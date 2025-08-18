LRF: Unión sufrió una derrota en su casa

#LRF: Esta noche, Libertad juega en María Juana. El domingo se presenta Unión
Este viernes, a las 20:30, el Cañonero enfrenta al "Chupa" en María Juana. El fin de semana, el Bicho Verde enfrenta a Juventud de Rafaela en el estadio de la Avenida.
El Bicho Verde cayó por 2 a 1 ante Atlético Juventud en el estadio de la Avenida. Ambos terminaron con diez por expulsiones. El pasado viernes, Libertad igualó 2 a 2 con Atlético María Juana.Deportes - FútbolHoy El Eco de Sunchales
Este fin de semana se completó la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.
En Sunchales, Atlético Juventud piso fuerte en cancha de Unión y se impuso 2 a 1 con goles de Leandro Acuña (9m ST) y Maximiliano Ledesma (33m ST). Para el local abrió el marcador Juan Pablo Cabral (23m PT). Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Agustín Torres (3m ST) en el elenco rafaelino y Franco Semino (35m ST) en el local.
En Reserva Unión goleó 9 a 0.
Los aurinegros comenzaron perdiendo a los 5 minutos con gol de Maximiliano Weisheim. Pero reaccionaron rápido y empataron por intermedio de Brian Visetti (13'). Ya en el complemento, Kevin Muñoz (62?) marcó el 2-1 parcial que parecía darle los tres puntos al «Cañonero». Sin embargo, en el cierre apareció Facundo Díaz (92') para estampar el 2 a 2.
En División Reserva fue empate 1 a 1.
Los resultados de la tercera fecha:
JUEVES 14/08
9 de Julio 0 vs Atlético de Rafaela 0
VIERNES 15/08
Atlético María Juana 2 vs Libertad de Sunchales 2
Ferrocarril del Estado 2 vs Ben Hur 2
Argentino de Vila 0 vs Deportivo Tacural 1
Sportivo Norte 0 vs Brown de San Vicente 0
DOMINGO 17/08
Argentino Quilmes 1 vs Peñarol 0
Deportivo Aldao 1 vs Sportivo Roca 1
Unión de Sunchales 1 vs Juventud de Rafaela 2
Deportivo Josefina 1 vs Florida de Clucellas 1
Ferrocarril del Estado 7, puntos; Sportivo Roca 7; Atlético Juventud 7; Unión de Sunchales 6; Sportivo Norte 5; 9 de Julio 5; Deportivo Tacural 5; Ben Hur 4; Deportivo Aldao 4; Argentino Quilmes 4; Peñarol 3; Deportivo Josefina 3; Atlético María Juana 2; Libertad 2; Atlético de Rafaela 2; Argentino de Vila 1; Brown de San Vicente 1; Florida de Clucellas 1.
Sportivo Roca vs Deportivo Tacural
Florida de Clucellas vs Argentino de Vila
Brown de San Vicente vs Deportivo Josefina
Atlético Juventud vs Sportivo Norte
Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales
Deportivo Libertad vs 9 de Julio
Ben Hur vs Atlético María Juana
Peñarol vs Ferrocarril del Estado
Deportivo Aldao vs Argentino Quilmes
Con tres goles de Joaquín Cabral (37', 48' y 67'), el Bicho Verde derrotó 3 a 1 a Brown en condición de visitante. El Cañonero perdió 2 a 1 con Ferrocarril del Estado en el estadio aurinegro.
Fue en definición por penales, luego de que el partido ante Atlético de Rafaela termine 1 a 1. Con una victoria por 4 a 3, el plantel oriundo de Colonia Aldao se adjudicó su título del certamen copero departamental 2025.
Esta noche, desde las 21:00, el Cañonero, campeón del Apertura 2025, visita a Argentino Quilmes en en el estadio “Agustín Giuliani”, en barrio Italia de Rafaela.
En el partido final, el seleccionado rafaelino venció a su similar de la Santafesina por 8 a 7 en la definición de los tiros penales tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. En el plantel se encuentran 3 jugadores sunchalenses.
San José de la Esquina, a través de Cuevas, convirtió a los 22′, el único gol del encuentro. De esta manera, el Cañonero finalizó su participación en la Fase de Octavos de Final.
