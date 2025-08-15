Encuentro sobre la vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes

Organizado por la Subsecretaría de Convivencia y Construcción de Ciudadanía, dependiente de la Secretaría de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, el encuentro tuvo como objetivo intercambiar experiencias y procedimientos ante situaciones de crisis, así como fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones.

Participaron el secretario de Desarrollo y Promoción de Derechos, Daniel Bernini, y la subsecretaria del área, Elisa Riera.

Estas instancias permiten seguir construyendo una red sólida de acompañamiento y protección integral de derechos, garantizando respuestas rápidas y efectivas ante situaciones que lo requieran.