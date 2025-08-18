LRF: Unión sufrió una derrota en su casa

Este fin de semana se completó la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En Sunchales, Atlético Juventud piso fuerte en cancha de Unión y se impuso 2 a 1 con goles de Leandro Acuña (9m ST) y Maximiliano Ledesma (33m ST). Para el local abrió el marcador Juan Pablo Cabral (23m PT). Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Agustín Torres (3m ST) en el elenco rafaelino y Franco Semino (35m ST) en el local.

En Reserva Unión goleó 9 a 0.

El Cañonero empató en María Juana

Los aurinegros comenzaron perdiendo a los 5 minutos con gol de Maximiliano Weisheim. Pero reaccionaron rápido y empataron por intermedio de Brian Visetti (13'). Ya en el complemento, Kevin Muñoz (62?) marcó el 2-1 parcial que parecía darle los tres puntos al «Cañonero». Sin embargo, en el cierre apareció Facundo Díaz (92') para estampar el 2 a 2.

En División Reserva fue empate 1 a 1.

Los resultados de la tercera fecha:

JUEVES 14/08

9 de Julio 0 vs Atlético de Rafaela 0

VIERNES 15/08

Atlético María Juana 2 vs Libertad de Sunchales 2

Ferrocarril del Estado 2 vs Ben Hur 2

Argentino de Vila 0 vs Deportivo Tacural 1

Sportivo Norte 0 vs Brown de San Vicente 0

DOMINGO 17/08

Argentino Quilmes 1 vs Peñarol 0

Deportivo Aldao 1 vs Sportivo Roca 1

Unión de Sunchales 1 vs Juventud de Rafaela 2

Deportivo Josefina 1 vs Florida de Clucellas 1

LAS POSICIONES

Ferrocarril del Estado 7, puntos; Sportivo Roca 7; Atlético Juventud 7; Unión de Sunchales 6; Sportivo Norte 5; 9 de Julio 5; Deportivo Tacural 5; Ben Hur 4; Deportivo Aldao 4; Argentino Quilmes 4; Peñarol 3; Deportivo Josefina 3; Atlético María Juana 2; Libertad 2; Atlético de Rafaela 2; Argentino de Vila 1; Brown de San Vicente 1; Florida de Clucellas 1.

LA PRÓXIMA FECHA (4°)

Sportivo Roca vs Deportivo Tacural

Florida de Clucellas vs Argentino de Vila

Brown de San Vicente vs Deportivo Josefina

Atlético Juventud vs Sportivo Norte

Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales

Deportivo Libertad vs 9 de Julio

Ben Hur vs Atlético María Juana

Peñarol vs Ferrocarril del Estado

Deportivo Aldao vs Argentino Quilmes