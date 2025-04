Estos son algunos de los conceptos vertidos por el candidato a Convencional Constituyente por el Departamento Castellanos, Lisandro Mársico, actual concejal rafaelino y referente del Partido Demócrata Progresista que se presenta con la Lista "Frente de la Esperanza".

Autonomía municipal

"A mí me parece que una Constitución tiene que ser moderna, progresista, contemplar los nuevos derechos y garantías. Por ejemplo, se va a contemplar la autonomía institucional. Hoy la provincia de Santa Fe tiene una autonomía semiplena. ¿Por qué? Porque los municipios no están acordes con lo que dice el 123 de la Constitución Nacional, donde las provincias deben asegurar a los municipios, la autonomía en materia política, administrativa, económica, financiera e institucional. Nosotros tenemos en los municipios todas esas autonomías salvo la autonomía institucional, la posibilidad de que los municipios puedan dictar sus propias cartas orgánicas.

De ahí se derivan algunas otras cuestiones de la autonomía que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad. Ahora, si vos me preguntás si estoy de acuerdo en ceder el monopolio de la represión del delito que hoy tienen las fuerzas de choque provinciales que comanda el Ministerio de Seguridad conjuntamente con el Gobernador, te digo que no. Yo creo que puede haber guardias urbanas, como tiene Sunchales o Rafaela, a los fines preventivos. Ahora, la represión del delito no comparto que se ceda o se comparta, repito el término, con policías locales".

Relación Estado - Iglesia Católica

"Otro de los temas que se va a discutir en esta reforma constitucional tiene que ver la relación del Estado con la Iglesia y las religiones. Fíjate, la Constitución Provincial del 1921 ya lo planteaba y que solamente rigió tres años. Fue vetada por la fuerte presión de la Iglesia. Ahora los tiempos son diferentes y la iglesia católica acepta a otros cultos e incluso convive. Hoy creo que tenemos que hablar de un pie de igualdad de todos los cultos reconocidos, ¿no es cierto? Y creo que hasta la Iglesia Católica acepta esta nueva cláusula que va a entrar en la Constitución Provincial".

Jubilaciones y pensiones de los empleados públicos

"Existe una Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe que se fundó por el año 1906, por iniciativa del gobernador Oroño, y si bien vino el Pacto Federal número 2, allá por la década del 90, donde se requería a las provincias el pase de sus cajas provinciales a la Nación, en Santa Fe se hizo caso omiso. La verdad que fue un acierto porque siempre está el riesgo de que las cajas puedan pasar un régimen privado a la Nación, o sea, salirse del régimen de reparto que tiene hoy.

La nueva Constitución va a asegurar que la caja de la provincia quede en manos del gobierno provincial, lo que asegura la movilidad de los haberes a los jubilados y pensionados de la provincia en el 82% móvil, un beneficio que si querés obtenerlo en Nación, tenés que hacer un juicio".

Reconocimiento a colegios profesionales

"Las facultades que tienen los colegios profesionales, antes eran del Estado Provincial. A través de su dependencia controlaba la matrícula y tenía el poder disciplinario sobre los profesionales. Después delegó a personas jurídicas públicas no estatales como los colegios profesionales de abogados, ingenieros, el control de la matrícula y la ética profesional, o sea, la parte disciplinaria. A través de ahí se armaron los códigos de ética. Al reconocer la independencia de los colegios profesionales en la Constitución provincial, ya no va a poder algún gobierno alocado querer retomar esa potestad. Es muy raro pero pasó en otras provincias".

Escuela secundaria obligatoria

"Vamos a dejar sentado con rango constitucional que la educación secundaria tiene que ser obligatoria. Hoy está por ley, ahora va a tener rango constitucional porque solamente ese rango lo tiene la escuela primaria. Y de ahí se van a derivar un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación, pero donde mayormente interviene el Estado provincial, que es la educación primaria y secundaria, asegurarla en este nivel aunque después va a depender del gobierno de turno".

Acceso al agua y a la salud

"Reconocer el derecho de acceso al agua en condiciones de igualdad es importante porque va a generar en el Estado la obligación constitucional de asegurarla. Es un derecho humano de asegurar los servicios públicos, de asegurar el saneamiento. Hoy hay muchas localidades que no dependen de Aguas Santa Fe, dependen de una cooperativa o de la misma Comuna o Municipio que lo presta. Entonces darle rango constitucional trae aparejado el fomento de estos derechos y la protección de estos derechos ante vulneraciones. Y ante una vulneración es una herramienta más que se tiene ante la justicia para reclamar por estos derechos, como incorporar también los derechos de las mujeres y disidencias; de las personas con discapacidad; de las personas mayores; de niños, niñas y adolescentes; de los pueblos originarios".

Limitación del poder y basta de privilegios

"Nosotros tenemos que elevar la calidad de las instituciones porque la provincia de Santa Fe es una provincia muy rica, con una vasta geografía donde se produce de todo, donde tenemos 800 kilómetros de hidrovía que es un ejemplo en el mundo si se la trabaja bien. Con todas las potencialidades que tiene Santa Fe, tiene una baja calidad institucional. Tenemos que elevar la vara. Por eso estoy pidiendo el voto para este domingo 13 de abril, porque he estudiado estos temas, he dedicado parte de mi vida a estudiarlos y quiero ser convencional constituyente para ir con estas posiciones a un estamento que es trascendente e inédito en la provincia de Santa Fe".