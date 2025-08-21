El gremio que nucle a docentes y no docentes de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado denunciando "la decisión unilateral y autoritaria del Gobierno de la Provincia de cerrar las paritarias por decreto".
Plan FinEs 2025: Se abren las inscripciones para que estudiantes santafesinos puedan terminar la secundaria
Los interesados podrán anotarse hasta el 28 de agosto. Las tutorías presenciales se desarrollarán del 1º de septiembre al 31 de octubre en instituciones escolares ubicadas en todos los departamentos de la provincia.EducaciónHoy Gobierno de la provincia de Santa Fe
Hasta el jueves 28 de agosto, estará abierta la inscripción para el Plan FinEs 2025 destinado a jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado en escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe, que aún adeudan materias y que quieran terminar sus estudios.
Cabe destacar que los interesados podrán realizar las tutorías presenciales del plan en las distintas escuelas sedes que estarán disponibles en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, desde el 1º de septiembre hasta el 31 de octubre de 2025. Las tutorías estarán orientadas para aquellas personas que finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).
Los interesados podrán tener más información en: https://campuseducativo.santafe.edu.ar/plan-fines-termina-tu-secundaria/.
A continuación se detallan las instituciones escolares donde se llevará adelante el Plan FinEs 2025 en la provincia de Santa Fe.
Región I
• Tostado (Departamento 9 de Julio). Instituto Superior de Profesorado N.º 9 “Profesor José María Scalenghe” (Tucumán y Julio A. Roca).
Región II
• Reconquista (Departamento General Obligado). Instituto Superior de Profesorado N.º 4 “Ángel Carcano” (Calle 4 Fray Antonio Rossi 3350).
• Vera (Departamento Vera). Colegio Superior N.º 42 “Doctor Agustín Rossi” (Mitre 2445).
Región III
• Esperanza (Departamento Las Colonias). Instituto Superior de Profesorado N.º 68 (Janssen 2115).
• Rafaela ( Departamento Castellanos). Instituto Superior N.º 2 “Doctor Joaquín González” (M. Vera 548).
Región IV
• San Justo (Departamento San Justo). Instituto Superior N.º 20 “Senador Néstor Juan Zamaro” (Bv. Patria 2702).
• Santa Fe (Departamento La Capital). Instituto Superior de Profesorado N.º 12 “Gastón Gori” (9 de Julio 1756); Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) Nº 262 "República Argentina” (Rivadavia 7100); Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA) N.º 1146 (Ituzaingó 1814); Instituto Superior de Profesorado N.º 67 (12 de Octubre 9300).
• Coronda (Departamento San Jerónimo). Instituto Superior N.º 6 “Doctor Leopoldo Chizzini Melo” (San Martín 1315).
• Helvecia (Departamento Garay). Instituto Superior de Profesorado N.º 10 “Mateo Booz” (Pte. Raúl Alfonsín 1080).
• San Javier (Departamento San Javier). Instituto Superior de Profesorado N.º 15 “Doctor Alcides Greca” (Dr. De La Colina 1700).
Región V
• Armstrong (Departamento Belgrano). Escuela Normal Superior N.º 33 “Doctor Mariano Moreno” (Pío Domingo Chiodi 788).
• Casilda (Departamento Caseros). Instituto Superior de Profesorado N.º 1 “Manuel Leiva” (Dante Alighieri 2385).
• Cañada de Gómez (Departamento Iriondo). Colegio Superior N.º 47 “Florentino Ameghino” (Bv. Centenario 1075).
Región VI
• Rosario (Departamento Rosario). Escuela Normal Superior N.º 36 “Mariano Moreno” (Entre Ríos 2366); Instituto Superior de Profesorado N.º 16 “Doctor Bernardo Alberto Houssay” (Urquiza 3462); Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA) N.º 1260 (Tucumán 3445); Puerto General San Martín (Departamento San Lorenzo) Instituto Superior de Profesorado N.º 25 “Beppo Levi” (Reconquista 813)
• Villa Constitución (Departamento Constitución). Instituto Superior de Profesorado N.º 3 “Eduardo Laferriere” (Gral. López 1331).
Región VII
• Venado Tuerto (Departamento General López). Instituto Superior N.º 7 “Brigadier Estanislao López” (Av. Estrugamou 1250).
• Rufino (Departamento General López). Colegio Superior N.º 50 “General José de San Martín” (Intendente Domingo Ferrari 480).
Región VIII
• San Jorge (Departamento San Martín). Escuela Normal Superior N.º 41 “José de San Martín” (Corrientes 1302).
Región IX
• San Cristóbal (Departamento San Cristóbal). Escuela Normal Superior N.º 40 “Mariano Moreno” (J.M. Bullo 1402).
La provincia pagará el aumento docente y afirmó que "la paritaria está cerrada" pese al rechazo de los gremios
Tras la negativa de Amsafé y Sadop a aceptar la oferta oficial, el ministro de Gobierno santafesino, Fabián Bastia, aseguró que la paritaria docente "es un asunto terminado".
Los docentes privados también rechazaron la oferta salarial pero tampoco irán al paro
El 90% de los maestros y profesores nucleados en Sadop decidió no aceptar la propuesta del 7 por ciento semestral y seis de cada 10 votaron no realizar medidas de fuerza por el momento. La Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, también rechazó la oferta salarial.
Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paros
La asamblea provincial de docentes resolvió rechazar la oferta salarial del gobierno. Participaron 20.765 trabajadores, ninguno aceptó la propuesta y se exigirán nuevas negociaciones con mejoras en condiciones laborales y previsionales.
Paritaria docente: AMSAFE Castellanos propuso rechazar la oferta salarial
En la asamblea departamental de AMSAFE Castellanos se presentaron mociones para rechazar la oferta salarial del 7% semestral que propuso el Gobierno de Santa Fe.
Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación: ¿Puede esta tecnología reemplazar a un docente?
Una escuela de Villa Cañás implementará a Zoe, una “docente” hecha con inteligencia artificial, para enseñar una materia extracurricular durante 8 clases. Expertos coinciden en que la IA no puede reemplazar a docentes humanos por su falta de empatía, ética y conexión afectiva, pero sí complementar su trabajo.
Lácteos Verónica: Primeras desvinculaciones y posibles contratos de producción a terceros
Si bien no está aprobado el Procedimiento Preventivo de Crisis, la empresa avanzó en acuerdos con trabajadores. Atilra rechaza este movimiento, mientras en una de sus plantas podría activarse un contrato para elaborar quesos a fasón.
Fiscal Puig: "Sunchales tiene una realidad muy distinta a otras ciudades del Departamento como Rafaela o Frontera"
El Fiscal Adjunto de la Fiscalía Sede Sunchales admite que la mayor problemática está relacionada con los delitos contra la propiedad y el hurto oportunista pero la incidencia de los homicidios o de las armas de fuego es muy baja. Y explica la complejidad de lograr una condena prolongada en personas acusadas de delitos menores, a pesar de ser reincidentes.
Detienen a un sujeto que robó en El Nido y recuperan una notebook y otros objetos robados
En la mañana de este martes 19, ocurrió un ilícito en el inmueble municipal ubicado en la intersección de Avenida Moreno y Chaco. Minutos después, fue detenido el delincuente en la intersección de calle Mitre y Mitri.
Reforma Constitucional: La Caja Previsional de Santa Fe no será declarada intransferible, pero queda bastante amarrada
Así lo dictaminó la Comisión de Funcionamiento del Estado, que sugirió la redacción en la nueva carta magna de un articulado que deja en pie una amplia protección al sistema vigente, pero que no aborta totalmente la posibilidad futura de cambios.
El registro de precipitaciones de este martes fue casi igual al registrado en todo julio
Entre las 2:00 y la medianoche de este martes 19 se registraron 45 mm. de lluvia. En mes pasado solo hubo 7 jornadas lluviosas y totalizaron 49,6 mm.