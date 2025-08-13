Corte de calle por obra de cloacas en Av. Moreno

En el tramo delimitado entre Dentesano Bis y Pedroni se están realizando excavaciones profundas y el uso de maquinaria pesada. Se solicita a peatones, ciclistas y conductores evitar circular por la zona.

Obras de cloacas Moreno

Aunque el sector se encuentra debidamente cerrado y señalizado, solicitamos a peatones, ciclistas y conductores evitar circular por la zona de obra.

El respeto a la señalización y el no ingreso al área de trabajo son fundamentales para prevenir accidentes y permitir que las tareas avancen con normalidad.

La Municipalidad de Sunchales gradece la colaboración y paciencia de toda la comunidad mientras se desarrollan los trabajos para mejorar la infraestructura de la ciudad.

