LRF: Unión abre la cuarta fecha enfrentando a Atlético de Rafaela

El arbitraje de Atlético - Unión estará a cargo de Ariel Gorlino -A. Fernández y L. Barreto.

El otro partido que se disputará esta noche, en barrio Parque de Rafaela - Cancha Auxiliar N° 3 -, Ben Hur enfrentará a Atlético María Juana con el contralor de Leandro Aragno -M. Retamoso y S. Iñiguez-.

En tanto, el viernes 22 de agosto, a las 20:30 -Reserva a las 19:00 -, Libertad cotejará ante 9 de Julio en el estadio "Dr. Plácido Tita" con el arbitraje de Sebastián Yori -J. Zbrun y S. Maidana-.

Las posiciones

Cumplidas tres fechas del Clausura 2025 de Primera A: Atlético Juventud de Rafaela, Sportivo Roca y Ferro 7; Unión de Sunchales 6; Dep. Tacural, 9 de Julio y Sportivo Norte 5; Argentino Quilmes, Dep. Aldao y Ben Hur 4; Dep. Josefina y Peñarol 3; Atlético María Juana y Atlético de Rafaela, Libertad de Sunchales 2; Florida de Clucellas, Brown de San Vicente y Argentino de Vila 1.

El resto

El próximo domingo se completará el cuarto capítulo del Clausura con estos partidos: a las 15:00 hs -Reserva a las 13:30 hs-, Deportivo Aldao vs. Argentino Quilmes; a las 15:30 hs -Reserva a las 14:00 hs-, Peñarol vs. Ferrocarril del Estado -sin público visitante-, Atlético Juventud -hará de local en cancha de Quilmes- vs. Sportivo Norte-, Sportivo Roca vs. Dep. Tacural y Florida de Clucellas vs. Argentino de Vila ; y a las 16:30 hs -Reserva a las 15:00 hs-, Brown de San Vicente vs. Dep.Josefina.