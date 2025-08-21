Plan FinEs 2025: Se abren las inscripciones para que estudiantes santafesinos puedan terminar la secundaria

Hasta el jueves 28 de agosto, estará abierta la inscripción para el Plan FinEs 2025 destinado a jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan finalizado el cursado en escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe, que aún adeudan materias y que quieran terminar sus estudios.

Cabe destacar que los interesados podrán realizar las tutorías presenciales del plan en las distintas escuelas sedes que estarán disponibles en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, desde el 1º de septiembre hasta el 31 de octubre de 2025. Las tutorías estarán orientadas para aquellas personas que finalizaron el cursado en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).

Los interesados podrán tener más información en: https://campuseducativo.santafe.edu.ar/plan-fines-termina-tu-secundaria/.

A continuación se detallan las instituciones escolares donde se llevará adelante el Plan FinEs 2025 en la provincia de Santa Fe.

Región I

•⁠ ⁠Tostado (Departamento 9 de Julio). Instituto Superior de Profesorado N.º 9 “Profesor José María Scalenghe” (Tucumán y Julio A. Roca).

Región II

•⁠ ⁠Reconquista (Departamento General Obligado). Instituto Superior de Profesorado N.º 4 “Ángel Carcano” (Calle 4 Fray Antonio Rossi 3350).

•⁠ ⁠Vera (Departamento Vera). Colegio Superior N.º 42 “Doctor Agustín Rossi” (Mitre 2445).

Región III

•⁠ ⁠Esperanza (Departamento Las Colonias). Instituto Superior de Profesorado N.º 68 (Janssen 2115).

•⁠ ⁠Rafaela ( Departamento Castellanos). Instituto Superior N.º 2 “Doctor Joaquín González” (M. Vera 548).

Región IV

•⁠ ⁠San Justo (Departamento San Justo). Instituto Superior N.º 20 “Senador Néstor Juan Zamaro” (Bv. Patria 2702).

•⁠ ⁠Santa Fe (Departamento La Capital). Instituto Superior de Profesorado N.º 12 “Gastón Gori” (9 de Julio 1756); Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) Nº 262 "República Argentina” (Rivadavia 7100); Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA) N.º 1146 (Ituzaingó 1814); Instituto Superior de Profesorado N.º 67 (12 de Octubre 9300).

•⁠ ⁠Coronda (Departamento San Jerónimo). Instituto Superior N.º 6 “Doctor Leopoldo Chizzini Melo” (San Martín 1315).

•⁠ ⁠Helvecia (Departamento Garay). Instituto Superior de Profesorado N.º 10 “Mateo Booz” (Pte. Raúl Alfonsín 1080).

•⁠ ⁠San Javier (Departamento San Javier). Instituto Superior de Profesorado N.º 15 “Doctor Alcides Greca” (Dr. De La Colina 1700).

Región V

•⁠ ⁠Armstrong (Departamento Belgrano). Escuela Normal Superior N.º 33 “Doctor Mariano Moreno” (Pío Domingo Chiodi 788).

•⁠ ⁠Casilda (Departamento Caseros). Instituto Superior de Profesorado N.º 1 “Manuel Leiva” (Dante Alighieri 2385).

•⁠ ⁠Cañada de Gómez (Departamento Iriondo). Colegio Superior N.º 47 “Florentino Ameghino” (Bv. Centenario 1075).

Región VI

•⁠ ⁠Rosario (Departamento Rosario). Escuela Normal Superior N.º 36 “Mariano Moreno” (Entre Ríos 2366); Instituto Superior de Profesorado N.º 16 “Doctor Bernardo Alberto Houssay” (Urquiza 3462); Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA) N.º 1260 (Tucumán 3445); Puerto General San Martín (Departamento San Lorenzo) Instituto Superior de Profesorado N.º 25 “Beppo Levi” (Reconquista 813)

•⁠ ⁠Villa Constitución (Departamento Constitución). Instituto Superior de Profesorado N.º 3 “Eduardo Laferriere” (Gral. López 1331).

Región VII

•⁠ ⁠Venado Tuerto (Departamento General López). Instituto Superior N.º 7 “Brigadier Estanislao López” (Av. Estrugamou 1250).

•⁠ ⁠Rufino (Departamento General López). Colegio Superior N.º 50 “General José de San Martín” (Intendente Domingo Ferrari 480).

Región VIII

•⁠ ⁠San Jorge (Departamento San Martín). Escuela Normal Superior N.º 41 “José de San Martín” (Corrientes 1302).

Región IX

•⁠ ⁠San Cristóbal (Departamento San Cristóbal). Escuela Normal Superior N.º 40 “Mariano Moreno” (J.M. Bullo 1402).