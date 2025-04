LRF: El clásico sunchalense terminó igualado

Completando la programación del quinto capítulo del torneo de Primera División Apertura 2025, el "Derby" entre Deportivo Libertad y Unión terminó 1 a 1.

Fue un partido de trámite parejo, donde ninguno pudo superar ampliamente a su rival. En el primer tiempo ambos tuvieron sus aproximaciones pero no pudieron concretar.

A los 7 minutos de la segunda etapa, de una buena jugada generada desde abajo y sumando pases, el movedizo Espíndola habilitó a Kevin Muñoz que de zurda superó a Romero y puso el 1 – 0 para los aurinegros. Sin embargo, la alegría le duró muy poco al Cañonero porque cuatro minutos después, Esteban Leiva igualó las acciones con un remate desde afuera que, con pelota mojada, le jugó una mala pasada a Ruffini.

En Reserva fue victoria liberteña 4 a 2 con goles de Lautaro Monzon, Brian Crespin, Yamil Galotto y Nahuel Gudiño.

Resumen del partido:

Libertad: Ruffini; Chiappero, Scarafia, Diaz, Correa; Gongora, Saavedra, Visetti, Quiroga; Espindola (Maidana) y Muñoz. Suplentes: S. Maidana, Ibarra, T. Diaz, Cejas, Reynoso y Tejeda. DT: A. Roldan

Union: Romero; E. Cabral, Tarasco, Hansen, Semino; J. Cabral (Faudone), Corzo (Fraimovich), Alassia, Lastra; Milanese (Aranda) y Leiva. Suplentes: Sanchez, Ruatta. DT: R. Caballero.

Terna arbitral: Franco Ceballos – Morero y Romero.

Goles: 52′ Muñoz (L) y 56′ Leiva (U)

LOS RESULTADOS DE LA 5º FECHA

JUEVES 17/04

Florida de Clucellas 2 vs Deportivo Tacural 5

Juventud de Rafaela 1 vs Deportivo Josefina 3

VIERNES 18/04

Ben Hur 1 vs 9 de Julio 2

Atlético de Rafaela 1 vs Sportivo Norte 0

Peñarol 2 vs Atlético María Juana 2

DOMINGO 20/04

Sportivo Roca 2 vs Argentino Quilmes 1

Deportivo Aldao 1 vs Ferrocarril del Estado 2

Brown de San Vicente 1 vs Argentino de Vila 1

Libertad de Sunchales 1 vs Unión de Sunchales 1

LAS POSICIONES: 9 de Julio 12, puntos; Sportivo Norte 10; Sportivo Roca 10; Ben Hur 9; Atlético de Rafaela 9; Dep. Tacural 9; Libertad 8; Unión 8; Ferro 7; Atlético María Juana 7; Argentino Vila 7; Florida de Clucellas 6; Brown de San Vicente 6; Dep. Aldao 5; Argentino Quilmes 4; Peñarol 4; Josefina 3; Juventud 0.

LA PRÓXIMA FECHA (6°)

Florida de Clucellas vs Sportivo Roca

Deportivo Tacural vs Brown de San Vicente

Argentino de Vila vs Atlético Juventud

Deportivo Josefina vs Atlético de Rafaela

Sportivo Norte vs Deportivo Libertad

Unión vs Ben Hur

9 de Julio vs Peñarol

Atlético María Juana vs Deportivo Aldao

Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes