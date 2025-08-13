Este jueves se debatirá en sesión ordinaria. El Departamento Ejecutivo municipal presentó un proyecto solicitando un incremento del 12,14% a partir de agosto. No se actualiza desde abril de este año.
Corte de calle por obra de cloacas en Av. Moreno
En el tramo delimitado entre Dentesano Bis y Pedroni se están realizando excavaciones profundas y el uso de maquinaria pesada. Se solicita a peatones, ciclistas y conductores evitar circular por la zona.CiudadHoy Municipalidad de Sunchales
Aunque el sector se encuentra debidamente cerrado y señalizado, solicitamos a peatones, ciclistas y conductores evitar circular por la zona de obra.
El respeto a la señalización y el no ingreso al área de trabajo son fundamentales para prevenir accidentes y permitir que las tareas avancen con normalidad.
La Municipalidad de Sunchales gradece la colaboración y paciencia de toda la comunidad mientras se desarrollan los trabajos para mejorar la infraestructura de la ciudad.
El Ejecutivo evalúa alternativas para el estacionamiento de transporte pesado
Mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Transporte de Sunchales y del Sindicato de Camioneros. Una de las medidas es definir un espacio de estacionamiento exclusivo para el transporte pesado.
Daniel García: "Los números del Municipio están equilibrados pero necesitamos actualizar la UCM para mantenerlos"
El subsecretario de Hacienda y Finanzas hace un análisis del estado financiero de la Municipalidad de Sunchales. Evalúa el impacto de la baja en la recaudación y los aportes por coparticipación; la negativa de la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal por parte del Concejo Municipal y la importancia de una readecuación tributaria.
Visita de la Directora Provincial de Igualdad y Diversidad Sexual
El encuentro con la funcionaria provincial Pamela Rochi se desarrolló en el marco del fortalecimiento de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad en el territorio santafesino.
El Municipio envió a reciclaje 20 toneladas de envases de bebidas y frascos de vidrio
La empresa santafesina Ecopen, se hace cargo de la logística y paga por kilo el material vitreo. Es una forma de recuperar recursos ante el alto costo que genera el sistema de recolección diferenciada, clasificación y todo el proceso que conlleva la gestión integral de residuos sólidos urbanos.
Daniel García: "Tener dos sindicatos de empleados municipales no genera inconvenientes administrativos al Municipio"
El subsecretario de Hacienda y Finanzas, Adrián García se refirió al ingreso del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Rafaela y explicó como se otorgó el incremento del 15% que percibieron todos los empleados municipales, aclarando que fue sobre una diferencia de escala salarial entre los 2 sindicatos.
