciones:  https://forms.gle/JPgdtsPYzgeq6eRU6

