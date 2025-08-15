Encuentro sobre la vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes

Chequeado.comEducaciónEl miércoles
Una escuela de Villa Cañás implementará a Zoe, una “docente” hecha con inteligencia artificial, para enseñar una materia extracurricular durante 8 clases. Expertos coinciden en que la IA no puede reemplazar a docentes humanos por su falta de empatía, ética y conexión afectiva, pero sí complementar su trabajo.
Movil QuiquePolicialesAyer
Una mujer denunció que la indujeron a realizar transferencias para pagar deudas y evitar el acceso a su cuenta. La damnificada transfirió sumas que totalizaron más de 3.000.000 de pesos.
Aire de Santa FePolíticaAyer
En total, 17 espacios políticos concretaron el trámite para participar de las elecciones de diputados nacionales en octubre. El 17 de agosto cierran las listas.
Fue a través del Bootcamp de Software Testing, una iniciativa que busca promover la inclusión socio laboral de personas con discapacidad en el sector tecnológico. Se otorgaron 32 becas, y se alcanzó el 90% de aprobación.
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este domingo 17 de agosto, entre las 8:00 y las 13:00, en los siguientes sectores: Barrios Villa Autódromo, La Manuelita, Aeroclub y Automóvil Midget Club. Motivo: Solicitado por tercero.