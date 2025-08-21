LRF: Unión abre la cuarta fecha enfrentando a Atlético de Rafaela

#LRF: Unión sufrió una derrota en su casa
El Bicho Verde cayó por 2 a 1 ante Atlético Juventud en el estadio de la Avenida. Ambos terminaron con diez por expulsiones. El pasado viernes, Libertad igualó 2 a 2 con Atlético María Juana.
Este jueves, a partir de las 20:30, el Celeste rafaelino recibe al Bicho Verde en el predio del autódromo rafaelino, cumpliendo una nueva jornada del Torneo Clausura.
El arbitraje de Atlético - Unión estará a cargo de Ariel Gorlino -A. Fernández y L. Barreto.
El otro partido que se disputará esta noche, en barrio Parque de Rafaela - Cancha Auxiliar N° 3 -, Ben Hur enfrentará a Atlético María Juana con el contralor de Leandro Aragno -M. Retamoso y S. Iñiguez-.
En tanto, el viernes 22 de agosto, a las 20:30 -Reserva a las 19:00 -, Libertad cotejará ante 9 de Julio en el estadio "Dr. Plácido Tita" con el arbitraje de Sebastián Yori -J. Zbrun y S. Maidana-.
Cumplidas tres fechas del Clausura 2025 de Primera A: Atlético Juventud de Rafaela, Sportivo Roca y Ferro 7; Unión de Sunchales 6; Dep. Tacural, 9 de Julio y Sportivo Norte 5; Argentino Quilmes, Dep. Aldao y Ben Hur 4; Dep. Josefina y Peñarol 3; Atlético María Juana y Atlético de Rafaela, Libertad de Sunchales 2; Florida de Clucellas, Brown de San Vicente y Argentino de Vila 1.
El próximo domingo se completará el cuarto capítulo del Clausura con estos partidos: a las 15:00 hs -Reserva a las 13:30 hs-, Deportivo Aldao vs. Argentino Quilmes; a las 15:30 hs -Reserva a las 14:00 hs-, Peñarol vs. Ferrocarril del Estado -sin público visitante-, Atlético Juventud -hará de local en cancha de Quilmes- vs. Sportivo Norte-, Sportivo Roca vs. Dep. Tacural y Florida de Clucellas vs. Argentino de Vila ; y a las 16:30 hs -Reserva a las 15:00 hs-, Brown de San Vicente vs. Dep.Josefina.
Este viernes, a las 20:30, el Cañonero enfrenta al "Chupa" en María Juana. El fin de semana, el Bicho Verde enfrenta a Juventud de Rafaela en el estadio de la Avenida.
Con tres goles de Joaquín Cabral (37', 48' y 67'), el Bicho Verde derrotó 3 a 1 a Brown en condición de visitante. El Cañonero perdió 2 a 1 con Ferrocarril del Estado en el estadio aurinegro.
Fue en definición por penales, luego de que el partido ante Atlético de Rafaela termine 1 a 1. Con una victoria por 4 a 3, el plantel oriundo de Colonia Aldao se adjudicó su título del certamen copero departamental 2025.
Esta noche, desde las 21:00, el Cañonero, campeón del Apertura 2025, visita a Argentino Quilmes en en el estadio “Agustín Giuliani”, en barrio Italia de Rafaela.
En el partido final, el seleccionado rafaelino venció a su similar de la Santafesina por 8 a 7 en la definición de los tiros penales tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. En el plantel se encuentran 3 jugadores sunchalenses.
Si bien no está aprobado el Procedimiento Preventivo de Crisis, la empresa avanzó en acuerdos con trabajadores. Atilra rechaza este movimiento, mientras en una de sus plantas podría activarse un contrato para elaborar quesos a fasón.
El Fiscal Adjunto de la Fiscalía Sede Sunchales admite que la mayor problemática está relacionada con los delitos contra la propiedad y el hurto oportunista pero la incidencia de los homicidios o de las armas de fuego es muy baja. Y explica la complejidad de lograr una condena prolongada en personas acusadas de delitos menores, a pesar de ser reincidentes.
En la mañana de este martes 19, ocurrió un ilícito en el inmueble municipal ubicado en la intersección de Avenida Moreno y Chaco. Minutos después, fue detenido el delincuente en la intersección de calle Mitre y Mitri.
Así lo dictaminó la Comisión de Funcionamiento del Estado, que sugirió la redacción en la nueva carta magna de un articulado que deja en pie una amplia protección al sistema vigente, pero que no aborta totalmente la posibilidad futura de cambios.
Entre las 2:00 y la medianoche de este martes 19 se registraron 45 mm. de lluvia. En mes pasado solo hubo 7 jornadas lluviosas y totalizaron 49,6 mm.