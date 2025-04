LRF: Este domingo, el clásico se juega en el estadio aurinegro

Será el segundo clásico de este año, ya que en febrero pasado disputaron el partido decisivo de la copa "Ciudad de Sunchales" con triunfo de la "U" como local por 1 a 0.

Este se convertirá en el primer clásico oficial de la temporada. Ambos se encuentran en el tercer pelotón de la tabla con siete puntos, tres menos que el puntero, Sp. Norte.

TODA LA FECHA (5º):

JUEVES 17/04:

Florida de Clucellas 2 vs. Deportivo Tacural 5,

Juventud de Rafaela 1 vs. Deportivo Josefina 3



VIERNES 18/04:

Ben Hur 1 vs. 9 de Julio 2

Atlético de Rafaela 1 vs. Sportivo Norte 0

Peñarol 2 vs. Atlético María Juana 2



DOMINGO 20/04:

16:00

Sportivo Roca vs Argentino Quilmes,

Deportivo Aldao vs Ferrocarril del Estado,

Brown de San Vicente vs Argentino de Vila;

17.00

Libertad de Sunchales vs Unión de Sunchales

POSICIONES: Deportivo Norte 10; Ben Hur, Atlético de Rafaela y Dep. Tacural 9; Libertad, Unión, Sportivo Roca y Atlético María Juana 7; Florida de Clucellas y Arg. Villa 6; Dep. Aldao 5; Brown de San Vicente 5; Ferro, Quilmes y Peñarol 4; Josefina 3; Juventud 0.