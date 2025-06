Ante la consulta del rol del Concejo Municipal y su actual funcionamiento, los candidatos a concejales de Ahora Sunchales, José Delmastro y María Eugenia respondieron:

José Delmastro: "Hay que discutir en detalle, en profundidad y buscar el porqué. Me refiero que, por ejemplo, me parece que es apresurado abrir juicios generalizados, si decir... quieren aumentar impuestos o esto la gente no lo acepta. Me parece que hay que analizar cada caso, juntarse entre las partes y en forma conjunta, tratar de analizar a ver cuáles son los objetivos. No es solamente aumentar o no aumentar, sino tenés los ingresos adecuados no podés brindar los servicios. Es algo que merece mucho análisis y profundo, y no un comentario lviano, a eso me refiero".

María Eugenia Gamero: "Mirá, yo al menos te puedo hablar de lo que respecta a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Sunchales, y específicamente de la subsecretaría que ocupo yo y el resto de los subsecretarios también. Cada vez que fuimos convocados por el Concejo para brindar información, lo hicimos. Y no sé a qué se puede referir esa crítica de que no se da la información.

Yo sí lo que por ahí veo desde el lado de la gestión, que a veces hay temas o planteos o críticas que uno escucha por algunas situaciones, por algunos temas, y en el medio hay presentadas ordenanzas o proyectos que tienen que ver con esos temas que se podrían estar tratando y no se tratan. Entonces eso sí me generan un poco en duda de realmente cuál es el interés.

Yo te lo traigo un ejemplo puntual. Nosotros desde la subsecretaría presentamos en junio del año pasado un proyecto de ordenanza para regular el régimen de concursos. El régimen de concursos está normalizado por la ley provincial, pero hay un par de grises que permiten que la gestión de turno tenga algunos vicios de legitimidad, para decirlo de alguna forma, respecto al ingreso del personal y a los concursos. Que no lo digo yo porque se me ocurre, sino que eso fue un proyecto de ordenanza que surgió a partir del estudio de los últimos pases a planta. Y hay un informe, que la gente lo puede leer, que está en la página del Concejo, donde hablábamos de, en base a esto.

Nosotros proponemos regular el régimen de concursos de esta manera, incorporando al régimen algunas instancias que tienen que ver con garantizar la publicación de los concursos, la accesibilidad de todas las personas a conocer qué se está concursando, de qué puesto se trata, a garantizar que el puesto que se va a ocupar tenga una definición clara de responsabilidades, de tareas, algo básico, pero que la ley no te lo pide. Se presentó en junio, julio la verdad que ahora no me acuerdo el mes, en noviembre fui personalmente con otra persona de la asesoría jurídica con la que estuvimos trabajando en la redacción del proyecto de ordenanza. Discutimos un par de artículos que la verdad estuvo bueno porque a mí me advirtieron de cosas que por ahí yo no las estaba viendo. Creo que esas son discusiones que se tienen que dar y esa apertura, esa relación tiene que estar. Yo quedé en compromiso de pasar esas modificaciones, las paso a los dos o tres días y ese proyecto todavía no salió y recién se vuelve a tratar hace un mes atrás, donde volvemos a ir para conversar sobre algunos puntos. Y mientras tanto uno escucha también que se pone en duda las prácticas de la gestión para incorporar personal y críticas respecto al tema. Entonces, de mi parte digo, pero yo presenté un régimen que hasta a mí no me convendría. Sin embargo, hemos hecho concursos. No hablo de política, hablo de la gestión propia del Municipio como organización. Hay un déficit muy importante, estamos con muchas cosas atrasadas que hay que mejorar y hemos hecho los concursos y los hicimos incorporando algunas cosas que quizás todavía la ley provincial no te las pide, pero las incorporamos porque creemos que así se debe trabajar.

A veces esa dualidad entre la crítica que se hace o las afirmaciones que se dicen sin tener un fundamento concreto y la realidad de lo que sucede, porque en el medio no es que no hubo tratamientos o ordenanzas, salieron ordenanzas nuevas, se trataron un montón de temas. Eso me parece que es un punto a trabajar. Yo creo que el Concejo tiene que estar pensando y no solo ejerciendo el rol de control, sino también trabajando para asegurar que la gestión sea eficiente".