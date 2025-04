Después de 12 años como líder de la Iglesia católica, el papa Francisco falleció este 21 de abril, a los 88 años, luego de sufrir un derrame cerebral que le provocó un paro cardíaco irreversible, según confirmó el Vaticano. Jorge Mario Bergoglio había salido del hospital recientemente tras varias semanas ingresado por una bronquitis.

El presidente Javier Milei lamentó su muerte en redes sociales y destacó el honor de haberlo conocido, a pesar de las diferencias del pasado. El Gobierno decretó 7 días de duelo nacional y Milei podría viajar a Roma para participar del funeral.

El funeral del Papa durará varios días y seguirá una serie de pasos. Comenzó con la confirmación de la muerte en la capilla privada de Francisco y continuará con la preparación del cuerpo y su exposición en la Basílica de San Pedro del Vaticano para la veneración de los fieles. Por último, el entierro se llevará a cabo en la Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad de Roma, un lugar elegido especialmente por el papa Francisco.

¿Qué dice el protocolo sobre el rito de entierro y qué cambios hizo el Papa? Te lo contamos en esta nota.

¿Qué reformas le hizo el papa Francisco al ritual del funeral de los pontífices?

Un año atrás, el 29 de abril de 2024, el Papa había aprobado una nueva edición del Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, que en latín significa “Rito de entierro de los pontífices romanos”, con la intención de actualizarlo a una visión más pastoral y sencilla.

Se hizo, según el Vaticano, por el deseo explícito del pontífice de simplificar y adaptar el rito funerario para que “exprese mejor la fe en Cristo resucitado” y no represente al Papa como un “poderoso del mundo”, sino como pastor y discípulo de Cristo.

Según el sitio web oficial Vatican News, esta reforma buscó “devolver el funeral del Papa a su genuina fisonomía de oración eclesial”, y dejar atrás aspectos ceremoniales o simbólicos que lo acercaban a un acto de poder. Antes, el ritual se regía por las indicaciones incluidas en la Constitución apostólica publicada por Juan Pablo II en 1996, y en la versión actualizada en 2013 por Benedicto XVI.

El arzobispo Diego Ravelli, maestro de las Celebraciones Litúrgicas de los Pontífices, explicó a Vatican News que el nuevo rito pone el foco en la figura del papa como “pastor y discípulo de Cristo”.

Entre las modificaciones más destacadas, se incluye que el lugar de la verificación de la muerte será la capilla privada del Papa y no su habitación, como se hacía antes, y la utilización de un único ataúd de madera con un interior de zinc.

Otro cambio significativo es la exposición del cuerpo en la Basílica Vaticana. A diferencia de los funerales anteriores, el cuerpo será exhibido dentro del ataúd abierto, sin el uso de un féretro elevado. También se eliminó el traslado inicial al Palacio Apostólico, y el féretro se cerrará la víspera de la misa funeral.

El funeral y entierro del papa Francisco, paso a paso

El primer paso: la confirmación de su muerte

El funeral del papa Francisco, que sigue el nuevo rito aprobado por él mismo, se llevará a cabo en varias etapas. El primer paso es la confirmación de su muerte, que no debe realizarse en la habitación del Pontífice, sino en la capilla privada del papa.

Según confirmó el Vaticano, la muerte se comprobó mediante un estudio electrocardiograma tanatológico y fue confirmada por el profesor Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Joanne M. Pierce, profesora emérita de Estudios Religiosos en la Universidad de la Santa Cruz (College of the Holy Cross, Estados Unidos), explicó en The Conversation que “la primera estación será en la capilla privada del Papa, después de que los profesionales médicos certifiquen su muerte. Hasta hace poco, esta etapa ocurría junto a la cama del Papa”.

Los departamentos del Papa también estarán cerrados y no se permitirá la entrada a nadie: tradicionalmente esto se hacía para evitar saqueos.

Otro antiguo rito también se lleva a cabo tras la declaración de su muerte: la destrucción del anillo papal. “Cada Papa lleva un anillo hecho a medida con la imagen grabada de un hombre pescando desde una barca, en referencia al Evangelio de Mateo, donde Jesús llama a San Pedro ‘pescador de hombres’. Este anillo del Pescador, con el nombre del Papa grabado sobre la imagen, podía utilizarse como sello en documentos oficiales. El cardenal camarlengo romperá el anillo de Francisco y destruirá el sello con un martillo u otro instrumento, para impedir que alguien más lo use”, indicó Pierce.

El segundo paso: el traslado del cuerpo y la vigilia

Tras la confirmación de su muerte, su cuerpo será colocado inmediatamente en un único ataúd de madera, con interior de zinc, eliminando el tradicional uso de 3 ataúdes de ciprés, plomo y roble. Este cambio lo decidió Francisco a través del Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

El Papa difunto será vestido con su sencilla sotana blanca y vestimentas rojas.

Luego, el cuerpo será trasladado directamente a la Basílica de San Pedro, donde se exhibirá en el ataúd abierto, sin el uso de un féretro elevado como en rituales anteriores. En esta etapa, también se eliminó el traslado al Palacio Apostólico, dentro del Vaticano, lo que simplificará el proceso. En la víspera de la misa exequial, el féretro será cerrado.

Todo el arreglo del funeral será presidido por el cardenal camarlengo, Monseñor Kevin Joseph Farrell, en la Capilla de la Casa Santa Marta, quien fue elegido por Bergoglio y tiene la tarea de dirigir el Vaticano hasta que se elija un nuevo Papa.

También estarán los familiares del Papa y asistirá el Director de la Dirección de Sanidad Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, y del vicedirector, Luigi Carbone.

El tercer paso: el entierro del cuerpo en la Basílica de Santa María la Mayor

Después de la misa exequial, se celebrarán 9 días consecutivos de misas en sufragio, conocidas como “novendiales”. Estos serán días de luto.

Luego, entre 15 y 20 días después de su muerte, se espera que comience el cónclave, donde los cardenales se encerrarán y elegirán al nuevo papa.

En la Constitución Apostólica se indica: “Establezco, además, que desde el momento en que la Sede Apostólica esté legítimamente vacante, se espere durante 15 días completos a los ausentes antes de iniciar el cónclave, aunque dejo al Colegio de los Cardenales la facultad de anticipar el comienzo del cónclave si consta la presencia de todos los cardenales electores, así como la de retrasarlo algunos días si hubiera motivos graves. Pero pasados al máximo 20 días desde el inicio de la Sede vacante, todos los Cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección”.

El entierro tendrá lugar en la Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad de Roma, un lugar elegido personalmente por el papa Francisco.

En una entrevista realizada el 12 de diciembre de 2023 por la periodista mexicana Valentina Alazraki, el papa Francisco había expresado su deseo de que su funeral sea sencillo, similar al de Benedicto XVI. Además, había dicho que el lugar de sepultura elegido, la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, era un sitio de gran devoción para él. Confirmó que el lugar ya estaba preparado, “como siempre le prometió a la Virgen”.

Además, el entierro será realizado con un solo traslado directo a su lugar de sepultura, sin las ceremonias previas tradicionales. Esto implica que no será enterrado en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde se encuentran la mayoría de los Papas.